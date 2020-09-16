«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР.

По данным наблюдателей ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано три нарушения дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня со стороны противника.

В зоне ответственности 79-й бригады украинскими боевиками совершены две огневые провокации, которые являются нарушением 2-го пункта дополнительных мер по перемирию.

Так, на позициях 2-го батальона в районе н. п. Марьинка было зафиксировано пять выстрелов из стрелкового оружия, позже аналогичные действия осуществили боевики 1-го батальона 79-й бригады на позициях в районе н. п. Новомихайловка, где произвели двадцать выстрелов из стрелкового оружия.

Факты стрельбы были зафиксированы и сотрудниками военной службы правопорядка ВСУ, которые прибыли на позиции 2-го батальона в районе н. п. Марьинка для выяснения обстоятельств.

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По полученной информации, обстрелы на позициях 79-й бригады связаны с подготовкой пресс-центром штаба «ООС» постановочных видеоматериалов по обвинению Народной Республики в провокациях в период проведения видеоконференции рабочей группы по вопросам безопасности.

Также, по сообщениям от местных жителей, в данных населенных пунктах отмечена работа украинских СМИ: телеканалов «1+1» и ICTV.

Кроме этого, ВСУ продолжают нарушать 1-й пункт дополнительных мер перемирия. Так, в зоне ответственности 503-го батальона 35-й бригады в районе н. п. Шумы боевики вновь проводили инженерные работы по дооборудованию занимаемых позиций.

С целью подготовки постановочного фотовидеоотчета о якобы проведении украинскими боевиками инженерных работ по демонтажу своих позиций в районе н. п. Шумы, туда прибыли заместитель руководителя украинской стороны в СЦКК полковник Апполонов и пресс-секретарь 35-й бригады прапорщик Залевский.

Передвигаясь в направлении позиций 35-й бригады и не доходя до них 50 метров, Апполонов и Залевский подорвались на ранее установленном украинскими боевиками минно-взрывном устройстве.

Подорвавшиеся военнослужащие ВСУ с тяжелыми ранениями доставлены в ВМГ н. п. Часов Яр.

По уточненным данным, в ходе разбирательства штабом «ООС» установлено, что подрыв произошел в результате срабатывания противопехотной мины по причине отклонения Апполоновым и Залевским от заранее установленного для них маршрута.

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Отметим, что случаи небоевых потерь на минно-взрывных устройствах свидетельствуют о незнании командирами ВСУ реальной обстановки в своих зонах ответственности и отсутствии учетных документов о ранее заминированных участках местности убывшими по ротации подразделениями ВСУ.

Указанные факты нарушений дополнительных мер по перемирию военнослужащими ВСУ своевременно доведены представителям украинской стороны в СЦКК в рамках координационного механизма.

Военнослужащие Народной милиции ведут наблюдение за противником, строго выполняя требования дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня.

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Наблюдателями Миссии ОБСЕ в отчете от 15 сентября 2020 года подтверждены очередные факты нарушений украинскими вооруженными формированиями 3-го пункта дополнительных мер по перемирию.

За прошедшие сутки отмечено размещение боевиками 54-й и 56-й бригад четырех единиц вооружения и военной техники — ЗРК «Оса» и трех БМП в жилых районах н. п. Калиново и Новоселовка.

В соответствии с указаниями недавно назначенного на должность начальника штаба ОТГ «Восток» Лучникова, мобильной группой из состава 305-го отдельного батальона РЭБ дважды подавлялись каналы управления и навигации мини-БПЛА ОБСЕ в зоне ответственности 53-й бригады ВСУ в районе н. п. Гранитное.

Ранее нами отмечалось, что в районе данного населенного пункта боевики 1-го батальона проводили минирование местности без установки предупреждающих знаков о минной опасности, вследствие чего при попытке пересечь линии соприкосновения вне установленных пунктов пропусков произошел подрыв на противопехотной мине жителя н. п. Гранитное.

Кроме этого, боевики 24-го батальона «Айдар» 53-й бригады перекрыли дорогу местного назначения вблизи н. п. Старогнатовка, установив поперек нее четыре противотанковые мины.

В очередной раз просим жителей, проживающих на временно-подконтрольной ВСУ территории: избегайте нахождения и передвижения вблизи линии соприкосновения и позиций ВСУ, пересекайте границу исключительно через официальные пункты пропуска.

Обращаем внимание наблюдателей международных организаций на антигуманные действия украинских боевиков и призываем принять действенные меры в отношении военно-политического руководства Украины.

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В рядах украинских формирований отмечены очередные факты небоевых потерь.

По поступившей нам информации из городской больницы г. Константиновка, в приемную негласно обратился начальник штаба 46-го батальона «Донбасс» 54-й бригады майор Гетман с просьбой оказать медицинскую помощь его сослуживцу, товарищу по службе прапорщику Гарилюку.

При обследовании в крови больного обнаружен высокий уровень содержания наркотических веществ.

Предварительно был поставлен диагноз «Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных препаратов». Однако спустя непродолжительное время Гарилюк умер от остановки сердца.

Следующие факты небоевых потерь зафиксированы на позициях 501-го батальона 36-й бригады.

Так, в блиндаже, оборудованном на позициях ВСУ в районе н. п. Широкино, произошел взрыв газового баллона.

По данным от источников в мариупольском госпитале, в результате взрыва матрос Осиченко находится в нейрохирургическом отделении с ожогами и переломами, двое других находящихся вместе с ним матросов Байталюк и Вахнован до настоящего времени не найдены. Ведется разбор завалов и поиск военнослужащих.

Кроме этого, из-за постоянных побоев и издевательств со стороны командира взвода и роты с позиций 23-го батальона 56-й бригады в районе н. п. Пески дезертировал рядовой Сирба. В настоящее время ведутся оперативно-разыскные мероприятия по поиску военнослужащего и закрепленного за ним автомата АК-74, № 61374823, и трех магазинов с патронами.

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