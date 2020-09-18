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Владимир Меньшов

16:44. 18 сентября 2020 81 просмотр 2 коммент. Опубликовал:
 


Советский и российский актер и режиссер, на счету которого не только множество по-настоящему культовых проектов, но и самая престижная международная награда – «Оскар». Наиболее значимыми в его режиссерской карьере стали фильмы «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби».

Родился Владимир Меньшов 17 сентября 1939 года в Баку, но там семья надолго не задержалась – вскоре Меньшовы вернулись в Астрахань,
откуда родом были его мать и отец. Москву Владимир Меньшов брал упорством и выдержкой. С первой попытки 1957 года серебряному медалисту поступить во ВГИК не удалось. Вернувшись в Астрахань, молодой человек поработал на заводе, в шахте, изучил основы актерской профессии на практике — в Астраханском драматическом театре. Вернуться в столицу решил в 1961 году, имея за плечами еще и опыт работы матросом в Баку. В возрасте 22 лет Владимир Меньшов – студент театральной школы-студии МХАТ, а после и вовсе стал почётным выпускником аспирантуры кафедры режиссуры.

В большом кино в качестве актера Меньшов дебютировал в 1972 году в главной роли в драме Алексея Сахарова "Человек на своем месте". Всего на счету Меньшова около 120 ролей в кино- и телефильмах. В 1976 году Владимир выпустил свой полный метр под названием «Розыгрыш». На следующий год эта лента побила рекорды прокатов, а в 1978 Меньшов получил за нее Государственную премию РСФСР. В 1979 году на экраны вышел легендарный фильм «Москва слезам не верит». Только в первый год картину посмотрели свыше 80 миллионов человек, картина была удостоена «Оскара» как «Лучший фильм на иностранном языке». «Любовь и голуби» — лирическая комедия, снятая Владимиром Меньшовым в 1984 году, получила главный приз — «Золотую ладью» на фестивале комедийных фильмов в Испании. В 1995 году вышел его фильм "Ширли-мырли". В 2000 году он выпустил лирическую трагедию "Зависть богов".

Всю жизнь он любит только одну женщину – актрису Веру Алентову, вместе они уже 58 лет. Единственная дочка звездной пары Юлия – пошла по родительским стопам и стала актрисой и телеведущей. Владимир Меньшов уже дважды дедушка.
17 сентября Владимиру Меньшову исполнилось  81 год!

Источник: http://nashaplaneta.su/blog/vladimir_menshov/2020-09-18-11985

Метки: археология, история, судьбы

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