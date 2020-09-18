Почему Тихановская говорит о нелегитимности Лукашенко
Одним из главных информационных «козырей» т.н. польско-литовско-белорусской оппозиции является тезис о нелегитимности Лукашенко.Этот тезис весьма незатейлив: мол, Лукашенко не является победителем в прошедших 9 августа 2020 года выборах Президента Республики Беларусь, и поэтому его действия, его слова и вообще всё, что он делает – не имеет законной силы. Этот тезис активно раскручивается и поддерживается заявлениями Тихановской, видеороликами, демотиваторами, мемами, резолюцией Европарламента, а также признанием некоторыми безответственными государствами Светланы Тихановской в качестве «президента в изгнании».
А на самом деле всё значительно проще. Всё выглядит настолько просто, если вы откладываете в сторону эмоции и возвращаетесь в плоскость фактов, документов и закона.
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Источник: https://nstarikov.ru/pochemu-tihanovskaja-govorit-o-nelegitimnosti-lukashenko-119411
,,,..ПРИВЕТствую Вас..,,,
Очередная,абсолютно Правдиво-Логическая статья – Молодец Н.Стариков!
* ВСЁ,в этом ВИДЕО,что им сказано – Соответствует Прадивым реалиям!
[Россия правильно Поступила,что Белоруссию Поддержала!]
…Но Нужно то Признать,что ИМЕННО ТАМошний,Т.Н.”бацько”(в РБ),
своими Полит–”ДЕЛИЩАМИ”…смог ТАМошнюю полит-СИТУЁВИНУ…и Организовать…!
[Белоруссию Нужно тем Спасать,что ТОГО "бацьку" - на ПЕНСИЮ Отправлять!]
—> и СЮЗЕРЕН должен “ЭТО”…тому vассалу(“ЗАБРОНЗОВЕВШЕМУ”) ПодСКАЗАТЬ…
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Очень хотелось-бы чтобы в Белоруссии – ВСЁ завершилось мирным путём!!!
- – - – -
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 18-09-2020.