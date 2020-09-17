1. Европейский парламент заявил, что не признает Лукашенко после окончания срока его полномочий. Соответственно, уже с октября легитимность Лукашенко на международном уровне будут обеспечивать РФ и Китай. В многовекторность в условиях непризнания уже не поиграешь. Для Кремля практически идеальная ситуация для переговоров с Лукашенко, позиции которого очевидно будут ослаблены.2. Также объявлено, что КС польско-литовской оппозиции будут считать "временным представителем белорусского народа". Ожидаемая "гуайдизация" протеста.Можно ожидать охоту на членов КС в самой Белоруссии, которых в том числе на основании этого признания, будут обвинять в попытках незаконного захвата власти.3. Будут рассмотрены вопросы выделения дополнительного финансирования на "демократию и реформы" в Белоруссии. Как обычно, подобные вложения в перспективе рассчитывают покрыть за счет имущества атакуемой страны после захвата власти.4. Будет увеличено финансирование грантоедских организаций занимающихся Белоруссией. Разоблачения режима Лукашенко должны быть оплачены. Как и различные сборища в Европе, которых станет еще больше и где будут собираться те, кто драпанул из Белоруссию в "цивилизованную Европу".5. Тихановская призвала к созданию "списка Тарайковского" (бывший уголовник отсидевший за убийство и убитый во время протестов). Также Европейский парламент призывает ввести санкции против РФ и российских граждан поддерживающих режим Лукашенко.Параллельно с этим вброшена концепция "списка Навального", куда будут вносить активы фигурантов роликов Навального. Патриотическим бизнесменам и чиновникам хранящим деньги и активы за границей, есть повод задуматься. Из США погнали, скоро и из ЕС погонят.6. Также будут остановлены различные переговоры с Белоруссией по кредитам и экономическому сотрудничеству. Денег Лукашенко в Европе больше не дадут. Соответственно, экономическая многовекторность тоже накрывается медным тазом.7. "Политическим беженцам" обещают безвиз в Европе. Он им безусловно понадобится, когда сотрудники КГБ начнут более активно стучаться в двери "борцом за демократию".В ответ на это советник Лукашенко заявил, что силовые протесты в Белоруссии купированы, а из оппозиции власти будут общаться только с теми, кто оформится в рамках действующей системы в политическую силу. Как не трудно догадаться, тех кто не оформится, будут давить.В остальном же, чем сильнее Лукашенко будут давить на Западе, тем интенсивнее будут развиваться отношения Белоруссии и России.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6175904.html