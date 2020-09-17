Как заявил Директор Службы внешней разведки Российской Федерации С.Е.Нарышкин: «В событиях в Белоруссии четко прослеживается западный след. Протестные акции с самого начала носят хорошо организованный характер и координируются из-за рубежа.

Примечательно, что Запад начал подготовку протестов задолго до выборов. Только США в 2019 — начале 2020 годов по линии различных НПО направили на организацию антиправительственных выступлений порядка 20 млн долларов. На эти деньги осуществлялось формирование сети «независимых блогеров» и информационных аккаунтов в соцсетях, подготовка активистов к проведению уличных акций. Наиболее перспективные из них проходили обучение за рубежом, в частности в Польше, Литве и на Украине, где с ними занимались опытные американские инструкторы по «ненасильственным протестам».

По имеющейся в СВР информации, и в нынешних событиях в Белоруссии США играют ключевую роль. Хотя в публичном пространстве Вашингтон пытается держаться «в тени», после начала массовых уличных выступлений американцы кратно нарастили финансирование белорусских антиправительственных сил. Его объемы исчисляются десятками миллионов долларов. США взяли под плотную опеку бывшего кандидата в президенты С. Тихановскую и других оппозиционных активистов, которых раскручивают в качестве «народных лидеров» и будущих руководителей «демократической Белоруссии».

В контактах с европейскими союзниками Вашингтон настаивает на необходимости усиления нажима на Минск для побуждения законного руководства Белоруссии к запуску диалога с так называемым Координационным советом по вопросам «передачи власти». Фактически речь идет о плохо завуалированной попытке организовать очередную «цветную революцию» и антиконституционный переворот, цели и задачи которых не имеет ничего общего с интересами белорусских граждан.»

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Источник: https://nstarikov.ru/o-situacii-v-belorussii-119384