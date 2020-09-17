Вячеслав Матузов и Игорь Шишкин беседуют о том, что его является ключевым моментом в переустройстве Ближнего Востока. Какую цель ставят для себя США и почему этот вопрос напрямую касается всего мира.Поддержать передачи И. Шишкина и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1BКнижный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shopСайт ДеньТВ http://dentv.ru/#ДеньТВ #Матузов #БлижнийВосток #ИгорьШишкин #Израиль

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2JZMuwKJhUA