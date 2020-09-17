Сводки от ополчения Новороссии 17 сентября 2020
- 14:47 Подрыв офицеров ВСУ на Донбассе вскрыл серьёзную проблему противника.
- 12:54 Экстренное заявление Армии ДНР.
- 03:00 Оккупированная Луганщина: мирные жители противостоят спецслужбам и обнаглевшим боевикам ВСУ.
Подрыв офицеров ВСУ на Донбассе вскрыл серьёзную проблему противника
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР.
По данным наблюдателей ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня со стороны противника не зафиксировано.
Вчера, 16 сентября, на видеоконференции рабочей группы по вопросам безопасности украинская сторона в очередной раз продемонстрировала свою несостоятельность в вопросе реализации процесса мирного урегулирования конфликта, отказавшись от дальнейшего взаимодействия с Народными Республиками в рамках координационного механизма реагирования на нарушения.
Наблюдателями Миссии ОБСЕ в отчете от 16 сентября 2020 года подтверждены очередные факты нарушений украинскими вооруженными формированиями 3-го пункта дополнительных мер по перемирию.
За прошедшие сутки отмечено размещение боевиками 54, 79 и 35-й бригад ВСУ четырех единиц вооружения и военной техники в жилых районах н. п. Романовка, Верхнеторецкое, Славное, Мироновский.
Читайте также: Экстренное заявление Армии ДНР
Отдельно отметим, что среди выявленной военной техники зафиксирован танк, размещенный в жилом районе н. п. Романовка.
В целях сокрытия размещенного вооружения украинские боевики целенаправленно оказывали воздействие на средства воздушного фото-/видеоконтроля СММ ОБСЕ.
По приказу начальника штаба ОТГ «Восток» Лучникова мобильные группы из состава 305-го отдельного батальона РЭБ осуществляли подавление каналов управления и навигации беспилотных летательных аппаратов Миссии ОБСЕ в зонах ответственности 53-й и 79-й бригад ВСУ в районах н. п. Марьинка и Гранитное.
Более того, группа в составе трех боевиков 79-й бригады совершила диверсию в отношении имущества СММ ОБСЕ, заблокировав работу стационарной камеры видеонаблюдения в районе н. п. Березовое.
Согласно поступающей нам информации, по факту подрыва на противопехотной мине офицера украинской стороны в СЦКК и начальника клуба 35-й бригады на украинской позиции в районе н. п. Шумы, в управлении 35-й бригады и на месте происшествия работает комиссия штаба ОТГ «Север» под руководством командующего Шандара.
Установлено, что врио командира 35-й бригады Андриенко были представлены прибывшей комиссии формуляры расположения минных полей в зоне ответственности соединения.
В процессе работы офицеров штаба ОТГ «Север» выявлено, что представленные командующему Шандару учетные документы не соответствуют действительности и разрабатывались еще в 2018 году.
В связи с этим выводы из материалов разбирательства Андриенко о виновности в происшествии самих пострадавших военнослужащих Аполлонова и Залевского не уместны.
Напомним, что в заключении разбирательства офицеров штаба 35-й бригады указано, что при движении в направлении позиций в районе н. п. Шумы, не доходя до них 150 метров, военнослужащие отклонились от установленного маршрута, в результате чего произошел подрыв на противопехотной мине.
В целях проведения дальнейшего разбирательства и выявления ответственных лиц, виновных в происшествии, по указанию командующего ОТГ «Север» в зоне ответственности 35-й бригады в настоящее время проводится уточнение расположения минно-взрывных устройств с заполнением формуляров минных полей и фото-/видеофиксацией.
Не исключаем, что последствиями так называемой минной инспекции станут очередные небоевые потери ВСУ на собственных минах.
Читайте также: Украина официально признала потерю новых территорий на Донбассе
Отмечаются очередные факты контрабанды оружия и боеприпасов в подразделениях ВСУ в целях получения дополнительных финансовых средств.
Так, командование 36-й бригады направило в штаб 501-го отдельного батальона морской пехоты указания на изъятие и вывоз с передовых позиций минометных мин калибром 82 и 120 мм.
