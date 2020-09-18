— Попытки реабилитации нацизма и осквернение символов воинской славы России фиксируются и за рубежом. Действующее уголовное законодательство обязывает нас реагировать на такие преступления. Следственным комитетом продолжается расследование уголовного дела в отношении председателя Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича. Ему инкриминируется систематическое отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси», путем отрицания осведомленности солдат дивизии СС «Галичина» о совершении войсками СС военных преступлений и преступлений против человечности либо самой принадлежности дивизии к войскам СС.

Ведется предварительное следствие в отношении гражданина Латвийской Республики, ветерана «Латышского легиона СС» Висвалдиса Лациса. Установлено, что в ноябре 2017 года в Риге под его авторством была издана книга «Латышский легион в свете истины», в тексте которой Лацис одобрил совершенные полицейскими батальонами «Латышского легиона СС» военные преступления против мирного населения. В апреле 2020 года Лацис умер, однако прекращение уголовного дела в связи со смертью фигуранта возможно только при наличии согласия близких родственников, то есть по нереабилитирующим основаниям. Поэтому расследование уголовного дела продолжается.

В текущем году было возбуждено и расследуется уголовное дело по факту сноса в Чешской Республике памятника Маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который является символом воинской славы России.

Буквально недавно отмечен ещё один факт осквернения в городе Жежмаряй Литовской Республики памятника солдатам Красной армии, расположенного на кладбище близ братской могилы красноармейцев, погибших при освобождении города. Безусловно, эти обстоятельства также стали основанием для реакции следователей СК России — в настоящее время по этому факту проводится процессуальная проверка.

— Чего в конечном итоге вы хотите достичь?

— Наша обязанность — защищать доброе имя живых и павших воинов-освободителей, мирных жителей, жертв нацистов. Помнить и знать уроки войны — значит иметь ещё и возможность предотвратить трагедии и ошибки в настоящем. С учетом этого нами недавно создан Штаб по координации поисковой и архивной работы Следственного комитета, в состав которого вошли представители других ведомств и общественных организаций, руководители и сотрудники подразделений центрального аппарата и следственных органов СК России, на территории которых запланировано проведение архивных, историко-разведывательных и поисковых работ по проекту «Без срока давности».

Любые попытки возложить равную ответственность за развязывание войны на нацистских преступников и на страны антигитлеровской коалиции, оправдать нацистских преступников и их пособников являются не просто фальсификацией истории. Они нелегитимны и аморальны по своей природе, кощунственны по отношению к памяти освободителей мира от очевидного и юридически установленного зла. Именно поэтому мы должны препятствовать искажению исторической правды, в том числе и уголовно-правовыми мерами.