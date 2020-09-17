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Как юрист создал производственный бизнес в России

22:02. 17 сентября 2020 76 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Возможно ли, используя старый хлам, создать в России небольшую, но успешную производственную компанию и продукцию, которая взломает мозг американским обывателям, ностальгирующим по временам Холодной войны с СССР? Наш сегодняшний герой Вадим Антонов своим примером доказывает что возможно и даже без гигантских инвестиций. Главное – иметь прямые руки, трудолюбие и умение видеть необычное в обычных вещах.

Хотите попасть в наш выпуск и рассказать о вашем деле? Присылайте заявку с вашими материалами (ссылками, фотографиями и видео) на нашу почту klubvv@bk.ru

Требования:

- история должна быть интересна нашему зрителю;
- у вас должно быть достаточно иллюстративного материала для создания сюжета;
- у вашего дела должен быть основной или дополнительный домен в зоне .РУС (если у вас его нет, то сначала пришлите материалы на нашу оценку и если мы их примем, то вам необходимо будет зарегистрировать такой домен для того, чтобы попасть в выпуск).

В ролике использованы кадры с канала производителя: https://www.youtube.com/user/PastIndicator/featured

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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IrMs8BDSOk4

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