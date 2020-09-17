О неафишируемой стороне блокады Ленинграда
16:14. 17 сентября 2020 152 просмотра 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Из аннотации. Блокадному Ленинграду противостоял не только внешний враг, но и не менее опасный, – внутренний. Ленинградские чекисты работали сразу по нескольким направлениям. Вычисляли, следили и уничтожали иностранных шпионов. А ещё находили «кротов» и боролись с криминальными «авторитетами». В условиях голода, изоляции от коллег и отсутствия помощи со стороны они пресекли сразу несколько волн преступности, захлестнувших и без того ослабленный, но не сломленный Город.
***
Сытые мордатые герои в голодном умирающем городе.
Заодно и золотишком разжились
Там я полагаю главной волной преступности был любой работник продуктового склада, а шпиона со сто граммами хлеба на морозный день в нетопленной квартире можно найти уже только замёрзшим, либо это не шпион а просто крыса с запасом консервов которая каждый день шлёт шифровку осталось двенадцать банок…