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О неафишируемой стороне блокады Ленинграда

16:14. 17 сентября 2020 152 просмотра 2 коммент. Опубликовал:
Из аннотации. Блокадному Ленинграду противостоял не только внешний враг, но и не менее опасный, – внутренний. Ленинградские чекисты работали сразу по нескольким направлениям. Вычисляли, следили и уничтожали иностранных шпионов. А ещё находили «кротов» и боролись с криминальными «авторитетами». В условиях голода, изоляции от коллег и отсутствия помощи со стороны они пресекли сразу несколько волн преступности, захлестнувших и без того ослабленный, но не сломленный Город.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5217205.html

Метки: власть, война, Гитлер, история, Ленинград, народ, подвиг, советский, ссср, фашизм, человек

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 22861 2747
    Русофил 17 сентября 2020 в 16:30

    Сытые мордатые герои в голодном умирающем городе.
    Заодно и золотишком разжились

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    • 3359 2557
      ИгорьРусофил 17 сентября 2020 в 17:24

      Там я полагаю главной волной преступности был любой работник продуктового склада, а шпиона со сто граммами хлеба на морозный день в нетопленной квартире можно найти уже только замёрзшим, либо это не шпион а просто крыса с запасом консервов которая каждый день шлёт шифровку осталось двенадцать банок…

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