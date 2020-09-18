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Какие тайны раскрывал Александр Пыжиков. Вечер памяти: А. Фурсов, А. Фефелов, Н. Сапелкин

10:42. 18 сентября 2020 66 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Год назад ушёл от нас Александр Владимирович Пыжиков. В чем была смелость его творческого пути, какие запретные темы он поднимал, раскрывал и нёс своим читателям и зрителям. Почему его наследие никогда не будет забыто.
Тайная жизнь крестьянской общины. Александр Пыжиков https://youtu.be/tvJhTrnj0p8

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bwGCpM58zeQ

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