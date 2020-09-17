В наших публикациях на тему ВВП стран постоянно проводилась мысль, что подсчёт в долларах (или любых других валютах) неизбежно сильнейшим образом искажает отображение реальности. Говоря проще – фальсифицирует её.



Ниже – подтверждающий наглядный пример такой ситуации. Причём описанное – лишь один из методов, используемый Западом для созадния ложного образа действительности.



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Любопытная статистика из отчета Bank Of America по корпоративному сектору США.Если взять и сложить в одну кучу все активы всех корпораций из списка S&P500 – всю наличность и счета в банке, все запасы сырья, всю дебиторскую задолженность и облигации, всю недвигу, всю землю, все фабрики и заводы, то выяснится, что 84% этой кучи это "нематериальные активы" (intangible assets), то есть не что-то физическое, а нечто, что измерить невозможно, чья ликвидность по заявленной цифре неочевидна, но – верьте нам! – highly likelyДля сравнения – в 1975, вскоре после "золотого дефолта США" и когда в общем-то все там и покатилось вниз (смотри, например, График дня: Чистые сбережения США за вычетом долгов – какими темпами пожираются вековые накопления?, а также Что такое 'энтропия' экономики на примере статистики США с 1947-го года?) доля "неизмеримого" в корпоративных активах составляла лишь 17%, то есть с 1975 по 2020 мы видим пятикратный рост этой доли.