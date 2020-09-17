Экономим на демографии, Деньги для телевизора, Новый суперджет // Галопом по Европам #298
22:01. 17 сентября 2020 61 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- Затраты на вооружение урежут на 5 процентов, на 600 миллиардов сократится финансирование нацпроектов;
- Минфин не только отказался снижать поддержку государственным каналам, но и предлагает увеличить субсидии;
- Долговая нагрузка россиян за год выросла почти на 6 процентов;
- Европарламент принял резолюции по Беларуси и Навальному;
- Миллер пообещал Путину нарастить экспорт газа до исторических высот;
- Лукойл снова самая дорогая частная компания России по версии Форбс;
- Ростех потратит 120 миллиардов рублей на новый Суперджет;
- Ледокольный флот России не будет обновлен к 2024-му;
- Росрыболовство предложило отменить лицензии на вывоз из страны живых крабов;
- Кемеровские строители добились выплаты долгов по зарплатам;
- Победой рабочих закончился конфликт на армавирском машиностроительном заводе;
- Больше половины опрошенных по всему миру считают, что социальный прогресс важнее экономического роста;
- Люфтганза и British Airways готовятся к массовым сокращениям;
- Замкомандующего ВВС США Донован заявляет: страна должна вернуться к полномасштабным военным учениям как во
времена Холодной войны.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- Затраты на вооружение урежут на 5 процентов, на 600 миллиардов сократится финансирование нацпроектов;
- Минфин не только отказался снижать поддержку государственным каналам, но и предлагает увеличить субсидии;
- Долговая нагрузка россиян за год выросла почти на 6 процентов;
- Европарламент принял резолюции по Беларуси и Навальному;
- Миллер пообещал Путину нарастить экспорт газа до исторических высот;
- Лукойл снова самая дорогая частная компания России по версии Форбс;
- Ростех потратит 120 миллиардов рублей на новый Суперджет;
- Ледокольный флот России не будет обновлен к 2024-му;
- Росрыболовство предложило отменить лицензии на вывоз из страны живых крабов;
- Кемеровские строители добились выплаты долгов по зарплатам;
- Победой рабочих закончился конфликт на армавирском машиностроительном заводе;
- Больше половины опрошенных по всему миру считают, что социальный прогресс важнее экономического роста;
- Люфтганза и British Airways готовятся к массовым сокращениям;
- Замкомандующего ВВС США Донован заявляет: страна должна вернуться к полномасштабным военным учениям как во
времена Холодной войны.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам