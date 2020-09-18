Новости Украины и Новороссии 18 сентября 2020
- 09:49 Смотрят Соловьёва и Малахова: Западная Украина подсела на российское ТВ.
- 08:55 Аваков посоветовал Лукашенко «попить водички» и «успокоиться».
- 06:30 Проболтались? Россия призвала США к ответу после наглого телесюжета (ФОТО).
- 00:28 Директивное управление Украиной.
- Вчера 23:47 Как вчерашние русские националисты оказались в неонацистском «Азове» (ВИДЕО).
- Вчера 21:04 Под Киевом горит военный полигон (ФОТО).
Смотрят Соловьёва и Малахова: Западная Украина подсела на российское ТВ
Жители Западной Украины начали массово смотреть российские телеканалы, подсев на программы Владимира Соловьева, Андрея Малахова и сериалы производства РФ.
После отключения в прошлом году аналогового телевидения и перехода на цифру, для которого нужно покупать тюнер, люди ставят себе спутниковые тарелки, на которых в свободном доступе есть запрещенное в «незалежной» российское ТВ, пишет украинское издание «Страна».
К тому же с этого года часть украинских телеканалов на спутнике закодирована, поэтому многие выбирают бесплатный контент из РФ.
Причем, как показал опрос издания, это особо массовое явление в глубинке на «дальнем Западе», куда не доходит цифровой сигнал — в карпатских селах, в Ровенской области, на Закарпатье, где у людей раньше было только аналоговое ТВ.
Всего на Украине, по официальным данным, телевидение через спутник смотрят почти в 4,5 млн домов.
То есть у 4,5 млн украинцев есть доступ к российским телеканалам.
В то же время на Украине есть проблема с покрытием цифрового телевидения, которое, по разным оценкам, покрывает территорию страны только на 80–85%.
То есть после исчезновения аналогового телевидения 15–20% территории страны вообще не могут получать украинский эфирный сигнал. А так как это в основном села, то и кабельного телевидения там нет. Остаются только спутниковые тарелки.
В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания признают, что в некоторых районах после отключения «аналога» зрители остались и без «цифры» тоже.
Там говорят, что есть точки, где цифровое телевидение не принимает и где его якобы даже экономически невыгодно ставить.
Речь идет об отдаленных населенных пунктах в сельской местности, а также на территории с неровным рельефом и в лесистой малонаселенной местности. Хуже всего обстоят дела с покрытием на Западной Украине.
«И жителям придется переходить либо на кабельное, спутниковое, либо на интернет-телевидение», — заявлял журналистам бывший глава Нацсовета по ТВ Юрий Артеменко.
При этом вначале четыре ведущие медиагруппы Украины — StarLightMedia, «1+1 медиа», «Медиа Группа Украина» и «Интер медиа групп» — закодировали сигнал своих телеканалов на спутнике.
То есть на спутнике уже нельзя бесплатно посмотреть «1+1», СТБ, «Украину». Не закодировали сигналы новостные каналы — 112, «Эспрессо», ZIK и другие, но аудитория у информационного вещания традиционно меньше, чем у главных телеканалов.
При этом популярность спутникового телевидения из-за проблем с доступом к «цифре» увеличилась.
«Когда установил тарелку, тогда и сдавать коттеджи легче — люди любят, чтобы в номере был телевизор со спутниковыми телеканалами.
Российские передачи в основном смотрят. Ну не на английском же смотреть», — делится с нами хозяин жилья из Яремче Ивано-Франковской области Владимир.
Похожая ситуация — на Буковине.
«Когда закодировали украинские телеканалы, в свободном доступе остались только российские каналы. Те же новости люди могли посмотреть на российских каналах.
С интернетом у нас тоже не все хорошо, потому что, скажем, у нас в Путильском районе только один интернет-оператор, который не очень заботится о качестве связи — скорость медленная и вообще не грузит в онлайне», — рассказывает «Стране» житель одного из сел Путильского района Черновицкой области Николай Кравцив.
По его словам, он сам часто смотрит российские телеканалы.
«Во-первых, нет альтернативы. А во-вторых, по РТР, например, крутят интересные сериалы про оперативников, а также боевики по НТВ. Пересматриваю «Каменскую», «Тайны следствия», «Следствие вели с Каневским».
Жена смотрит шоу Малахова и развлекаловку о шоу-бизе — «Ты не поверишь», «Новые русские сенсации».
Сыну 14 лет, он телик не смотрит, но в интернете, кстати, слушает российскую музыку, модных рэперов», — говорит Кравцив.
Житель Коломыи Иван признается, что у него есть и «тарелка», и новый цифровой тюнер.
«Благодаря ему мы подключили нужные украинские телеканалы. Но, честно говоря, дальше смотрим спутник, просто российские передачи и кино интереснее. У нас как-то все уныло.
Но политические шоу стараюсь не смотреть. Неприятно, что там говорят об Украине. На российских каналах только фильмы смотрим», — говорит Иван.
