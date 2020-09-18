Это был самый первый боевой вылет 32-летнего хорвата в рядах специального хорватского подразделения германской авиации. Оперативно доставленный в Москву Супек назвал такую версию своего поступка: по словам Берии, «среди хорватских летчиков в Мариуполе имеются настроения перехода на сторону Красной армии и в частности у него c тремя летчиками хорватами — офицерами Хембрант, Еркович и Старкс — была договоренность перейти на сторону Красной армии, и они ждали только подходящего случая для осуществления этого»6.

«Мессершмитт» Bf 109G-6 из хорватской эскадрильи 15.(Kroat)/JG 52 на вынужденной посадке. 1943 г.

Случай подвернулся практически сразу: 27 апреля Супек вылетел «в составе группы из 4 самолетов, три из которых пилотировали немцы. Задача полета состояла в разведке переднего края расположения войск Красной армии в районе Таганрог — Покровское. Подходя к этому району, группа встретила облачность на высоте 800 метров. Полет продолжался над облачностью. Рассчитав, что находится над расположением советских войск, он сделал переворот и скрылся в облачности, выскочив из нее на высоте 200 метров. Увидев колонну повозок и автомашин, убедился, что это советские войска, произвел посадку без шасси и сдался в плен. У самолета погнут винт, в остальном он в полной исправности и имел достаточное количество горючего»7.

Говорил ли правду Супек или он попросту заблудился, тем более что, по его словам, он отправился в полет, даже не имея карты местности: «… на просьбу дать карту ответили, что за навигацией будут следить немцы и дали ему только вырезку из карты»8? Дальнейшая судьба хорватских пилотов в рядах люфтваффе убеждает в искренности его признаний о «настроениях перехода» на советскую сторону. Один из его упомянутых товарищей, обер-лейтенант Албин Старц (он же Старкс в записке Берии), 14 мая 1943 г. осознанно перелетел на своем «Мессершмитте» в район кубанской станицы Крымская9. А в записке Берии со слов Супека верно указывается на то, что «самолеты хорватского отряда старые […], вылеты одним хорватам немцы не доверяют […]. Немецкие летчики тщательно скрывают от хорват расположение аэродромов, нумерацию авиационных частей и количество самолетов»10.

Уроженец маленького боснийского городка Тешань Супек (1909 — 1989) начинал службу ещё в ВВС оккупированной гитлеровцами королевской Югославии и по ходу войны перестал разделять позицию верных союзников нацистов в Хорватии — усташей Анте Павелича. Помимо доставки в распоряжение Красной армии исправной, но устаревшей модели «Мессершмитта» перебежчик рассказал, что знал, о «материальной части ВВС германской армии», а также о своих впечатлениях от проведенного в январе 1942 г. в Загребе 15-дневного отпуска по болезни: «… в Югославии сильно развито партизанское движение. Партизан нет только в пунктах, где расположены немецкие гарнизоны»11.

Ще-2. На таком самолете Супек перелетел в Румынию.

Правда, вернувшись после войны из СССР, где он недолго оставался в плену и использовался в качестве радиотелеграфиста, Берислав не нашел общего языка и с теми самыми партизанами, вождь которых маршал Тито пришел к власти в новой Югославии. 19 апреля 1949 г., в разгар конфликта Тито со Сталиным, командир 119-го авиаполка подполковник Супек стал перебежчиком во второй раз, перелетев в Румынию на советском военно-транспортном самолете Ще-2. Удостоившись вскоре от главной партийной газеты «Борба» обвинений в том, что он был одновременно агентом усташей, гестапо и НКВД12, авиатор-авантюрист все-таки смог вернуться на родину после улучшения советско-югославских отношений после 1955 г. и скончался в Загребе.

Карта расположения базы подводных лодок на Канарских островах.

Торпеды Гитлера на Тенерифе

Через год после Победы, 16 мая 1946 г., министр внутренних дел СССР С.Н. Круглов сообщил Сталину об обращении к Советскому правительству немецких военнопленных Гюнтера Краппе и Ганса Ремера. Речь шла об интенсивных контактах ушедшей в историю гитлеровской Германии с остававшимся у власти испанским диктатором Франко. Бывший генерал-лейтенант Краппе (1893 — 1981) был военным атташе в Мадриде с 1 октября 1941 по 30 ноября 1942 г., бывший полковник Ремер — военным атташе в марокканском Танжере с 1 марта 1942 по 1 июня 1944 г. Оба недавних атташе владели доказательствами «участия Испании на стороне Германии в войне против Объединенных наций»13.