Причиной этому послужил сговор начальник штаба 501-го батальона и начальника службы РАВ 36-й бригады, согласно которому по каналам боевиков из «Азова» они планировали вывезти из зоны «ООС» 70 шт. 120-мм минометных мин, 95 шт. 82-мм минометных мин, 30 гранат Ф-1 и восемь ящиков с патронами к автомату АК-74.
Суть обстоятельств дела удалось выявить сотрудникам мариупольского отдела СБУ при проведении разбирательства по факту подрыва на бронемашине типа «Хаммер» командира 501-го батальона Бирюкова.
Отмечается, что комбат был противником сговора по вывозу боеприпасов из зоны «ООС», из-за чего боевики «Азова» попытались его ликвидировать, заминировав маршрут движения в районе н. п. Бердянское.
Низкий уровень укомплектованности подразделений ВСУ в зоне «ООС» вынуждает украинское командование принимать кардинальные меры по привлечению на военную службу граждан Украины.
Данными нашей разведкой отмечено, что в 56-й бригаде числится около 2600 человек, что составляет 60% от штатной численности соединения.
В связи в этим по задаче командира бригады Иванова офицерами морально-психологического обеспечения проводится агитационная работа среди населения близлежащих населенных пунктов Калиново, Красноармейск и Михайловка. В ходе агитации они указывают на комфортные условия прохождения службы в части предоставления отпусков, а также высокий уровень денежного довольствия.
В свою очередь, высшие чины в Министерстве обороны Украины, обеспокоенные отсутствием желания у молодых граждан служить в украинских вооруженных формированиях, намерены решить проблему переименованием военных комиссариатов, указывая их в повестках как «территориальные центры комплектации и социальной поддержки». По их мнению, такая формулировка положительно скажется на мотивации граждан прибыть в военкомат и заключить контракт с ВСУ.
Читайте также: МГБ ЛНР обнаружило интересную находку на границе с Россией (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Экстренное заявление Армии ДНР
В редакцию «Русской Весны» поступило экстренное заявление официального представителя Народной милиции ДНР.
Украинская агрессия шестой год продолжает приносить боль и страдания жителям Республики. Помимо целенаправленных обстрелов мирных кварталов нашей Республики, к сожалению, нередкими являются подрывы мирных граждан на неразорвавшихся боеприпасах, выпущенных украинскими преступниками.
Так, сегодня гражданин 1962 года рождения, находясь вблизи водоема в н. п. Саханка, в результате детонации неразорвавшегося боеприпаса получил осколочные ранения.
По предварительным данным, это был неразорвавшийся боеприпас, ранее выпущенный украинскими боевиками 36-й бригады при обстреле н. п. Саханка.
В настоящее время пострадавший доставлен в больницу г. Новоазовска, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь.
Мы напоминаем, что военные преступления против человечности не имеют сроков давности и все действия украинских оккупантов не останутся безнаказанными, враг понесет заслуженное наказание.
Командование Народной милиции призывает жителей прифронтовых районов Республики проявлять бдительность и осторожность при обнаружении подозрительных предметов или неразорвавшихся боеприпасов.
Информацию обо всех обнаруженных взрывоопасных предметах следует незамедлительно сообщать в экстренные службы силовых ведомств Республики.
Кроме того, мы в очередной раз обращаем особое внимание населения на опасность пересечения линии разграничения в необорудованных местах в связи с минированием подразделениями ВСУ местности и напоминаем о необходимости пересечения границы только на официальных пунктах пропуска.
Читайте также: Украина официально признала потерю новых территорий на Донбассе
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Оккупированная Луганщина: мирные жители противостоят спецслужбам и обнаглевшим боевикам ВСУ
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Украины не отмечено.
Сотрудники СБУ совместно с подразделениями МВД и ВСП продолжают террор местного населения н. п. Рубежное под прикрытием проведения антитеррористических учений в рамках подготовки к ротации 25 бригады ВСУ.
После задержания бывшего работника погрузочной станции Дьяченко, осуществлявшего фотофиксацию на личный мобильный телефон принимаемой им техники 92 бригады ВСУ, сотрудники СБУ провели изучение личных дел работников железнодорожной станции. За вчерашний день допрошено девять сотрудников.
При досмотре сотовых телефонов у пяти человек обнаружены записи в телефонной книге с кодом российского региона, а также операторов связи «Феникс» и «Лугаком». Телефонные аппараты были изъяты с проведением предварительных следственных мероприятий в отношении их владельцев.