Оксана Петрук из Ровенской области также призналась, что смотрит по спутнику российские телеканалы.
«Ничего нет в этом криминального. И все мои знакомые тоже. Со спутниковым телевидением проще, чем с цифрой. Много на российских каналах политических ток-шоу и почему-то в них едва ли не главная тема — Украина.
Моя мама говорит: „Неужели в России проблем нет, кроме как Украину обсуждать?”. А так смотрим Малахова, фильмы разные, концерты. Потому что политика — это одно, а культура — другое», — говорит Петрук.
Правда, не все игнорируют российские новости и политические передачи.
«Раньше моя мама-пенсионерка поддерживала Зеленского, — рассказывает журналистам предприниматель из Ровенской области Дмитрий. — А в последние месяцы клянет его изо всех сил.
Спрашиваю — чего так изменилось отношение? Она отвечает — да по телевизору о нем такое говорят. Я спрашиваю — по какому телевизору? А мама говорит — да в шоу у Соловьева.
У меня был шок. Как оказалась, у них все село установило спутниковые тарелки и смотрит российские телеканалы».
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Аваков посоветовал Лукашенко «попить водички» и «успокоиться»
Фото: globallookpress.com
Глава МВД Украины Арсен Аваков посоветовал белорусскому лидеру Александру Лукашенко «попить водички» и «успокоиться», отметив, что украинцы являются друзьями белорусов, передает RT.
По его словам, Украина желает Белоруссии только мира и процветания, но не вмешивается во внутренние дела других стран.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена «отвести войска с улиц» и закрыть границу с Литвой и Польшей, а также усилить границу с «братской Украиной».
Кроме того, он призвал народы Литвы, Польши и Украины остановить своих «безумных политиков».
В начале сентября Лукашенко отмечал, что протесты в Белоруссии управляются извне США через «центр под Варшавой», а также из Чехии, с Украины и из Литвы.
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Проболтались? Россия призвала США к ответу после наглого телесюжета (ФОТО)
Посольство России в Вашингтоне задаёт неприятные вопросы после выхода репортажа американского телеканала NBC, в котором упоминается поддержка США «украинским подразделениям» в Крыму.
«Заявления в репортаже NBC News об участии США в „украинских подразделениях, воюющих с российскими силами в Крыму“, были отмечены посольством с глубокой обеспокоенностью», — говорится в заявлении диппредставительства.
Дипломаты подчеркивают, что в репортаже неназванные официальные лица США утверждают, что их страна поддерживает террористическую деятельность в третьих странах и конкретно в России.
«Если это правда, а не географическая близорукость телеканала, тогда мы требуем, чтобы американская сторона прояснила, помогал ли Вашингтон напрямую или косвенно СБУ в организации террористических нападений против крымчан», — уточнили в посольстве.
NBC News упоминало об «украинских подразделениях в Крыму» в контексте слухов о наградах талибам* со стороны России за убийство американских солдат. Телеканал сообщал, что это якобы было «возмездием» США за поддержку «украинских подразделений в Крыму».
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* «Талибан» – запрещенная в РФ террористическая организация.
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Директивное управление Украиной
Будни колониальной администрации
Директивное управление Украиной
Посольство США на Украине опубликовало замечательный пассаж, раскрывающий самую суть отношений США и Украины. Американское посольство фактически требует от властей Украины назначить такого руководителя Специализированной Антикоррупционной Прокуратуры, который устроит США:
«США и ЕС приняли к сведению решение, которое приняла Верховная рада Украины о назначении членов комиссии для выбора специализированного антикоррупционного прокурора. Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого — добропорядочность и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка».
Аналогичная угроза поступила и из Европейского Союза из комиссии по безвизовому режиму:
«В то время, как международное сообщество занято Белоруссией, украинская власть поспешно продвигает кандидатов, у которых нет опыта и добропорядочности, чтобы избирать главу САП. Это не сработает. Украинские власти ставят под угрозу безвизовый режим с ЕС и следующий транш на сумму €1,5 млрд финансовой помощи».
Фактически, иностранные государства требуют от Киева назначения удобной им политической фигуры (а борьба с коррупцией на Украине – это вопрос политики), угрожая в противном случае Украине лишением ее безвизового режима, 1,5 млрд. евро кредитных средств и прекращением поддержки. В общем, классика вмешательства в дела суверенного государства, сказал бы я, если бы Украина была суверенным государством.
Как мы хорошо знаем из истории с увольнением генерального прокурора Шокина, который начал копать под Байдена и был уволен Порошенко по звонку из Вашингтона, такой директивный метод управления далеко не нов. И как видим, он не связан только и исключительно с коррупцией Байдена и Порошенко. Просто США так привыкли работать с Украиной. И это касается как демократической администрации, так и республиканской, которые идентично требуют от Киева «назначьте удобного для нас прокурора, а не то…». И в этой истории, разумеется, проявится незначительность отличий Зеленского от Порошенко. Потребует ли он от США прекратит открытое вмешательство во внутренние дела Украины? Заявит ли он, что это прерогатива украинской власти назначать своих чиновников? Ну конечно же, нет. Никакого серьезного осуждения не будет, а директива будет так или иначе выполнена, и на указанный пост сядет кто-то (персоналия не так важна – тут, скорее, важен контроль над функциями этого поста со стороны лоббистов назначения «нужного кандидата»), кто устраивает Вашингтон и Брюссель.
