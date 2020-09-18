Об уникальном даре Наташи Демкиной писали статьи, снимали фильмы. Ее называли «девочкой-рентгеном», ведь она могла рассказать о заболеваниях любого пациента, лишь взглянув на него. Сохранился ли ее дар, когда она повзрослела?

Наташа говорила, что у нее есть зрение обычное и еще одно, позволяющее видеть внутреннее устройство организма человека. Она «видела» органы, их состояние. Переключиться на «рентгеновское зрение» девочка могла по желанию.

Ученые, чтобы убедиться в подлинности дара, приглашали ее в Лондон и Нью-Йорк. В Англии исследователи признали способности Наташи, а вот в Америке возникли сомнения. Наташа, тогда еще школьница, правильно определила недуги только у четырех человек из семи.

Затем девочку вызвались проверить японские ученые, точным оказался результат в пяти случаях из семи. А во время второй проверки в Японии «девочка-рентген» показала стопроцентный результат!

Японские ученые проверяли Наташу особенно скрупулезно. В первый приезд в Токио Демкина определяла недуги пациентов, сидящих достаточно близко. Японские исследователи засомневались: а вдруг больные как-то выдают свои хвори взглядом, микродвижением? А возможно, девочка пользуется гипнозом и заставляет их выдавать тайны особым образом?

Наташу привезли затем в ветлечебницу, где предложили просмотреть старого ротвейлера. По собачьей морде трудно угадать, где и что болит. Она сначала отказывалась диагностировать собаку, объясняя это незнанием анатомии животных и стандартов их здоровья. Но взглянув на пса, показала на заднюю лапу, в которой был вживлен протез.

Далее японцы попросили девочку с необычными способностями поставить диагноз, глядя на фото. И были потрясены. Оказалось, ей неважно, какое изображение «просматривать»: фас, профиль, по грудь или в полный рост. Даже если на фотографии человек был изображен по грудь, Наташа могла диагностировать болезнь, расположенную ниже, что вызвало крайнее изумление докторов. Как это происходит, она не могла объяснить. Но по маленькой фотографии для паспорта определила онкологическое заболевание печени.

Затем, дабы усложнить задание, исследователи облачили пациентов в темные балахоны и маски, а в наушники включили громкую музыку. Демкину посадили спиной к ним. Но несмотря на это школьница точно определила проблемы у всех! Она увидела и металлический штырь в колене, и аномальные органы, и даже «разглядела» трехнедельную беременность!

Помимо диагноза, Наташа нарисовала то, что увидела. Ее рисунки сравнили с рентгеновскими снимками, а также выписками из медкарт — все совпало! Доктора наук из Центра изучения человека при университете в Токио, изучающие паранормальные способности, аплодировали стоя.

Наташа Демкина почувствовала свой дар в 10 лет, и вот как это произошло…

Семья Демкиных жила в Саранске. Однажды, лежа на диване, Наташа стала описывать матери, как выглядят ее внутренние органы. Десятилетний ребенок не знал названия многих из них, и почки у нее были «бобами», а кишечник — «гофрированным шлангом». Испуганная мать обратилась к доктору. Придя на прием, девочка стала рассказывать, как устроен организм врача. Тот только развел руками.

В первое время Наташа, естественно, просматривала лишь друзей семьи. А те, в свою очередь, стали просить посмотреть своих знакомых. Обычно это были люди, которым медики не могли поставить точный диагноз. И так из уст в уста разносилась весть о необыкновенных возможностях саранской школьницы. К ней обращалось все больше и больше людей за помощью. Среди них были и врачи, и пациенты, которых они направляли к девочке.

Настоящая известность пришла к Наталье, когда о ней заговорили СМИ.

— Мы долго скрывали способности дочери, — рассказывал ее отец Николай Демкин. — Но необычность Наташи все-таки «выплыла» наружу, и нас стали атаковать журналисты. Телефон разрывался от звонков… Правда, некоторые статьи принесли нам немало горя.

Успешно закончив школу в 2004 году, Наташа поступила в Московский Государственный стоматологический университет им. Семашко на лечебный факультет.

Наташа сотрудничала и с российскими учеными Центра восстановительной медицины Центральной клинической больницы МПС под руководством дмн В. Звонникова, много лет изучавшего людей с экстраординарными способностями.

При встрече Наташа задала профессору Звонникову мучившие ее вопросы. Прежде всего, о том, как он относится к ее необычным возможностям. Он сказал:

— Твои способности — это очень интересное явление, механизмы которого мы хотим изучить. Таких людей, как ты, немало. Но лишь единицы из них обращают на свой дар внимание, а уж тем более развивают его. А ты уникальна тем, что, зная о своих возможностях, поступила в медуниверситет. Соединение знаний консервативной и нетрадиционной медицины обычно дает очень хороший эффект в диагностике и лечении.

Немало огорчений приносит девушке то, что многие врачи не верят ей.

Вячеслав Михайлович, напомнил, что среди докторов тоже встречаются разные люди. Так, известный русский врач Сергей Боткин мог определить заболевание, внимательно взглянув на мимику, походку и прислушавшись к голосу. Есть такие, которые ставят диагнозы по запаху. И подчеркнул, что ее способности — из этой области.

Если бы медики знали больше о «строении» человека, то не было бы недоверия по отношению к таким людям, как она. И посоветовал девушке не тратить свою жизнь на борьбу, а развивать свои способности и изучать для медицины будущего.

В 2006 году, еще будучи студенткой, Наталия Демкина стала диагностировать в Центре специальной диагностики человека в Москве. Она принимала больных вместе с коллегами-врачами. По словам Натальи, к ней стекались больные со всего мира.

При поддержке людей, которые верят в нее, Наташе удалось стать успешной представительницей нетрадиционной медицины. А поскольку девушка получила медицинское образование, у нее появились амбициозные планы. Она мечтала открыть экспериментальную многопрофильную клинику, где использовался бы в диагностике подход, опирающийся на её дар, велись исследования в области онкологии и многое другое.

Сейчас Наталье должно быть 33 года. К сожалению, последние лет 10 о ней нет каких-либо сведений. Сбылись ли ее мечты, неизвестно

Источник: http://nashaplaneta.su/blog/kto_takaja_devochka_rentgen_i_chto_s_nej_stalo_natasha_demkina_ja_vizhu_vas_naskvoz/2020-09-17-11945