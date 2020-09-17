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Культ "Млечного пути" 1 лекция Новый цикл моих лекций посвящен древнейшему культу восточных славян - Культу Млечного Пути. В вводной лекции я показываю, как наши сказки, былины и мифы соотносятся с этим культом. Я доказываю изначальность этого культа по ...