Важно понимать, что с точки зрения Вашингтона, контроль над подобными постами – это в числе прочего способ использовать украинские антикоррупционные структуры в интересах собственной внутриполитической борьбы, где обвинения в адрес Байдена или Порошенко, или же их отсутствие, являются немаловажным фактором в определении исхода выборов в США, так как именно Байден наследил на Украине, оставив документальный след своей деятельности. И от того, будет ли Специальная Антикоррупционная Прокуратура затрагивать дело «Бурисмы», на самом деле многое зависит. Поэтому случайная фигура там неуместна. Отсюда и требования назначить устраивающую фигуру.
В этом плане мы в очередной раз видим использование Украины как политического объекта, который даже частичной субъектностью вот уже 6 лет не обладает. США добились желательного уровня внешнего управления, попутно разгромив российские каналы влияния на украинские олигархические «элиты», и теперь управляют, при необходимости, внутриполитическими и внешнеполитическими процессами на Украине фактически в директивном порядке, даром, что вашингтонский диктат замаскирован под «дружеские советы» и «демократическую помощь». По факту, США действовали и действуют в своих интересах, а Украина — это инструмент и объект. Зеленский тут ничего не изменил, да и не мог изменить. Скорее, наоборот, при нем эта зависимость стала выглядеть еще более рельефно и упорядоченно.
Отсюда и четкое следование Украины в Белорусском вопросе, где Украина, даже в ущерб собственным экономическим интересам, тащится в обозе американского курса на свержение Лукашенко.
Отсюда же и тупик на Донбассе, который Москва прямо связывает с Зеленским. Лавров уже прямым текстом объявил, что нет каких-то надежд на изменения с Минскими соглашениями при Зеленском. Разумеется, этих надежд и не могло быть, так как США не заинтересованы в прекращении войны, а кто такой Зеленский, чтобы идти поперек этого курса?
Отсюда и выполнение требований МВФ по дальнейшей ликвидации социальной сферы и прочие чудесные экономические «реформы» по «лучшим западным образцам». И текущие украинские «элиты» не могут сойти с этого пути, потому что знают, если они начнут рыпаться, то для начала последует оклик из посольства США (которое лучше не расстраивать), а если этого будет мало, в Вашингтоне поднимут трубку и позвонят для решения необходимого вопроса. И в последние годы такие окрики и звонки вполне удобно позволяли США оперировать украинской «внутренней политикой», вплоть до согласования назначений отдельных чиновников, что неизменно заставляет иронизировать над майданной кричалкой: «Помятай чужинец – здесь господарь украинец». 6 лет после Евромайдана показали, что мало что может быть столь же далеким от реального положения вещей.
Ну, а теперь «господари» метнулись кабанчиком и назначили такого прокурора, который устроит белого господина в Вашингтоне.
Специально для ИА "АСД"
https://asd.news/articles/ukraina/direktivnoe-upravlenie-ukrainoy/ – цинк
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Как вчерашние русские националисты оказались в неонацистском «Азове» (ВИДЕО)
Алексей Кочетков, автор книги «Чёрное солнце Украины» ответил на вопросы корреспондента Светланы Пикты о таком неонацистском образовании, как «Азов», и производной от него «Национальной дружины».
Присматриваясь к этому явлению, замечаешь в его рядах русскоязычное большинство, причём не слишком-то акцентирующие внимание на бандеровской идеологии, но от этого не становящимся менее опасным, а скорее наоборот.
Почему нацистское образование «Азов» смогло объединить в своих рядах людей русской культуры, некоторые из которых ещё вчера называли себя «русскими националистами»?
Какую информацию несёт в себе символика» Азова» и чем она привлекательна для его адептов?
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Под Киевом горит военный полигон (ФОТО)
На территории военного полигона в селе Девички под Киевом в четверг днем вспыхнул пожар.
К тушению привлечено 120 военнослужащих, а жителей военного городка просят соблюдать спокойствие и оставаться дома. Об этом сообщается на странице Сухопутных войск ВСУ в соцсети.
«17 сентября на территории военного полигона в Девичках возник пожар. Лес начал гореть около 14:00. На место возгорания сразу выехал дежурный пожарный расчет военной части А2399», — говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас к тушению привлечены военнослужащие воинской части А2399, ГСЧС, Национальной гвардии и лесники.
«Всего в ликвидации распространения огня на территории полигона привлечено 120 военнослужащих и три единицы пожарной техники», — говорится в сообщении.
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