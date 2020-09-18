Год назад ушёл от нас Александр Владимирович Пыжиков. В чем была смелость его творческого пути, какие запретные темы он поднимал, раскрывал и нёс своим читателям и зрителям. Почему его наследие никогда не будет забыто.Тайная жизнь крестьянской общины. Александр Пыжиков https://youtu.be/tvJhTrnj0p8Приобрести книги А. В. Пыжикова без торговой наценки https://bit.ly/33CjNMPПоддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1BКнижный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shopСайт ДеньТВ http://dentv.ru/#ДеньТВ #Пыжиков #ДревняяРУсь #ТайныНашейСтарины #ХроникиРеволюции #Фурсов #загадкиистории

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bwGCpM58zeQ