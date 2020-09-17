Известный журналист Максим Кононенко прокомментировал для Russia Today эпичное видео с «бутылкой “Новичка”», якобы обнаруженной соратниками блогера Алексея Навального в его номере в томском отеле.

«Посмотрите, как интересно получается с этой бутылкой.

Навальный улетает из Томска, но таинственная Мария Певчих там остаётся. После чего отправляется в номер, находит там бутылку, отравленную самым страшным ядом в истории, и отправляет эту бутылку в Германию.

Там на бутылке обнаруживают следы «Новичка».

Всё это чрезвычайно увлекательно, и вот почему:

1. Таинственная Мария Певчих (само существование которой являлось тайной, поскольку на вопросы о ней ФБК в течение нескольких дней не отвечал) остаётся в Томске именно в тот момент, когда там, предположительно, отравили Навального.

2. Она как-то проникает в номер, из которого постоялец уже выехал. Там фигурирует какой-то адвокат, а девушка говорит, что директор разрешает изымать только через полицию, после чего адвокат говорит ей: «Нет, мы так возьмём». Томск, конечно, город интеллигентный, но не настолько же.

А может, у неё были ключи от этого номера, потому что из него выехал только Навальный? Гусары, молчать! Я ничего такого в виду не имею.

2. Предположительно отравленные бутылки таинственная Мария переправляет в Европу. Вот как вы предполагаете это могло быть сделано? В багаже, разумеется. То есть она кладёт бутылки, предположительно, с адским ядом в багаж. А багаж сдаёт в самолёт. Сделал бы так человек, который несколько лет руководит отделом расследований ФБК? Отвечает Борис Бурда.

3. Немецкая лаборатория обнаруживает яд на бутылке. Не в анализах Навального! НЕ В АНАЛИЗАХ! Это говорит нам сам ФБК.

Шведы и французы уже да — в анализах. Которые они брали сами, как мы знаем из прессы. Но немецкая «лаборатория бундесвера» нашла «Новичок» НА БУТЫЛКЕ. Это хорошая основа для сотни новых теорий.

4. История становится ещё более идиотической, чем даже была раньше. Вспомним Солсбери и то, как потом запрятали Скрипалей. А теперь посмотрим на Германию, где никто никого не прячет, а дети Навального фотографируются рядом с ним, ничего не боясь.

5. Всем здоровья. Как физического, так и психического».

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