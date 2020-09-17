Прозрачные крылья

Замаскировалась

Шоколадные берега

Кажется, кто-то вызвал Зевса

Змеи…

Зимняя дорога

Буйство стихии

Увлеченная охота

Кристально чистая вода

Ныряльщик

Порядковый номер

Солевые отмели

Солнце в лапах

Тайное место

Цветные берега

Летающий остров

Инопланетные захватчики

Серебро и золото

Галактика

Отраженное совершенство

Этот вид бабочек из семейства нимфалид широко распространен во влажных лесах Амазонии. Ткань между венами на крыльях у бабочки прозрачна. Это вызвано нехваткой цветных чешуек.Пустыня Намиб.Непогода в Юте, США.А, нет, это бабочка! Окрас бабочки павлиноглазки на спине похож на две змеиные головы.Извержение вулкана Этна.След на снегу от ныряющей в сугроб за своей добычей совы.Карпы в пруду.Необычный снимок гавайского буревестника, Тодос-Сантос, Мексика.Озеро Богория в Кении, на берегах которого любят бывать фламинго.Этот ледяной бассейн в Гималаях был обнаружен с помощью летающего дрона.Мраморный каньон Рускеала, Карелия, Россия.Бледское озеро, Словения.Световые столбы в Ростовской области, Россия.Национальный парк Йеллоустон, Вайоминг, США.Фото уличного фонаря через лобовое стекло машины в дождливую погоду.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10631128.html