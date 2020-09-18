Тринити снова на мотоцикле 20 лет спустя. Вместо мастера ключей теперь за спиной мистер Андерсон.От фильма на деле многого не жду. Оригинальная "Матрица" (берем сразу всю триологию) была вполне зрелишной и стильной законченной историей со смыслом (хоть и допускающей различные трактовки произошедшего, вроде того, что Нео и Морфеус это тоже программы, а Зион это тоже матрица).Авторы фильма с тех пор сменили пол, а их творческая карьера с тех пор шла по нисходящей – каждый последующий фильм был хуже предыдущего, а первая "Матрица" так и осталась недосягаемой для них же высотой.Кроме того, авторы не скрывают, что они хотят продвинуть в фильме задолбавшую всех либерастическую повесточку, а первую "Матрицу" теперь объявляют, чуть ли не заявлением о роли трансгендеров. В общем, крайне велика вероятность, что перед окончательным творческим закатом, творцы еще и на могиле Нео и агента Смита спляшут.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6179563.html