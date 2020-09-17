«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР.

По данным наблюдателей ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня со стороны противника не зафиксировано.

Вчера, 16 сентября, на видеоконференции рабочей группы по вопросам безопасности украинская сторона в очередной раз продемонстрировала свою несостоятельность в вопросе реализации процесса мирного урегулирования конфликта, отказавшись от дальнейшего взаимодействия с Народными Республиками в рамках координационного механизма реагирования на нарушения.

Наблюдателями Миссии ОБСЕ в отчете от 16 сентября 2020 года подтверждены очередные факты нарушений украинскими вооруженными формированиями 3-го пункта дополнительных мер по перемирию.

За прошедшие сутки отмечено размещение боевиками 54, 79 и 35-й бригад ВСУ четырех единиц вооружения и военной техники в жилых районах н. п. Романовка, Верхнеторецкое, Славное, Мироновский.

Читайте также: Экстренное заявление Армии ДНР

Отдельно отметим, что среди выявленной военной техники зафиксирован танк, размещенный в жилом районе н. п. Романовка.

В целях сокрытия размещенного вооружения украинские боевики целенаправленно оказывали воздействие на средства воздушного фото-/видеоконтроля СММ ОБСЕ.

По приказу начальника штаба ОТГ «Восток» Лучникова мобильные группы из состава 305-го отдельного батальона РЭБ осуществляли подавление каналов управления и навигации беспилотных летательных аппаратов Миссии ОБСЕ в зонах ответственности 53-й и 79-й бригад ВСУ в районах н. п. Марьинка и Гранитное.

Более того, группа в составе трех боевиков 79-й бригады совершила диверсию в отношении имущества СММ ОБСЕ, заблокировав работу стационарной камеры видеонаблюдения в районе н. п. Березовое.

Согласно поступающей нам информации, по факту подрыва на противопехотной мине офицера украинской стороны в СЦКК и начальника клуба 35-й бригады на украинской позиции в районе н. п. Шумы, в управлении 35-й бригады и на месте происшествия работает комиссия штаба ОТГ «Север» под руководством командующего Шандара.

Установлено, что врио командира 35-й бригады Андриенко были представлены прибывшей комиссии формуляры расположения минных полей в зоне ответственности соединения.

В процессе работы офицеров штаба ОТГ «Север» выявлено, что представленные командующему Шандару учетные документы не соответствуют действительности и разрабатывались еще в 2018 году.

В связи с этим выводы из материалов разбирательства Андриенко о виновности в происшествии самих пострадавших военнослужащих Аполлонова и Залевского не уместны.

Напомним, что в заключении разбирательства офицеров штаба 35-й бригады указано, что при движении в направлении позиций в районе н. п. Шумы, не доходя до них 150 метров, военнослужащие отклонились от установленного маршрута, в результате чего произошел подрыв на противопехотной мине.

В целях проведения дальнейшего разбирательства и выявления ответственных лиц, виновных в происшествии, по указанию командующего ОТГ «Север» в зоне ответственности 35-й бригады в настоящее время проводится уточнение расположения минно-взрывных устройств с заполнением формуляров минных полей и фото-/видеофиксацией.

Не исключаем, что последствиями так называемой минной инспекции станут очередные небоевые потери ВСУ на собственных минах.

Читайте также: Украина официально признала потерю новых территорий на Донбассе

Отмечаются очередные факты контрабанды оружия и боеприпасов в подразделениях ВСУ в целях получения дополнительных финансовых средств.

Так, командование 36-й бригады направило в штаб 501-го отдельного батальона морской пехоты указания на изъятие и вывоз с передовых позиций минометных мин калибром 82 и 120 мм.

Причиной этому послужил сговор начальник штаба 501-го батальона и начальника службы РАВ 36-й бригады, согласно которому по каналам боевиков из «Азова» они планировали вывезти из зоны «ООС» 70 шт. 120-мм минометных мин, 95 шт. 82-мм минометных мин, 30 гранат Ф-1 и восемь ящиков с патронами к автомату АК-74.

Суть обстоятельств дела удалось выявить сотрудникам мариупольского отдела СБУ при проведении разбирательства по факту подрыва на бронемашине типа «Хаммер» командира 501-го батальона Бирюкова.

Отмечается, что комбат был противником сговора по вывозу боеприпасов из зоны «ООС», из-за чего боевики «Азова» попытались его ликвидировать, заминировав маршрут движения в районе н. п. Бердянское.

Низкий уровень укомплектованности подразделений ВСУ в зоне «ООС» вынуждает украинское командование принимать кардинальные меры по привлечению на военную службу граждан Украины.

Данными нашей разведкой отмечено, что в 56-й бригаде числится около 2600 человек, что составляет 60% от штатной численности соединения.

В связи в этим по задаче командира бригады Иванова офицерами морально-психологического обеспечения проводится агитационная работа среди населения близлежащих населенных пунктов Калиново, Красноармейск и Михайловка. В ходе агитации они указывают на комфортные условия прохождения службы в части предоставления отпусков, а также высокий уровень денежного довольствия.

В свою очередь, высшие чины в Министерстве обороны Украины, обеспокоенные отсутствием желания у молодых граждан служить в украинских вооруженных формированиях, намерены решить проблему переименованием военных комиссариатов, указывая их в повестках как «территориальные центры комплектации и социальной поддержки». По их мнению, такая формулировка положительно скажется на мотивации граждан прибыть в военкомат и заключить контракт с ВСУ.

Читайте также: МГБ ЛНР обнаружило интересную находку на границе с Россией (ВИДЕО)