Угрозы и запугивания со стороны СБУ привели к написанию заявлений на увольнение шести сотрудников станции.
Неправомерное давление СБУ на железнодорожников возымели обратный негативный эффект для силовиков.
После погрузки на платформы прибывшей неисправной военной техники обиженные работники ж/д станции не стали идти навстречу военнослужащим и принимать на ответственное хранение технику, закрепленную с нарушением установленных норм. В результате платформы находятся на станции погрузки до устранения всех недостатков, а воинская часть несет финансовые расходы.
Читайте также: Киев начал на Луганщине жёсткую спецоперацию (ВИДЕО)
В рамках подготовки к ротации из зоны «ООС» на складе имущества РАВ 25 бригады в н. п. Половинкино проводится инвентаризация имущества службы, в ходе которой выявлена организация незаконного схрона и хищение боеприпасов начальником склада сержантом Яруком.
Так, в ходе проверки комиссией установлена недостача 15 000 патронов, 15 выстрелов к РПГ-7, 32 гранат РГД-5 и 23 мин ПМН-2. Начальник склада объяснил, что имущество было передано в подразделение, но документально еще не оформлено.
Комиссия службы РАВ штаба «ООС», осознавая абсурдность объяснений, привлекла сотрудников военной службы правопорядка, которая установила слежку за сержантом и поймала его в ходе изъятия недостающих патронов из тайника в лесном массиве на окраине н. п. Половинкино.
В тот же день из подразделения дезертировал сообщник начальника склада — старшина парашютно-десантной роты Гаценко.
В настоящее время комиссия «ООС» проводит встречную проверку и устанавливается масштаб хищения оружия и боеприпасов.
Читайте также: В Луганске увековечили память героя Русской весны, первого главы Республики (ФОТО, ВИДЕО)
В результате проведения проверки подготовки к ротации 25 бригады ВСУ комиссией ОТГ «Север» во главе с командующим Шандаром вскрыта неготовность позиций соединения для передачи принимающей стороне.
С целью устранения недостатков, ремонта и дооборудования поврежденных пожаром позиций командир бригады Зенченко отдал указание на разбор заброшенных деревянных хозпостроек и частных домовладений в зонах ответственности парашютно-десантных батальонов.
Мы обращаем внимание собственников жилья, временно оставивших свое имущество без постоянного надзора в н. п. Старый Айдар, Петропавловка, станция Кондрашевская-Новая, на возможное повреждение вашего имущества в результате действий киевских боевиков.
Учитывая коррумпированность правоохранительных органов, обо всех случаях нарушений своих имущественных прав необходимо обращаться в международные организации ООН и ОБСЕ.
Читайте также: Огневой рубеж взят: анальные развлечения украинских военных (ВИДЕО 18+)
Низкий уровень воинской дисциплины и отсутствие контроля со стороны командиров подразделений 14 бригады способствует увеличению количества небоевых потерь среди личного состава в результате неуставных взаимоотношений.
Так, в 59 военно-медицинский госпиталь н. п. Северодонецк в нетрезвом состоянии и с закрытым переломом переносицы госпитализирован военнослужащий 3 механизированного батальона солдат Китай.
Из материалов разбирательства по факту травмирования следует, что, находясь во внеслужебное время в офицерской бане вместе с заместителем командира взвода старшиной Морозовым, военнослужащие употребляли спиртные напитки и праздно проводили время, однако излишние знаки внимания со стороны Морозова привели к конфликту между военнослужащими и драке.
Еще один случай травмирования личного состава произошел в 30 бригаде.
Чувствуя свое превосходство над безоружным гражданским населением н. п. Золотое, военнослужащий 3 механизированного батальона сержант Кириян попытался отнять у группы молодых гражданских лиц употребляемые ими спиртные напитки возле кафе «Живое пиво».
Однако требования военнослужащего не возымели результата, молодые люди нанесли сержанту тяжкие телесные повреждения. В результате инцидента военнослужащий получил множественные гематомы, серьезные повреждения глаза и черепно-мозговую травму.
Читайте также: Мощнейший удар армии России: «Искандер» уничтожил объекты с иностранными специалистами ЧВК в Сирии (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su