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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 18 сентября 2020

22:42. 18 сентября 2020 72 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

ВВС США атаковали? Как русские вертолёты разогнали «Апачи» в Сирии (ВИДЕО)

ВВС США атаковали? Как русские вертолёты разогнали «Апачи» в Сирии (ВИДЕО) | Русская весна

Новый репортаж «Русской Весны» из Сирии про инцидент военнослужащих России и США вызвал серию публикацию в отечественных и иностранных СМИ.

Ряд изданий не смогли разобраться в происходящем на нашем видео и выдали российские Ми-35 и Ми-8АМТШ за американские «Апачи», а некоторые сайты осознанно исказили нашу информацию и сообщили о какой-то атаке со стороны ВВС США.

В связи с поднявшимся нездоровым шумом «Русская Весна» публикует новые кадры и подробности инцидента.

На самом деле во время патрулирования военной полицией провинции Хасека к колонне нашей техники попытались приблизиться два ударных вертолёта AH-64 Apache, тем самым они нарушили договорённости о взаимодействии между нашими странами.

В ответ сопровождавшие наш патруль экипажи вертолётов Ми-35 и Ми-8 АМТШ пресекли провокацию, направив свои боевые машины в сторону незваных гостей. Американцы сразу быстро ретировались, отлетев на приличное расстояние.

Напомним, что поведение штатовских военных очень сильно изменилось после громкого инцидента с тараном бронемашины International MaxxPro БТРом военной полиции, с тех пор сухопутные силы США не встают на пути наших патрулей и предпочитают даже не показываться им на глаза.

«ВВС США атаковали армию России»

Повторим, что ряд изданий случайно или специально исказили нашу информацию, сообщив о выдуманной ими «атаке» ВВС США.

Известный арабский портал «Аль-Масдар» не смог верно интерпретировать происходящее и написал: «Во время нового инцидента американские военные вертолеты были замечены кружившими над колонной российской армии в мухафазе Аль-Хасака после прошлого столкновения с американскими наземными войсками.

На видео, опубликованном на YouTube-канале „РусВесна. СУ“, американские вертолеты быстро приближались к российским машинам и кружили над ними на проезжей части в мухафазе Аль-Хасака».

«„Апачи“ налетели: американцы мстят российским военным за „травмы“ в Сирии» — под таким заголовком вышла статья на сайте ИА «Дейли». В материале авторы сослались на Al-Masdar и написали, что американские «вертолёты буквально нависают над бронеавтомобилями потенциального противника. Во время одного из таких инцидентов на этой неделе боевые вертолёты ВВС США были замечены кружившими над колонной Российской армии в Хасаке… На видео, опубликованном на YouTube, американские вертолёты быстро приближались к российской технике и кружили над ними над проезжей частью».

На самом же деле над конвоем бронемашин ВС РФ кружили наши же вертолёты Ми-35 и Ми-8АМТШ, а «Апачи» следовали на приличном расстоянии.

«Попытка реванша? Опубликованы кадры атаки американских вертолётов Apache на российских военных» — под таким ложным заголовком вышла статья на сайте «Авиа.про», авторы которого регулярно сильно преувеличивают, искажая реальность.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Против американских ЧВК и боевиков: простые сирийцы объявляют борьбу против оккупантов (ФОТО, ВИДЕО)

Против американских ЧВК и боевиков: простые сирийцы объявляют борьбу против оккупантов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В сирийском городе Куббет Заки, расположенном на юге Камышлы в провинции Хасеке, местное население объявило, что будет бороться с интервентами и организовали акцию протеста против турецкой и американской оккупации региона. 

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

По словам местных жителей, с которыми удалось поговорить военкорам РВ, люди устали от преступных действий турецких боевиков и американского влияния, которое расползается среди бойцов группировки Сирийских демократических сил.

Все уже прекрасно понимают, для чего американские подразделения охраняют нефтяные поля и энергетическую инфраструктуру, видя, как по ночам наливники покидают сирийскую землю через Иракскую границу под охраной гражданских машин с бойцами американских ЧВК и некоторых командиров курдских отрядов.

Понимают уже даже, почему введены односторонние санкции Вашингтоном на компании Сирии и ее отдельных персон и то, что, возможно, после этих митингов ночью к кому-то из них наведаются бойцы курдских отрядов и будут угрожать расправой.

Сейчас эти люди ни больше ни меньше герои, которые пытаются что-то изменить в этой ситуации, где они оказались против турецких и американских интервентов.

Не слишком хорошо, как покажется нам, а так, как умеют, так, чтоб еще хватило сил сопротивляться дальше этой испорченной реальности мирового права с циничными двойными стандартами, где американское жадное желание наживы позволяет нагло захватывать чужие национальные богатства.

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Против американских ЧВК и боевиков: простые сирийцы объявляют борьбу против оккупантов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В Турции опрокинулся автобус с россиянами

Фото: © Сергей Панин / E1.RU
В Турции автобус с россиянами попал в аварию, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.
“Детали происшествия выясняем”, — добавил собеседник агентства.
Ранее о ДТП написал портал e1.ru со ссылкой на своего сотрудника Сергея Панина, который находился на месте аварии. По его словам, в его машину врезался автобус, а через три минуты еще один автобус въехал в дерево.

“(Второй. — Прим. ред.) Автобус перевернулся на левый бок, позже туристы мне рассказывали, что в салоне отваливались сиденья. Пострадали несколько человек, они получили переломы, сильные ушибы, повреждения головы”, — рассказал очевидец.

Он добавил, что водитель, который повез раненых, заблудился в горах и еле нашел дорогу. Скорая помощь забрала людей только через два часа.
По уточненным данным, в аварии пострадали семь человек, приехавшие на отдых из Москвы и Подмосковья.

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Метки: главное, компиляция

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