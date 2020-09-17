Нереальные фотографии, над эффектностью которых потрудилась сама природа
11:10. 17 сентября 2020 149 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этих фотографиях не использовался фотошоп, их секрет — красота природы, мастерство фотографа и его величество Удачный момент! Вашему вниманию подборка фотографий, которые выглядят нереально круто!
Прозрачные крылья
Этот вид бабочек из семейства нимфалид широко распространен во влажных лесах Амазонии. Ткань между венами на крыльях у бабочки прозрачна. Это вызвано нехваткой цветных чешуек.
Замаскировалась
Шоколадные берега
Пустыня Намиб.
Кажется, кто-то вызвал Зевса
Непогода в Юте, США.
Змеи…
А, нет, это бабочка! Окрас бабочки павлиноглазки на спине похож на две змеиные головы.
Зимняя дорога
Буйство стихии
Извержение вулкана Этна.
Увлеченная охота
След на снегу от ныряющей в сугроб за своей добычей совы.
Кристально чистая вода
Карпы в пруду.
Ныряльщик
Необычный снимок гавайского буревестника, Тодос-Сантос, Мексика.
Порядковый номер
Солевые отмели
Озеро Богория в Кении, на берегах которого любят бывать фламинго.
Солнце в лапах
Тайное место
Этот ледяной бассейн в Гималаях был обнаружен с помощью летающего дрона.
Цветные берега
Мраморный каньон Рускеала, Карелия, Россия.
Летающий остров
Бледское озеро, Словения.
Инопланетные захватчики
Световые столбы в Ростовской области, Россия.
Серебро и золото
Национальный парк Йеллоустон, Вайоминг, США.
Галактика
Фото уличного фонаря через лобовое стекло машины в дождливую погоду.
Отраженное совершенство
Прозрачные крылья
Этот вид бабочек из семейства нимфалид широко распространен во влажных лесах Амазонии. Ткань между венами на крыльях у бабочки прозрачна. Это вызвано нехваткой цветных чешуек.
Замаскировалась
Шоколадные берега
Пустыня Намиб.
Кажется, кто-то вызвал Зевса
Непогода в Юте, США.
Змеи…
А, нет, это бабочка! Окрас бабочки павлиноглазки на спине похож на две змеиные головы.
Зимняя дорога
Буйство стихии
Извержение вулкана Этна.
Увлеченная охота
След на снегу от ныряющей в сугроб за своей добычей совы.
Кристально чистая вода
Карпы в пруду.
Ныряльщик
Необычный снимок гавайского буревестника, Тодос-Сантос, Мексика.
Порядковый номер
Солевые отмели
Озеро Богория в Кении, на берегах которого любят бывать фламинго.
Солнце в лапах
Тайное место
Этот ледяной бассейн в Гималаях был обнаружен с помощью летающего дрона.
Цветные берега
Мраморный каньон Рускеала, Карелия, Россия.
Летающий остров
Бледское озеро, Словения.
Инопланетные захватчики
Световые столбы в Ростовской области, Россия.
Серебро и золото
Национальный парк Йеллоустон, Вайоминг, США.
Галактика
Фото уличного фонаря через лобовое стекло машины в дождливую погоду.
Отраженное совершенство
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10631128.html