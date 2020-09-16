Венера для русских, Братский кредит, Захват Болгарии // Галопом по Европам #296
09:20. 16 сентября 2020 167 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- В следующем году государство закроет разрыв в бюджете пенсионного фонда и перечислит ему 3.5 триллиона рублей,
то есть почти 40 процентов его доходов;
- Коронавирус наносит новый удар. ВОЗ говорит рекордных показателях – за сутки плюс 308 тысяч;
- Счетная палата предъявила претензии Минтруду;
- Венера — русская планета, хотя там и сущий ад;
- Европа изворачивается, чтобы не блокировать Северный поток-2;
- Крупнейший производитель титана ВСМПО Ависма может перевести рабочих на режим неполной занятости;
- Оказывается, не треть, а почти половина выпускников российских вузов и колледжей никогда не работали по
специальности;
- Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Блумберг вкачает в кампанию Байдена 100 миллионов долларов;
- Продолжаются антиправительственные демонстрации в Болгарии.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- В следующем году государство закроет разрыв в бюджете пенсионного фонда и перечислит ему 3.5 триллиона рублей,
то есть почти 40 процентов его доходов;
- Коронавирус наносит новый удар. ВОЗ говорит рекордных показателях – за сутки плюс 308 тысяч;
- Счетная палата предъявила претензии Минтруду;
- Венера — русская планета, хотя там и сущий ад;
- Европа изворачивается, чтобы не блокировать Северный поток-2;
- Крупнейший производитель титана ВСМПО Ависма может перевести рабочих на режим неполной занятости;
- Оказывается, не треть, а почти половина выпускников российских вузов и колледжей никогда не работали по
специальности;
- Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Блумберг вкачает в кампанию Байдена 100 миллионов долларов;
- Продолжаются антиправительственные демонстрации в Болгарии.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По
возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
Рогозин по привычке выбрал для России “ад”,может его туда уже определили корефаны, по итогам т.с. деятельности на ниве уничтожения космических достижений.