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План по переустройству мира. Кто строит Новый большой Ближний Восток. В. Матузов. И. Шишкин

10:18. 17 сентября 2020 76 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Вячеслав Матузов и Игорь Шишкин беседуют о том, что его является ключевым моментом в переустройстве Ближнего Востока. Какую цель ставят для себя США и почему этот вопрос напрямую касается всего мира.

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#ДеньТВ #Матузов #БлижнийВосток #ИгорьШишкин #Израиль

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2JZMuwKJhUA

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