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Венесуэла сбила американский самолёт (ФОТО)

06:30. 16 сентября 2020 302 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Венесуэла сбила американский самолёт (ФОТО) | Русская весна

Силы ПВО Венесуэлы сбили американский самолет, который незаконно пересек воздушное пространство страны. Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль уточнил, что самолёт перевозил наркотики, и показал фотографию уже «приземлённого» борта.

«Нейтрализован самолет, перевозивший наркотики, с американским регистрационным номером, который незаконно пересек воздушное пространство страны в штате Сулия», — сообщил министр.

«Военнослужащие Венесуэлы, обнаружив при помощи радаров Командования воздушной обороны нелегальное воздушное судно, активировали установленные законом протоколы», — сообщают власти страны.

Стоит отметить, что подобные инциденты не редкость и венесуэльские военные часто сбивают неопознанные самолеты, которые использует наркомафия. Последний такой инцидент произошел в июле этого года. Тогда у самолёта также был американский бортовой номер.

Но стоит также принимать во внимание и без того накалённые до предела американо-венесуэльские отношения: Штатам не удалось сменить власть в стране, Мадуро продолжает сопротивляться попыткам госпереворота.

Первым, кто дал карт-бланш военным, был президент Уго Чавес.

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Венесуэла сбила американский самолёт (ФОТО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1600227164

Метки: Новости

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