Он ломал войска СС
16:29. 18 сентября 2020 108 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Из аннотации.
„Его называли «диким лейтенантом» и этим мужиком восхищался кубинский Фидель Кастро, а уж отчаянный и отмороженный кубинец, знал в людях толк, это уж точно. Про личную встречу Кастро и Момыш-улы мы поговори позже.Славный сын казахского народа, ломал СС под Демянском и стопорил Вермахт под Москвой, мы просто обязаны сегодня поговорить об этом человеке.”
„Его называли «диким лейтенантом» и этим мужиком восхищался кубинский Фидель Кастро, а уж отчаянный и отмороженный кубинец, знал в людях толк, это уж точно. Про личную встречу Кастро и Момыш-улы мы поговори позже.Славный сын казахского народа, ломал СС под Демянском и стопорил Вермахт под Москвой, мы просто обязаны сегодня поговорить об этом человеке.”
***