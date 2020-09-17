План по переустройству мира. Кто строит Новый большой Ближний Восток. В. Матузов. И. Шишкин
10:18. 17 сентября 2020 76 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Вячеслав Матузов и Игорь Шишкин беседуют о том, что его является ключевым моментом в переустройстве Ближнего Востока. Какую цель ставят для себя США и почему этот вопрос напрямую касается всего мира.
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#ДеньТВ #Матузов #БлижнийВосток #ИгорьШишкин #Израиль
Поддержать передачи И. Шишкина и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #Матузов #БлижнийВосток #ИгорьШишкин #Израиль
Может, уже хватит что-то строить, а потом перестраивать? Народам пора самим дать налаживать свою жизнь по своему усмотрению…