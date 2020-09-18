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Где искать научные статьи в открытом доступе. Большая подборка легальных ресурсов

11:55. 18 сентября 2020 59 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Где искать научные статьи, если у вас нет доступа к платным базам данных? На сайте «Индикатор» опубликована подборка из 10 открытых ресурсов для ученых.



1. Unpaywall

Один из самых удобных инструментов для бесплатного доступа — расширение для браузеров Chrome и Firefox Unpaywall. Оно автоматически ищет полные тексты научных статей. Если вы заходите на страницу какой-нибудь публикации, справа на экране появляется иконка с изображенным на ней замком. Если она зеленая и замок открыт, то достаточно просто нажать на него, и вы автоматические перейдете на страницу с полным текстом статьи в формате PDF. Установить расширение можно на его сайте.

2. Академия Google

Другой сайт, который может помочь, — это Академия Google. Вы просто пишете название статьи в поисковой строке и читаете полный текст. Если он, конечно, есть в открытом доступе.


3. Open Access Button

Если ни Unpaywall, ни Академия Google вам не помогли, может пригодиться сайт Open Access Button. Большая волшебная кнопка справится с поиском нужной статьи.

4. ArXiv.org

Этот сайт был создан специально для того, чтобы решить проблему открытого доступа к статьям. На ArXiv ученые выкладывают препринты своих статей, то есть черновики, которые в итоге публикуются с некоторыми изменениями. Большинство авторов — математики и физики, но сейчас по инициативе фонда Присциллы Чан и Марка Цукерберга разрабатывается аналог для биологии и других естественных наук — BioRxiv.

5. КиберЛенинка

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» — крупнейшее в России собрание научных статей, в основном на русском языке, хотя есть и иностранные публикации.

6. Библиотека eLibrary

На этом сайте выкладываются статьи и научные публикации, входящие в РИНЦ (российский индекс научного цитирования). Необходима регистрация, причем вас могут попросить указать специальный пароль вашей организации. В профиле сохраняются настройки поиска и ваши подборки статей.

7. Электронные библиотеки, сотрудничающие с вузами

У многих вузов все-таки есть подписки на разные научные журналы. Они заключают договоры с электронными библиотеками, например с ЭБС «Университетская библиотека онлайн» или IQ Library.

Узнайте, с какой библиотекой сотрудничает ваш вуз и как получить к ней доступ. Например, в МГУ доступ ко всем подпискам университета автоматически активируется, если вы ищете статью в компьютерном классе или через Wi-Fi-сеть МГУ.

8. Российская государственная библиотека (РГБ)

У РГБ есть электронный каталог, в котором можно найти не только статьи, но и диссертации и монографии на разные темы. К сожалению, не все работы есть в электронном варианте, но в каталоге есть функция «проголосовать за перевод в электронный вид необходимой книги или статьи». Сроки, к сожалению, неизвестны.

9. Авторы статей или коллеги-ученые

Если нигде на вышеперечисленных ресурсах не удается найти статью, можно попробовать написать напрямую авторам или их коллегам и попросить полный текст. В научном мире это довольно распространенная практика. И есть два отработанных способа: написать в твиттере пост с хэштегом #icanhazpdf и указать, какую статью вы ищете и куда вам ее прислать, или зарегистрироваться на сайте Research Gate, найти нужную статью в профиле автора и нажать на кнопку «попросить полный текст». Чаще всего авторы отвечают в течение недели и присылают файл на указанную в профиле почту. Кстати, в этом случае статью можно даже обсудить с самим автором. Аналогичный ресурс, но более популярный среди ученых, работающих в области социальных и гуманитарных наук, — Academia.edu. Там часто даже просить ничего не надо — статьи, препринты, доклады и даже главы из книг можно скачать прямо из профиля исследователя.

10. Специализированные базы данных

Помимо перечисленных выше ресурсов, существуют различные специализированные базы полных текстов статей, вот список самых крупных из них:

1.PubMed

База в основном по медицине и биологии, иногда содержит ссылки на полные бесплатные тексты статей.

2.Jstor

Обширная база англоязычных статей, журналов и научных работ по самым разнообразным темам.

3.MedLine

Крупнейшая библиографическая база статей по медицинским наукам (NLM). Интегрирована в сервис SciFinder.

4.Psyjournals

Сайт с электронными версиями психологических журналов.

5.SciFinder

Наиболее полный и надежный источник химической информации, охватывающий более 99% текущей литературы по химии, включая патенты. Также там можно найти информацию по биологическим и биомедицинским наукам, химической физике, инженерии.

6.ERIC

Англоязычная база данных со статьями и научными публикациями по психологии из разных стран мира.

7.Сборники статей от Frontiers

Frontiers делает подборки статей по разным темам и выкладывает их в открытый доступ.

8.HEP Search

База данных по физике высоких энергий.


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10632994.html

Метки: #icanhazpdf, архив, библиотека, наука, полезное, электронные книги

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