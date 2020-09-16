В этом выпуске:- В следующем году государство закроет разрыв в бюджете пенсионного фонда и перечислит ему 3.5 триллиона рублей,то есть почти 40 процентов его доходов;- Коронавирус наносит новый удар. ВОЗ говорит рекордных показателях – за сутки плюс 308 тысяч;- Счетная палата предъявила претензии Минтруду;- Венера — русская планета, хотя там и сущий ад;- Европа изворачивается, чтобы не блокировать Северный поток-2;- Крупнейший производитель титана ВСМПО Ависма может перевести рабочих на режим неполной занятости;- Оказывается, не треть, а почти половина выпускников российских вузов и колледжей никогда не работали поспециальности;- Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Блумберг вкачает в кампанию Байдена 100 миллионов долларов;- Продолжаются антиправительственные демонстрации в Болгарии._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. Повозможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RWxPxqhdZgM