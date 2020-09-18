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Фильм «Довод»: Запутанная фантастика с русофобской начинкой

14:25. 18 сентября 2020 31 просмотр Один комментарий Опубликовал:

Рецензия, опубликованная пользователями сайта КиноЦензор:

Чему учит (коротко)

Фильм «Довод» доносит до широкой аудитории мысль, что все главные беды в мире – от злобных русских, которые настолько кровожадны, что просто хотят всех уничтожить. Показано также, что русские пьют водку, избивают жён, проводят испытания сверхопасного оружия, с лёгкостью жертвуют своими гражданами.

В общем, полный набор русофобской клюквы в антураже из спецэффектов и научной ереси про перемещение во времени.

Мнение (подробно)

Фильм «Довод» ожидался зрителями, как одна из главных кинопремьер 2020-го года. Но спустя несколько дней проката он уже получил статус «непонятной затянутой белиберды». Именно так картину окрестили многие посмотревшие её пользователи – выразив мнение, что Кристофер Нолан в этот раз явно перемудрил с сюжетными перипетиями.

Вот как выглядит средняя оценка фильма на самых популярных российских сайтах отзывов:

Из этого списка явно выпадает сайт КиноПоиск, на котором по неведомым причинам оценка получилась очень высокой. Сложно утверждать однозначно, но когда видишь такой контраст в результатах, то складывается впечатление, что кое-кто явно подкручивает голоса, видимо считая себя монополистом в сфере оценок пользователей, что явно не соответствует действительности.

Фильм «Довод»: Запутанная фантастика с русофобской начинкой
Подкручиваем?

Особенно в этом убеждаешься после просмотра фильма. Сюжет у него не просто запутанный и нудный, а чересчур запутанный и нудный. Спецэффекты, конечно, присутствуют, но в остальном – полная сумятица.

Единственная мысль, которая сквозит красной линией через весь фильм и не теряется в хаосе событий и абсурдных поступков персонажей – это то, что все беды в мире от русских. Второй явный посыл заключается в том, что эти самые русские – напрочь отмороженные маньяки, готовые уничтожить весь мир, просто потому что им одним умирать не хочется.

Может быть, авторы фильма таким образом хотели обыграть нашумевшую цитату Президента России – «Мы как мученики попадем в рай, а они сдохнут». Вот только Владимир Путин её озвучил, чтобы остудить горячий нрав тех, кто в 21-веке строит планы по вооружённому захвату нашей страны, не понимая, что такие сценарии и намерения могут привести весь мир к глобальной катастрофе. А в фильме «Довод» главный злодей на полном серьёзе хочет тупо всех убить, при том даже не мечтая «попасть в рай».

Фильм «Довод»: Запутанная фантастика с русофобской начинкой
Вот он злобный русский «Иван», а точнее Андрей Сатор.

Этим садистом по сюжету является русский олигарх Андрей Сатор, получивший доступ к сверхсекретному оружию, позволяющему инвертировать время и перемещаться из прошлого в будущее и обратно. Авторы фильма не наделили его никакой глубокой философией, кроме как тягой к неоправданной жестокости.

Политическая повестка в фильме заточена в одну сторону. В самом начале истории Сатор организует террористическое нападение на украинский оперный театр (посыл очевиден – русские терроризируют Украину). А само сверхоружие, которое может погубить всю планету, было испытано ещё в кровавом Советском Союзе в одном из закрытых городов с характерным названием «Стальск-12». Странно, что тема Гулага в фильме не всплыла… Во время испытаний этого оружия большинство местных жителей крупного города исчезли, а тех, кто остался жив, направили руками разбирать радиоактивные завалы. Ведь это так естественно для русских трупами заваливать любую проблему.

Где-то мы это уже видели… Ах, да – в американо-британском сериале «Чернобыль»! В общем, Нолан снял классическую русофобскую клюкву, завернув её в антураж фантастического боевика с постоянными перемещениями во времени.

Так как российский олигарх умирает от рака, то он из своей нечеловеческой злобы решил заодно… уничтожить и весь мир. И это несмотря на то, что у него есть жена и ребёнок, которыми он тоже готов пожертвовать. Ну чего ещё можно ожидать от этих сумасшедших русских!?

Кстати, отношения Сатора со своей супругой показаны очень подробно – он её всячески терроризирует, избивает, подставляет, но при этом вроде как любит. Все ведь знают, что у злобных русских в семьях царит сплошное насилие, и все русские живут по принципу «бьёт – значит, любит». Жена же в ответ искренне ненавидит своего мужа и мечтает его убить.

Как мог уже догадаться опытный читатель, спасёт мир от русского маньяка, естественно, американский негр (мастер всевозможных единоборств), а в награду он получит белую жену убитого злодея. В общем всё очень толерантно и патриотично – для американцев… Для русских – всё очень нетолерантно и оскорбительно.

Фильм «Довод»: Запутанная фантастика с русофобской начинкой

Стоит ли показывать такие фильмы в России или надо запрещать?

В нынешней обстановке лучше показать. Во-первых, если попробуешь не выпустить в прокат, то поднимется либеральный вой на тему «творение гения подвергли цензуре». А во-вторых, пусть наши соотечественники будут в курсе, какой образ на международной арене им формируют партнёры со звёздно-полосатым флагом. Да и вообще пора понять, что Голливуд – это в первую очередь идеология, а не бизнес и не инструмент развлечения!

PS Фанаты Нолана естественно будут вопить про то, что «фильм шикарный, сюжет суперский» (собственно, об этом активно пишет вся ангажированная пресса), а автор рецензии просто ничего не понял. Но каждый может убедиться сам в том, кто больше прав – правда для этого придётся убить 150 минут своего свободного времени. Поэтому не рекомендую.

Источник: КиноЦензор 

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/GuL3epvPr4U/

Метки: зарубежные, новинки кино, плохие фильмы, фантастика, фильмы

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5303 3563
    чужой 18 сентября 2020 в 14:33

    Мне больше порнуха нравится. Включил, показал жене, она обматерила весь экран и легла спать. Зато я хороший, и можно без помех наслаждаться своими делами.

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