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Он ломал войска СС

16:29. 18 сентября 2020 108 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Из аннотации.
„Его называли «диким лейтенантом» и этим мужиком восхищался кубинский Фидель Кастро, а уж отчаянный и отмороженный кубинец, знал в людях толк, это уж точно. Про личную встречу Кастро и Момыш-улы мы поговори позже.Славный сын казахского народа, ломал СС под Демянском и стопорил Вермахт под Москвой, мы просто обязаны сегодня поговорить об этом человеке.”



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5218737.html

Метки: война, войска, история, народ, отечество, подвиг, советский, ссср, человек, честь

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