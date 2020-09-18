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Из аннотации.„Его называли «диким лейтенантом» и этим мужиком восхищался кубинский Фидель Кастро, а уж отчаянный и отмороженный кубинец, знал в людях толк, это уж точно. Про личную встречу Кастро и Момыш-улы мы поговори позже.Славный сын казахского народа, ломал СС под Демянском и стопорил Вермахт под Москвой, мы просто обязаны сегодня поговорить об этом человеке.”

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5218737.html