Одним из главных информационных «козырей» т.н. польско-литовско-белорусской оппозиции является тезис о нелегитимности Лукашенко.Этот тезис весьма незатейлив: мол, Лукашенко не является победителем в прошедших 9 августа 2020 года выборах Президента Республики Беларусь, и поэтому его действия, его слова и вообще всё, что он делает – не имеет законной силы. Этот тезис активно раскручивается и поддерживается заявлениями Тихановской, видеороликами, демотиваторами, мемами, резолюцией Европарламента, а также признанием некоторыми безответственными государствами Светланы Тихановской в качестве «президента в изгнании».

А на самом деле всё значительно проще. Всё выглядит настолько просто, если вы откладываете в сторону эмоции и возвращаетесь в плоскость фактов, документов и закона.

Скачать аудио

Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога». Если вы хотите всегда быть первым в курсе новых видео с моим участием, подписывайтесь на мой YouTube-канал.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/pochemu-tihanovskaja-govorit-o-nelegitimnosti-lukashenko-119411