В этом выпуске:- Затраты на вооружение урежут на 5 процентов, на 600 миллиардов сократится финансирование нацпроектов;- Минфин не только отказался снижать поддержку государственным каналам, но и предлагает увеличить субсидии;- Долговая нагрузка россиян за год выросла почти на 6 процентов;- Европарламент принял резолюции по Беларуси и Навальному;- Миллер пообещал Путину нарастить экспорт газа до исторических высот;- Лукойл снова самая дорогая частная компания России по версии Форбс;- Ростех потратит 120 миллиардов рублей на новый Суперджет;- Ледокольный флот России не будет обновлен к 2024-му;- Росрыболовство предложило отменить лицензии на вывоз из страны живых крабов;- Кемеровские строители добились выплаты долгов по зарплатам;- Победой рабочих закончился конфликт на армавирском машиностроительном заводе;- Больше половины опрошенных по всему миру считают, что социальный прогресс важнее экономического роста;- Люфтганза и British Airways готовятся к массовым сокращениям;- Замкомандующего ВВС США Донован заявляет: страна должна вернуться к полномасштабным военным учениям как вовремена Холодной войны._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Rsv96TDC-rg