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Венера для русских, Братский кредит, Захват Болгарии // Галопом по Европам #296

09:20. 16 сентября 2020 167 просмотров Один комментарий Опубликовал:

В этом выпуске:
- В следующем году государство закроет разрыв в бюджете пенсионного фонда и перечислит ему 3.5 триллиона рублей,
то есть почти 40 процентов его доходов;
- Коронавирус наносит новый удар. ВОЗ говорит рекордных показателях – за сутки плюс 308 тысяч;
- Счетная палата предъявила претензии Минтруду;
- Венера — русская планета, хотя там и сущий ад;
- Европа изворачивается, чтобы не блокировать Северный поток-2;
- Крупнейший производитель титана ВСМПО Ависма может перевести рабочих на режим неполной занятости;
- Оказывается, не треть, а почти половина выпускников российских вузов и колледжей никогда не работали по
специальности;
- Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Блумберг вкачает в кампанию Байдена 100 миллионов долларов;
- Продолжаются антиправительственные демонстрации в Болгарии.



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RWxPxqhdZgM

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 17136 12250
    Владимир 16 сентября 2020 в 9:59

    Рогозин по привычке выбрал для России “ад”,может его туда уже определили корефаны, по итогам т.с. деятельности на ниве уничтожения космических достижений.

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