Новый репортаж «Русской Весны» из Сирии про инцидент военнослужащих России и США вызвал серию публикацию в отечественных и иностранных СМИ.

Ряд изданий не смогли разобраться в происходящем на нашем видео и выдали российские Ми-35 и Ми-8АМТШ за американские «Апачи», а некоторые сайты осознанно исказили нашу информацию и сообщили о какой-то атаке со стороны ВВС США.

В связи с поднявшимся нездоровым шумом «Русская Весна» публикует новые кадры и подробности инцидента.

На самом деле во время патрулирования военной полицией провинции Хасека к колонне нашей техники попытались приблизиться два ударных вертолёта AH-64 Apache, тем самым они нарушили договорённости о взаимодействии между нашими странами.

В ответ сопровождавшие наш патруль экипажи вертолётов Ми-35 и Ми-8 АМТШ пресекли провокацию, направив свои боевые машины в сторону незваных гостей. Американцы сразу быстро ретировались, отлетев на приличное расстояние.

Напомним, что поведение штатовских военных очень сильно изменилось после громкого инцидента с тараном бронемашины International MaxxPro БТРом военной полиции, с тех пор сухопутные силы США не встают на пути наших патрулей и предпочитают даже не показываться им на глаза.

«ВВС США атаковали армию России»

Повторим, что ряд изданий случайно или специально исказили нашу информацию, сообщив о выдуманной ими «атаке» ВВС США.

Известный арабский портал «Аль-Масдар» не смог верно интерпретировать происходящее и написал: «Во время нового инцидента американские военные вертолеты были замечены кружившими над колонной российской армии в мухафазе Аль-Хасака после прошлого столкновения с американскими наземными войсками.

На видео, опубликованном на YouTube-канале „РусВесна. СУ“, американские вертолеты быстро приближались к российским машинам и кружили над ними на проезжей части в мухафазе Аль-Хасака».