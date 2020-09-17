Лавров обозначил позицию МИД РФ по Хуаните Тихановской.Как не трудно догадаться, с Тихановской никто разговаривать не будет, так как она однозначная расценивается как западная марионетка.Попытки Тихановской делать вид, что она не играет на стороне тех сил, которые против РФ, вполне очевидно, будут пресекаться.Очевидно, что никуда Тихановская уже не денется, слишком плотно они сидит на крючке, поэтому она и далее будет делать вид ,что она "президент Белоруссии", как это делает Гуайдо. А эту роль будут использовать реальные заказчики, для атак на Белоруссию и РФ, точно также как Гуайдо используют для атак на Венесуэлу, РФ и Китай.PS. Тихановская завела себе официальный аккаунт в соц.сетях. Вы будете смеяться с названия.Клиника как она есть.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6176485.html