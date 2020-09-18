Убийство Илюхина - Путин виновен!.mp4 В ночь с 19 на 20 марта 2011 в Подмосковье скоропостижно скончался главный обвинитель Путина на процессе военного трибунала Общероссийского офицерского собрания, депутат Госдумы, член ЦК КПРФ Виктор Иванович Илюхин. ...
В процессе встречи с общественностью родного Санкт-Петербурга обсуждали как последние новости, актуальные события политической повестки дня, связанной с муниципальными выборами и реформами, так и вопросы исторического характера — говорили про Сталина и ...
Мы познакомим вас с некоторыми из инструментов решения научных задач, чтобы вы сами в творческом акте смогли почувствовать свою причастность к открытию истины или пути к ней. Тогда понятая вами информация станет вашим знанием... Адаптация: свой среди ...
В значение нашего имени Предки вкладывают суть нашей миссии на Земле, то есть Программу, которая заключена в самом понятии Имя - Им Я. Мудрость Не так давно ко мне обратился дальний родственник по линии жены с просьбой помочь разобраться в сложившейся ...