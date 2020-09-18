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В ситуации вокруг Алексея Навального, находящегося на лечении в берлинской клинике «Шарите», слишком «много абсурда», чтобы верить кому-то на слово. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает RT.

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«В этой всей истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово. Поэтому на слово мы никому верить не собираемся», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

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По его словам, в данном случае вопросов становится гораздо больше, чем ответов.

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Кроме того, Песков отметил, что Россия пытается получить от ОЗХО необходимые данные, но в Техническом секретариате отсылают к ФРГ, а те — обратно.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ФРГ и ОЗХО отказываются отвечать на официальные запросы российской стороны по ситуации вокруг Навального.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/54343-v-kremle-zayavili-chto-v-situacii-s-navalnym-slishkom-mnogo-absurda.html