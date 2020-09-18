В Смолевичах какой-то мужик облил себя бензином и поджог.Как утверждает оппозиция – в знак протеста против действий белорусской милиции. Рядом "совершенно случайно" оказался человек с телефоном, который все это снимал и сразу перезалил в сеть для распространения в оппозиционных соц.сетях. Тот факт, что оппозиционеры в курсе причин самосожжения (а на видео погорелец явно не выкрикивает лозунги), заставляет предположить, что кто-то был в курсе, что это произойдет.В МВД заявляют, что данный деятель состоял на учете, активно бухал и был отмечен в суицидальных настроенияхСейчас он с ожогами 90% тела находится в местной больнице. Иронично, но до сих пор жив он только благодаря милиционеру, который его потушил.Белорусское ТВ о.Вид с камеры наблюдения местного РОВД.Вид сбоку.С учетом того, что на воскресенье намечены новые акции протеста оппозиции, а численность брожений продолжает снижаться, видимо в ход пошли более жесткие методы, так как брожением по улицам ситуацию раскачать уже не получается и нужно сильнее бить по эмоциям, чтобы поддержать протестную массу хотя бы на текущем уровне. Плюс, возможно проверяют готовность перехода к насильственным действиям.UPD: Оппозиционный герой видимо не получится.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6179689.html