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Из аннотации. Блокадному Ленинграду противостоял не только внешний враг, но и не менее опасный, – внутренний. Ленинградские чекисты работали сразу по нескольким направлениям. Вычисляли, следили и уничтожали иностранных шпионов. А ещё находили «кротов» и боролись с криминальными «авторитетами». В условиях голода, изоляции от коллег и отсутствия помощи со стороны они пресекли сразу несколько волн преступности, захлестнувших и без того ослабленный, но не сломленный Город.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5217205.html