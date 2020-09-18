Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Почему Тихановская говорит о нелегитимности Лукашенко

10:43. 18 сентября 2020 71 просмотр Один комментарий Опубликовал:

Одним из главных информационных «козырей» т.н. польско-литовско-белорусской оппозиции является тезис о нелегитимности Лукашенко.Этот тезис весьма незатейлив: мол, Лукашенко не является победителем в прошедших 9 августа 2020 года выборах Президента Республики Беларусь, и поэтому его действия, его слова и вообще всё, что он делает – не имеет законной силы. Этот тезис активно раскручивается и поддерживается заявлениями Тихановской, видеороликами, демотиваторами, мемами, резолюцией Европарламента, а также признанием некоторыми безответственными государствами Светланы Тихановской в качестве «президента в изгнании».

А на самом деле всё значительно проще. Всё выглядит настолько просто, если вы откладываете в сторону эмоции и возвращаетесь в плоскость фактов, документов и закона.

Скачать аудио

Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».

Если вы хотите всегда быть первым в курсе новых видео с моим участием, подписывайтесь на мой YouTube-канал.

P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://nstarikov.ru/pochemu-tihanovskaja-govorit-o-nelegitimnosti-lukashenko-119411

Метки: блог, Видео

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Балтийский ветер: почему Литва стала центром переворота
...выборов и называет Александра Лукашенко нелегитимным лидером. Президент Литвы Гитанас... Литвы заявил, что видео Тихановская записала под давлением.Президент Литвы...политическим форпостом западного мира», — говорит «Известиям» заместитель директора Института ...
Как России избежать белорусского сценария
... Тихановская нужна просто для того, чтобы диффамации подвергать и называть нелегитимными любые...голоса она не согласны пересчитывать. Почему? Вот звонок нашего уважаемого ... российской экономики, поэтому я говорю о необходимости изменения экономического курса...
Хватит лгать!
...правильных» получили бы большинство.Список «нелегитимных референдумов» (занятный американский оксюморон) ... итоги выборов, если начать говорить, что выборы там нечестные,... откуда берутся Гуайдо и Тихановские, почему Украине можно отделяться от России...
Новичок для ОЗХО, Юлия Навальная 2024
... и старается обозначить нелегитимными его переговоры с президентом...разряда научной фантастики. Говорить такие вещи могут ...отравлен химическим оружием». Почему они повторяли точно тоже... Что в итогеБелоруссия, Тихановская и программа оппозицииПенсионная реформа...
По ситуации с ЧВК в Белоруссии
...маловероятным. Тихановская, как главный оппонент Лукашенко на выборах, открыто говорит, что...крамольного КГБ не предъявляют.- Почему Лукашенко сопровождает задержание ЧВКшников ..., как выборы будут «признаны нелегитимными». Очевидно, что легитимными для ...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 750 630
    Valeriy Bondarik 18 сентября 2020 в 11:10

    ,,,..ПРИВЕТствую Вас..,,,

    Очередная,абсолютно Правдиво-Логическая статья – Молодец Н.Стариков!
    * ВСЁ,в этом ВИДЕО,что им сказано – Соответствует Прадивым реалиям!
    [Россия правильно Поступила,что Белоруссию Поддержала!]
    …Но Нужно то Признать,что ИМЕННО ТАМошний,Т.Н.”бацько”(в РБ),
    своими Полит–”ДЕЛИЩАМИ”…смог ТАМошнюю полит-СИТУЁВИНУ…и Организовать…!
    [Белоруссию Нужно тем Спасать,что ТОГО "бацьку" - на ПЕНСИЮ Отправлять!]
    —> и СЮЗЕРЕН должен “ЭТО”…тому vассалу(“ЗАБРОНЗОВЕВШЕМУ”) ПодСКАЗАТЬ…
    ***************************
    Очень хотелось-бы чтобы в Белоруссии – ВСЁ завершилось мирным путём!!!
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 18-09-2020.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)