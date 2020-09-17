Официально: 84% всех активов ведущих корпораций США это лживое отображение реальности
10:17. 17 сентября 2020 82 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В наших публикациях на тему ВВП стран постоянно проводилась мысль, что подсчёт в долларах (или любых других валютах) неизбежно сильнейшим образом искажает отображение реальности. Говоря проще – фальсифицирует её.
Ниже – подтверждающий наглядный пример такой ситуации. Причём описанное – лишь один из методов, используемый Западом для созадния ложного образа действительности.
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Любопытная статистика из отчета Bank Of America по корпоративному сектору США.
Если взять и сложить в одну кучу все активы всех корпораций из списка S&P500 – всю наличность и счета в банке, все запасы сырья, всю дебиторскую задолженность и облигации, всю недвигу, всю землю, все фабрики и заводы, то выяснится, что 84% этой кучи это "нематериальные активы" (intangible assets), то есть не что-то физическое, а нечто, что измерить невозможно, чья ликвидность по заявленной цифре неочевидна, но – верьте нам! – highly likely все это столько и стоит, сколько мы нарисовали.
Для сравнения – в 1975, вскоре после "золотого дефолта США" и когда в общем-то все там и покатилось вниз (смотри, например, График дня: Чистые сбережения США за вычетом долгов – какими темпами пожираются вековые накопления?, а также Что такое 'энтропия' экономики на примере статистики США с 1947-го года?) доля "неизмеримого" в корпоративных активах составляла лишь 17%, то есть с 1975 по 2020 мы видим пятикратный рост этой доли.
Ниже – подтверждающий наглядный пример такой ситуации. Причём описанное – лишь один из методов, используемый Западом для созадния ложного образа действительности.
*
Любопытная статистика из отчета Bank Of America по корпоративному сектору США.
Если взять и сложить в одну кучу все активы всех корпораций из списка S&P500 – всю наличность и счета в банке, все запасы сырья, всю дебиторскую задолженность и облигации, всю недвигу, всю землю, все фабрики и заводы, то выяснится, что 84% этой кучи это "нематериальные активы" (intangible assets), то есть не что-то физическое, а нечто, что измерить невозможно, чья ликвидность по заявленной цифре неочевидна, но – верьте нам! – highly likely все это столько и стоит, сколько мы нарисовали.
Для сравнения – в 1975, вскоре после "золотого дефолта США" и когда в общем-то все там и покатилось вниз (смотри, например, График дня: Чистые сбережения США за вычетом долгов – какими темпами пожираются вековые накопления?, а также Что такое 'энтропия' экономики на примере статистики США с 1947-го года?) доля "неизмеримого" в корпоративных активах составляла лишь 17%, то есть с 1975 по 2020 мы видим пятикратный рост этой доли.
Ну и напомню Авантюриста, комментировавшего это на примере баланса Microsoft в 2008 – лучше не скажешь :-)
…Еще более интересный вопрос возникает при изучении статьи ― "Нематериальные активы", включающей бренды, торговые марки, авторские права, патенты, ноу-хау, информационные базы и т.п. Верите – за все 20 с лишним лет Майкрософт смог капитализировать интеллектуальной собственности только на $0.9 млрд.
А за последние 12 месяцев он совершил чудо – создал новой интеллектуальной собственности сразу на $1.1 млрд., доведя за год ее стоимость до $2.0 млрд. У меня закрадывается подозрение, что Билли всю жизнь тормозил интеллектуальную работу в корпорации, и с его уходом научно-инженерное творчество там просто расцвело пышным цветом.
Но самый удивительный рост мы видим по статье Гудвилл (Goodwill) – на $7.3 млрд. с $4.8 до $12.1
Хорошее слово, чувствуется в нем какая-то хозяйственность и материальное благополучие. Но, к сожалению, его значение не так прямолинейно. Гудвилл – это оценочная стоимость деловых связей компании, ее имиджа, капитализации клиентской сети и т.п. Вот как.
Это значит Билли Гейтс всю жизнь сохатился как папакарло, создал глобальную монопольную империю со всемирно известным брендом, связями со всеми корпорациями и правительствами в мире, запихал свои поделки в каждую квартиру на планете и наработал этого гудвилла всего на $4.8 млрд. А за 12 месяцев мирового кризиса новый менеджмент компании практически утроил его. Ай молодцы! Монстры! Гении!
Кто-нибудь еще помнит мой рассказ про Голдман Саксовича, его бухгалтера – несовременную женщину Матрену Джонсовну, и пыльную хреновину в углу, ―ценой в $100 млн., которую они каждый год переоценивают по балансу на повышение и берут под эту переоценку новый кредит в банке? Ну вот вам эта самая хреновина. Болтать не мешки ворочать – сказали, что гудвилла у нас утроилось, записали в балансе – и факт на рыло. Некоторые даже верят (c).
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