Испанский генералиссимус Ф. Франко.

Пленные подробно излагали детали плана «Изабелла-Феликс», разработанного в 1940 г. германским и испанским генштабами. По словам Круглова, «по этому плану был проведен ряд подготовительных мероприятий для захвата крепости Гибралтар и расширения владения Испании в Африке по реке Себу и города Оран»14, т.е. испанцам за счет завоеванной Гитлером Франции обещали территории в Алжире и Марокко. Намеченная на 10 января 1941 г. реализация этого плана (одновременно с операцией «Морской лев» по захвату Англии) сорвалась «в связи с начавшейся подготовкой нападения Германии на СССР»15.

Пленные привели убедительные факты о том, как Испания участвовала в войне «на стороне Германии, прикрываясь нейтралитетом». В частности, Ремер заблаговременно получил в Танжере от испанцев вполне достоверные данные о высадке союзников в Северо-Западной Африке в начале ноября 1942 г. и на Сицилии в сентябре 1943 г. Были у испанской разведки и промахи: «В конце мая 1944 года подполковник Сеа сообщил Ремеру о предстоящем вторжении англо-американских войск в середине июня 1944 года на побережье Ла-Манша»16, тогда как союзники в реальности высадились в Нормандии уже 6 июня.

Испано-германское сотрудничество в годы войны было исключительно тесным и на Канарских островах: «В порту Лас-Пальмас на острове Гран-Канария была организована база для подводных лодок, действовавших в Атлантике. Склад запчастей этой базы находился на территории германской фирмы «Блом и Фосс», а ремонт подводных лодок осуществлялся в порту под прикрытием бездействовавшего парохода. На острове Тенериффа (так в тексте. — Авт.) в 8-9 километрах южнее порта Санта-Круц (так в тексте .- Авт.) находился склад торпед, запчастей и инструмента для немецких подводных лодок. Склад был организован в винном погребе дома немецкого торговца Ране с ведома и согласия испанских властей. Ремер лично осматривал этот склад в августе 1942 года»17.

Приведенных пленными немцами обширных сведений было вполне достаточно, чтобы силами «Объединенных наций» создать режиму Франко большие геополитические проблемы. Но испанскому каудильо тревожиться уже не стоило: к маю 1946-го между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции уже началась «холодная война».

Лондон после бомбежки немецкой авиацией.

Боже, покарай Черчилля

На эту самую войну уже 14 марта 1946 г. собрался пребывавший в комфортабельном «генеральском» лагере N 48 «Войково» в 28 километрах от Иваново бывший генерал-лейтенант вермахта Эрих Макс Ройтер (1904-1989). 42-летний пленный, командовавший на Восточном фронте 46-й пехотной дивизией, вдохновился сделанным 13 марта заявлением Сталина по поводу фултонской речи Черчилля, ставшей сигналом к началу «холодной войны». Ройтер уже на следующий день написал вдохновенное прошение советским властям, начинавшееся словами: «…прошу в случае необходимости использовать меня на службе Советского Союза против Англии — старого врага Германии»18. Взятый в плен 11 мая 1945 г. в Чехословакии генерал явно не навоевался и с энтузиазмом приводит сначала восемь оснований для такого решения, а затем ещё шесть мотивов для него же.

Немецкая марка «Боже, покарай Англию!»

Ройтер вспоминает свое детство и популярный лозунг времен Первой мировой войны: «Боже, покарай Англию». «Мы, будучи учениками, каждый день хором повторяли этот лозунг». Теперь он призывает покарать Черчилля и уверяет, что «лично с детства питал глубокую ненависть к Германии. Я рос и воспитывался в восточной Германии (Данциг, Померания, Восточная Пруссия) и всегда был за сотрудничество с соседней Россией, не говоря уже о том, что в этой войне во время налета английской авиации я потерял квартиру в Берлине и едва не лишился семьи»19.

Пленный генерал рассказывает не только о своем небуржуазном происхождении и о том, что он «не был членом национал-социалистской партии», но и о том, что «прочитал выдержки из произведений Ленина и Сталина и что […] нынешняя Россия (Советский Союз) своим положением великой державы обязаны этим двум людям». А вот «Черчилль хочет теперь навязать Советскому Союзу войну так же, как это ему, к сожалению, удалось дважды сделать с Германией»20.