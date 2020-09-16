Венесуэла сбила американский самолёт (ФОТО)
Силы ПВО Венесуэлы сбили американский самолет, который незаконно пересек воздушное пространство страны. Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль уточнил, что самолёт перевозил наркотики, и показал фотографию уже «приземлённого» борта.
«Нейтрализован самолет, перевозивший наркотики, с американским регистрационным номером, который незаконно пересек воздушное пространство страны в штате Сулия», — сообщил министр.
«Военнослужащие Венесуэлы, обнаружив при помощи радаров Командования воздушной обороны нелегальное воздушное судно, активировали установленные законом протоколы», — сообщают власти страны.
Стоит отметить, что подобные инциденты не редкость и венесуэльские военные часто сбивают неопознанные самолеты, которые использует наркомафия. Последний такой инцидент произошел в июле этого года. Тогда у самолёта также был американский бортовой номер.
Но стоит также принимать во внимание и без того накалённые до предела американо-венесуэльские отношения: Штатам не удалось сменить власть в стране, Мадуро продолжает сопротивляться попыткам госпереворота.
Первым, кто дал карт-бланш военным, был президент Уго Чавес.
Читайте также: Мощнейший удар армии России: «Искандер» уничтожил объекты с иностранными специалистами ЧВК в Сирии (ФОТО)
Источник: https://rusvesna.su/news/1600227164
Флаг-матрас на магнитике? Хоть бы немного постарались и попытались прямо наклеить. А не то никакой геометрии.