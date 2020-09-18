Жители Западной Украины начали массово смотреть российские телеканалы, подсев на программы Владимира Соловьева, Андрея Малахова и сериалы производства РФ.

После отключения в прошлом году аналогового телевидения и перехода на цифру, для которого нужно покупать тюнер, люди ставят себе спутниковые тарелки, на которых в свободном доступе есть запрещенное в «незалежной» российское ТВ, пишет украинское издание «Страна».

К тому же с этого года часть украинских телеканалов на спутнике закодирована, поэтому многие выбирают бесплатный контент из РФ.

Причем, как показал опрос издания, это особо массовое явление в глубинке на «дальнем Западе», куда не доходит цифровой сигнал — в карпатских селах, в Ровенской области, на Закарпатье, где у людей раньше было только аналоговое ТВ.

Всего на Украине, по официальным данным, телевидение через спутник смотрят почти в 4,5 млн домов.

То есть у 4,5 млн украинцев есть доступ к российским телеканалам.

В то же время на Украине есть проблема с покрытием цифрового телевидения, которое, по разным оценкам, покрывает территорию страны только на 80–85%.

То есть после исчезновения аналогового телевидения 15–20% территории страны вообще не могут получать украинский эфирный сигнал. А так как это в основном села, то и кабельного телевидения там нет. Остаются только спутниковые тарелки.

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания признают, что в некоторых районах после отключения «аналога» зрители остались и без «цифры» тоже.

Там говорят, что есть точки, где цифровое телевидение не принимает и где его якобы даже экономически невыгодно ставить.

Речь идет об отдаленных населенных пунктах в сельской местности, а также на территории с неровным рельефом и в лесистой малонаселенной местности. Хуже всего обстоят дела с покрытием на Западной Украине.

«И жителям придется переходить либо на кабельное, спутниковое, либо на интернет-телевидение», — заявлял журналистам бывший глава Нацсовета по ТВ Юрий Артеменко.

При этом вначале четыре ведущие медиагруппы Украины — StarLightMedia, «1+1 медиа», «Медиа Группа Украина» и «Интер медиа групп» — закодировали сигнал своих телеканалов на спутнике.

То есть на спутнике уже нельзя бесплатно посмотреть «1+1», СТБ, «Украину». Не закодировали сигналы новостные каналы — 112, «Эспрессо», ZIK и другие, но аудитория у информационного вещания традиционно меньше, чем у главных телеканалов.

При этом популярность спутникового телевидения из-за проблем с доступом к «цифре» увеличилась.

«Когда установил тарелку, тогда и сдавать коттеджи легче — люди любят, чтобы в номере был телевизор со спутниковыми телеканалами.

Российские передачи в основном смотрят. Ну не на английском же смотреть», — делится с нами хозяин жилья из Яремче Ивано-Франковской области Владимир.

Похожая ситуация — на Буковине.

«Когда закодировали украинские телеканалы, в свободном доступе остались только российские каналы. Те же новости люди могли посмотреть на российских каналах.

С интернетом у нас тоже не все хорошо, потому что, скажем, у нас в Путильском районе только один интернет-оператор, который не очень заботится о качестве связи — скорость медленная и вообще не грузит в онлайне», — рассказывает «Стране» житель одного из сел Путильского района Черновицкой области Николай Кравцив.

По его словам, он сам часто смотрит российские телеканалы.

«Во-первых, нет альтернативы. А во-вторых, по РТР, например, крутят интересные сериалы про оперативников, а также боевики по НТВ. Пересматриваю «Каменскую», «Тайны следствия», «Следствие вели с Каневским».

Жена смотрит шоу Малахова и развлекаловку о шоу-бизе — «Ты не поверишь», «Новые русские сенсации».

Сыну 14 лет, он телик не смотрит, но в интернете, кстати, слушает российскую музыку, модных рэперов», — говорит Кравцив.

Житель Коломыи Иван признается, что у него есть и «тарелка», и новый цифровой тюнер.

«Благодаря ему мы подключили нужные украинские телеканалы. Но, честно говоря, дальше смотрим спутник, просто российские передачи и кино интереснее. У нас как-то все уныло.

Но политические шоу стараюсь не смотреть. Неприятно, что там говорят об Украине. На российских каналах только фильмы смотрим», — говорит Иван.

Оксана Петрук из Ровенской области также призналась, что смотрит по спутнику российские телеканалы.

«Ничего нет в этом криминального. И все мои знакомые тоже. Со спутниковым телевидением проще, чем с цифрой. Много на российских каналах политических ток-шоу и почему-то в них едва ли не главная тема — Украина.

Моя мама говорит: „Неужели в России проблем нет, кроме как Украину обсуждать?”. А так смотрим Малахова, фильмы разные, концерты. Потому что политика — это одно, а культура — другое», — говорит Петрук.

Правда, не все игнорируют российские новости и политические передачи.

«Раньше моя мама-пенсионерка поддерживала Зеленского, — рассказывает журналистам предприниматель из Ровенской области Дмитрий. — А в последние месяцы клянет его изо всех сил.

Спрашиваю — чего так изменилось отношение? Она отвечает — да по телевизору о нем такое говорят. Я спрашиваю — по какому телевизору? А мама говорит — да в шоу у Соловьева.

У меня был шок. Как оказалась, у них все село установило спутниковые тарелки и смотрит российские телеканалы».

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