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Экономим на демографии, Деньги для телевизора, Новый суперджет // Галопом по Европам #298

22:01. 17 сентября 2020 61 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Затраты на вооружение урежут на 5 процентов, на 600 миллиардов сократится финансирование нацпроектов;
- Минфин не только отказался снижать поддержку государственным каналам, но и предлагает увеличить субсидии;
- Долговая нагрузка россиян за год выросла почти на 6 процентов;
- Европарламент принял резолюции по Беларуси и Навальному;
- Миллер пообещал Путину нарастить экспорт газа до исторических высот;
- Лукойл снова самая дорогая частная компания России по версии Форбс;
- Ростех потратит 120 миллиардов рублей на новый Суперджет;
- Ледокольный флот России не будет обновлен к 2024-му;
- Росрыболовство предложило отменить лицензии на вывоз из страны живых крабов;
- Кемеровские строители добились выплаты долгов по зарплатам;
- Победой рабочих закончился конфликт на армавирском машиностроительном заводе;
- Больше половины опрошенных по всему миру считают, что социальный прогресс важнее экономического роста;
- Люфтганза и British Airways готовятся к массовым сокращениям;
- Замкомандующего ВВС США Донован заявляет: страна должна вернуться к полномасштабным военным учениям как во
времена Холодной войны.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Rsv96TDC-rg

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