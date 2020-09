"Международный альянс религиозных свобод"

Бирма, Вьетнам, Индия, Иран, Китай, Нигерия, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Северная Корея, Сирия, Таджикистан, Туркменистан, Эритрея

О новой американской структуре созданной в этом году, для обоснования вмешательства в дела других стран под предлогом борьбы за религиозные свободы.В начале 2020 года госсекретарь США Майк Помпео во время своего очередного выступления в Вашингтоне объявил о создании Международного альянса религиозных свобод (International Religious Freedom Alliance – IRFA). При этом IRFA, как и многие другие институты и фонды, ориентированные на Государственный департамент, Агентство по международному развитию и Комиссию Конгресса по международной религиозной свободе (USCIRF) наряду с правозащитной деятельностью активно занимается социально-политическими вопросами и выступает «структурой двойного назначения».Главными задачами международного альянса, по замыслу представителей Конгресса и Государственного департамента США, выступают обеспечение любыми инструментами(!) религиозного плюрализма, формирование и поддержка неорелигиозных организаций и общественных объединений в любой точке мира. Кроме того, американская сторона вместе со своими партнёрами ориентирована на установление социальных контрактов, позволяющих обеспечить общественный контроль и развитие социально-политических систем и обществ, основываясь на принципах демократии и международного права.В частности, госсекретарь США Майк Помпео отметил, что в современном мире многиеВ основной состав альянса наряду с США, Великобританией, Австрией, Нидерландами и Израилем вошли такие государства, как Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Бразилия, Венгрия, Гамбия, Греция, Грузия, Колумбия, Косово, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Республика Чехия, Сенегал, Словакия, Словения, Того, Украина, Хорватия, Эстония. Кроме того, после принятия в феврале 2020 г. Декларации принципов Международного альянса за свободу вероисповедания свыше 6,5 тысяч общественных организаций, объединений и фондов ассоциировали себя с альянсом из более 140 стран.28 августа в ходе обсуждения мер по обеспечению политической и правовой поддержки в Мэриленде экспертом по стратегическому взаимодействию Челси Лэнгстон-Бомбино даны следующие разъяснения, касающиеся международной деятельности альянса:«Сегодня США и нашими партнёрами накоплен уникальный опыт продвижения ценностей демократии и плюрализма в абсолютно разных международных условиях, социальных конфликтах и кризисах. Нашей целью является не политика, а свободы. Сегодня мы должны выверить инструментарий поддержки религиозных и общественных объединений, отстаивающих свои права и свободы <…> Мы не влияем на политические режимы, а всеми возможными методами поддерживаем угнетенных и помогаем им».Возвращаясь к выступлениям госсекретаря США Майка Помпео, следует отметить, чтоТакже в рамках достигнутых договоренностей между странами-учредителями альянса,. Польша выступит страной-организатором третьей Министерской конференции по продвижению свободы вероисповедания и представит собственную концепцию развития религии и преодоления распрей в Восточной Европе.В ходе консультаций с экспертами в августе 2020 г., включая Моргана Дж. Кея,Справка: Морган Дж. Кей – генеральный директор социального предприятия «Motive International». Целью указанной организации выступает смягчение конфликтности в нестабильном глобальном обществе. Ранее М. Дж. Кей занимала посты: Советника штаб-квартиры AFRICOM, Руководителя оперативной группы по предотвращению социальных конфликтов в Нигерии, Специалиста по работе с обществом Дипломатической службы USAID в Афганистане. Основатель НПО «The Itgel Foundation» (взаимодействие с кочевыми племенами в Монголии).При этом данные IRFA будут использованы для текущих обзоров социально-политических систем в интересах Государственного департамента США и ООН, поскольку отвечают критериям международных принципов свободы религии или убеждений (FoRB) и международного пакта о гражданских и политических правах (ICCPR), который является составной частью Всеобщей декларации прав человека и Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений.Таким образом,В апреле 2020 года на основании аналогичного годового обзора уровня религиозной свободы (ANNUAL REPORT OF THE U.S. COMMISSION ON INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM) американской стороной был сформирован классификатор для оптимизации поддержки существующих партнёрств в который вошли категорииВ частности, отраженные на карте динамики связаны с ассоциированными с Международным альянсом религиозных свобод общественными объединениями. Так,Аналогичная ситуация наблюдается в Центрально-Азиатском регионе, в частности, на территории Республики Таджикистан. В своём последнем отчете IRFA заявила об ухудшении межконфессиональной и религиозной ситуации внутри Республики, пояснив, что настоящий политический режим активно противодействует развитию таких религиозных организаций, как: Свидетели Иеговы, Баптистские организации различного толка, Адвентисты Седьмого дня, Пресвитерианские, Зороастрийские организации и Партия Исламского Возрождения Таджикистана. Помимо общественного контроля за осуществлением соблюдения прав на свободу вероисповедания через модель взаимодействия USAID – IRFA – НПО, НКО и общественные объединения, США пытаются получить фактический контроль над определёнными регионами на границы Таджикистана и Афганистана через косвенную поддержку членов семей, связанных с террористическими организациями с целью влияния на нелегальную миграцию и контрабанду.Похожие динамики до недавнего времени протекали на территории Ирака и Сирии, связанные с обеспечением гуманитарной стабильности контракторми IRFA христианских репатриантов (преимущественно вернувшихся из Европы и США) в Бартелле и Каракоше, а также участвующих в беспорядках против «Отрядов народной мобилизации». При этом в результате указанных процессов, при участии военных специалистов из США в «Хадж Аш-Шабби» возникли повстанческие движения – «Тарикат Нагхжбанди», «Бригады Революции 20 года» и «Баасистов города Хавиджа». При этом данные процессы привели к дроблению советов шиитского ополчения на проиранскую сторону и стороны иммамов Аль-Систани (проиракской организации «Фетвы Систани») и Мухтада Аль-Садра (радикальной «Армии Махди», исключающей иностранное вмешательство), что, в свою очередь, привело к сокращению влияния Корпуса Стражей Исламской революции на Отряды народной мобилизации.Кроме того, сегодня активы IRFA задействованы в «урегулировании» кризисов связанных с племенными организациями берберов на границе Алжира и Марокко.Максим Александров https://maksalexandrov.livejournal.com/4217.html – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6178064.html