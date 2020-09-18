Масштабная программа по обновлению флота неатомных ледоколов стоимостью более 50 млрд рублей будет выполнена к 2024 году лишь частично. Из девяти ледоколов сдадут четыре, по остальным сроки сдвинутся вплоть до 2030 года, следует из обновленной редакции Комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ).

"ФГУП Росморпорт должно получить к 2024 году только четыре ледокола, срок сдачи еще шести судов продлен до 2030 года. При этом программа обновления ледокольного флота подорожала на 37%, до 72 млрд рублей, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на обновленный паспорт проекта "Развитие морских портов", входящий в КПМИ.

Уточняется, что "Росморпорт" сначала стремится ускорить сдачу крупных линейных ледоколов. Так, ледокол на 18 МВт для Дальневосточного бассейна, который строит "Пелла" за 7,5 млрд рублей, должны сдать к сентябрю 2024 года, увеличение стоимости не обсуждается. Также, в связи с тем, что конкурс на второй ЛК-18 для Северо-Западного бассейна так и не состоялся - из-за низкой цены в 7,3 млрд руб. не пришло ни одного участника - подготовлено предложение увеличить предельную стоимость до 8 млрд руб. с авансом не менее 50%. Новый конкурс на строительство судна запланирован на октябрь - ноябрь. Ледокол должен быть построен до 2024 года.

По данным газеты, еще два ледокола 12-14 МВт для Архангельского и Балтийского бассейнов общей стоимостью 16 млрд руб. (ранее 13 млрд руб.), которые должны работать на дизтопливе и СПГ, могут быть построены позже 2024 года. Строить два судна за 17,9 млрд руб. согласилась только "Пелла", однако "Росморпорт" считает такую цену завышенной.

"Мы поддерживаем политику импортозамещения, но в силу объективных обстоятельств значительная часть оборудования импортного происхождения и не имеет отечественных аналогов, потому значительное влияние на планы по строительству судов оказывает волатильность международных финансовых рынков", - пояснили газете во ФГУПе. В КПМИ предусмотрено завершение строительства этих ледоколов до конца 2024 года. В "Росморпорте" уточняют, что "выдержать данный срок возможно только в случае скорейшего начала строительства".

Как сообщает издание, менее мощные ледоколы получили низкий приоритет в программе, поэтому их ввод будет точно отложен. Так, два портовых ледокола на 6-8 МВт стоимостью 14,6 млрд руб. теперь планируется сдать в 2030 году. Сдача четырех мелкосидящих ледоколов на 6,4 МВт совокупной стоимостью 19 млрд руб. также перенесена. Двух - на 2025 год, еще двух - на 2028 год. Общая стоимость четырех судов выросла до 25,9 млрд руб.

В "Росморпорте" пояснили, что сроки строительства мелкосидящих ледоколов обусловлены отсутствием стапельных мест в силу высокой загрузки "Звезды", а рост стоимости - увеличением цен на импортную часть заказа.

Ещё раз подчеркнём - ".... значительная часть оборудования импортного происхождения и не имеет отечественных аналогов ",

Источник: https://tass.ru/ekonomika/9479579