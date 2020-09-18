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7-я версия Матрицы

21:20. 18 сентября 2020 82 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Тринити снова на мотоцикле 20 лет спустя. Вместо мастера ключей теперь за спиной мистер Андерсон.
От фильма на деле многого не жду. Оригинальная "Матрица" (берем сразу всю триологию) была вполне зрелишной и стильной законченной историей со смыслом (хоть и допускающей различные трактовки произошедшего, вроде того, что Нео и Морфеус это тоже программы, а Зион это тоже матрица).
Авторы фильма с тех пор сменили пол, а их творческая карьера с тех пор шла по нисходящей – каждый последующий фильм был хуже предыдущего, а первая "Матрица" так и осталась недосягаемой для них же высотой.
Кроме того, авторы не скрывают, что они хотят продвинуть в фильме задолбавшую всех либерастическую повесточку, а первую "Матрицу" теперь объявляют, чуть ли не заявлением о роли трансгендеров. В общем, крайне велика вероятность, что перед окончательным творческим закатом, творцы еще и на могиле Нео и агента Смита спляшут.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6179563.html

Метки: кино, Матрица, фантастика, юмор

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