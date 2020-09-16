Главная » Невероятное в мире, Политика

СВР о “народных протестах” и Тихановской

14:57. 16 сентября 2020 134 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Глава СВР Нарышкин опубликовал заявление по Белоруссии, где заявил, что протесты против Лукашенко готовились еще до выборов на западные деньги и координировались из-за рубежа, а Хуанита Тихановская ныне плотно лежит под американцами.

Западный след прослеживается в событиях в Белоруссии, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Текст его заявления поступил в ТАСС от пресс-бюро СВР.
"В событиях в Белоруссии четко прослеживается западный след. Протестные акции с самого начала носят хорошо организованный характер и координируются из-за рубежа", – заявил глава СВР.
Нарышкин заявил, что США в 2019-2020 годах направили на подготовку антиправительственных акций в Белоруссии $20 млн.
"Запад начал подготовку протестов задолго до выборов. Только США в 2019 году и начале 2020 года по линии различных НПО направили на организацию антиправительственных выступлений порядка 20 млн долларов", – заявил Нарышкин.
Он подчеркнул, что на эти деньги осуществлялось формирование сети независимых блогеров и информационных аккаунтов в соцсетях, подготовка активистов к проведению уличных акций. "Наиболее перспективные из них проходили обучение за рубежом, в частности в Польше, Литве и на Украине, где с ними занимались опытные американские инструкторы по ненасильственным протестам", – заявил Нарышкин.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская находится под плотной опекой США, заявил Нарышкин.
"США взяли под плотную опеку бывшего кандидата в президенты Тихановскую и других оппозиционных активистов, которых раскручивают в качестве народных лидеров и будущих руководителей "демократической Белоруссии", – заявил он.
Он подчеркнул, что в контактах с европейскими союзниками Вашингтон настаивает на необходимости усиления нажима на Минск для побуждения законного руководства Белоруссии к запуску диалога с так называемым координационным советом по вопросам "передачи власти". "Фактически речь идет о плохо завуалированной попытке организовать очередную цветную революцию и антиконституционный переворот, цели и задачи которых не имеют ничего общего с интересами белорусских граждан", – отметил Нарышкин.

https://tass.ru/politika/9471673 – цинк

Это к вопросу о том, будет ли РФ вести диалог с белорусской прозападной оппозицией. Нет, не будет.
Ну и отношение к "народным протестам" достаточно ясно показано, если кто-то еще питал илллюзии на сей счет.
Можно также отметить, что позиция Службы Внешней Разведки находится в полном созвучии с основным контентом на Белорусском ТВ на тему протестов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6173682.html

Метки: USAID, белоруссия, лукашенко, нарышкин, протесты, разведка, свр, спецслужбы, тихановская, цветные сценарии

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Последние новости с Украины и Новороссии за 1 ноября 2014
..., 31 октября, в столице Луганской Народной Республики прошёл антифашистский митинг под... Корнилов)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)