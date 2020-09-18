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Новичок в шпионских играх

10:34. 18 сентября 2020 59 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Не понимаю, почему Путин до сих пор не покаялся в отравлении Навального. Из-за чего явно затягивается наше возвращение в дружную семью европейских народов. Он, конечно, должен был сразу признать вину, и тогда бы нам разрешили достроить «Северный поток – 2». По-моему, это очевидно. Странно, что Путин этого не понимает и продолжает упираться.


К счастью, его личного врага удалось довольно быстро поставить на ноги, несмотря на 100-процентную летальность боевого отравляющего вещества. Хваленый «Новичок» оказался слабее заурядного инсектицида, которым в быту травят тараканов и клопов, а немецкая медицина доказала свое явное преимущество перед российской, которая, как известно, ядов в организме оппозиционера не обнаружила.

Значит, плохо искали, товарищи.



Должен заметить, что самой загадочной уликой является бутылка с этикеткой «Новичок», предусмотрительно обнаруженная и припрятанная друзьями Алексея (см. фото). До сих пор непонятно, откуда она взялась. Доморощенные расследователи пытаются увести след в сторону некоей британско-российской сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией, но это же просто смешно. Бутылку явно прислали из Кремля фельдпочтой, о чем наверняка имеется расписка в получении.

И Навальный беспечно выпил ее содержимое, не поделившись с соратниками.

Из инцидента следуют три вывода.

Во-первых, «Новичок» не так страшен, как нам о нем рассказывают наши западные друзья. Не страшнее коронавируса. У того хоть есть доказанная смертность, а у советского яда пока ни одного летального случая не зафиксировано. Если не считать одной англичанки-бомжихи, но это не точно.

Во-вторых, у Алексея Навального сильный организм, который стал еще сильнее после болезни благодаря приобретенным антителам. Теперь его ни один яд не возьмет, он стал неуязвим к путинским козням. Хотя, конечно, можно попробовать ракетой «Искандер».

В-третьих, я бы на месте Навального все же повнимательнее присмотрелся к сотрудникам ФБК, особенно к ближнему, самому преданному кругу. По крайней мере, не стал бы пить или есть с их рук. Вина Путина, конечно, бесспорна, но жизнь дороже.

А в целом Алексей не зря почти месяц дышал через аппарат ИВЛ — «Северный поток – 2» теперь висит на волоске. Человек знает, за какие высокие идеалы пострадал.

А может, и не знает. Он все же новичок в шпионских играх.

Павел Шипилин

Источник: http://voicesevas.ru/news/54337-novichok-v-shpionskih-igrah.html

Метки: новости / аналитика

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