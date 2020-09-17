Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

ИМКД 1. Что такое Методология. УПОР Ноосфера. Вячеслав Вознесенский

10:16. 17 сентября 2020 41 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fMpUAUH6g9M

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Клиповое мышление калечит детей
...никогда не станут элитой? Что такое клиповое мышление Термин «... темп поступления информации такой, что для многих задач детали...ситуация в мире такова, что таких людей требуется все больше....расслоение общества, очень глубокое. Так что те, кто позволяет своим...
Алгоритмы открытий. Часть 5
...в том, что в науке нет чёткой методологии, позволяющей ...а сам не плошай!». Таким образом, наука, которая ...возможности воздействовать на неё. Такую адаптацию условно назовём агрессивной...совместить качества взаимодействующих систем так, чтобы плавно от одной...
Землетрясение в Сибири и вспышки на Солнце
... города Кызыл. Колебания земной коры так же ощущались в Красноярском крае...
Русская Правда - Правда которая запрещена выпуск 26 (24.11.2012)
.... Все чаще и чаще говорится, что в войне выиграли американцы. От...
Юрий Гомонов: Культ Млечного пути
Культ "Млечного пути" 1 лекция Новый цикл моих лекций посвящен древнейшему культу восточных славян - Культу Млечного Пути. В вводной лекции я показываю, как наши сказки, былины и мифы соотносятся с этим культом. Я доказываю изначальность этого культа по ...
Столицу от жестокости военнослужащие спасали ценой собственной жизни
...» время, ничем не оправдать методы такой «мирной» борьбы, не вернуть сыновей...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)