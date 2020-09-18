Какие тайны раскрывал Александр Пыжиков. Вечер памяти: А. Фурсов, А. Фефелов, Н. Сапелкин
10:42. 18 сентября 2020 66 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Год назад ушёл от нас Александр Владимирович Пыжиков. В чем была смелость его творческого пути, какие запретные темы он поднимал, раскрывал и нёс своим читателям и зрителям. Почему его наследие никогда не будет забыто.
Тайная жизнь крестьянской общины. Александр Пыжиков https://youtu.be/tvJhTrnj0p8
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#ДеньТВ #Пыжиков #ДревняяРУсь #ТайныНашейСтарины #ХроникиРеволюции #Фурсов #загадкиистории
Тайная жизнь крестьянской общины. Александр Пыжиков https://youtu.be/tvJhTrnj0p8
Приобрести книги А. В. Пыжикова без торговой наценки https://bit.ly/33CjNMP
Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #Пыжиков #ДревняяРУсь #ТайныНашейСтарины #ХроникиРеволюции #Фурсов #загадкиистории