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МИД РФ о Тихановской

19:29. 17 сентября 2020 55 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Лавров обозначил позицию МИД РФ по Хуаните Тихановской.
Как не трудно догадаться, с Тихановской никто разговаривать не будет, так как она однозначная расценивается как западная марионетка.

«То, что она говорит не своим голосом, для меня очевидно. Она находится в столице Литвы, которая в первых рядах вместе с нашими польскими коллегами требует смены власти в Белоруссии
В Литве Тихановскую назвали «лидером» Беларуси, а Александра Лукашенко «не легитимным президентом.
Тихановская делает заявления, которые, конечно же, провоцируют огромное количество вопросов. Она говорила, что у неё вызывает озабоченность, когда Россия и Беларусь имеют тесные отношения. На днях она заявила о том, что призывает силовиков перейти на сторону закона. В её интерпретации это прямое приглашение к измене присяге и по большому счёту измене Родине. Это, наверное, уголовное преступление. Те, кто обеспечивает её деятельность, и те, кто подсказывает ей, «какие делать заявления» и на какие вопросы «нажимать», должны «осознавать свою ответственность.
Хотелось бы, чтобы экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и оппозиция Белоруссии нашли в себе силы противостоять откровенному манипулированию тех, кто оголтело натравливает их на Россию

Попытки Тихановской делать вид, что она не играет на стороне тех сил, которые против РФ, вполне очевидно, будут пресекаться.
Очевидно, что никуда Тихановская уже не денется, слишком плотно они сидит на крючке, поэтому она и далее будет делать вид ,что она "президент Белоруссии", как это делает Гуайдо. А эту роль будут использовать реальные заказчики, для атак на Белоруссию и РФ, точно также как Гуайдо используют для атак на Венесуэлу, РФ и Китай.

PS. Тихановская завела себе официальный аккаунт в соц.сетях. Вы будете смеяться с названия.



Клиника как она есть.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6176485.html

Метки: белоруссия, выборы, лавров, лукашенко, мид рф, польша, Россия, тихановская

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