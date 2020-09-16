Сводки от ополчения Новороссии 16 сентября 2020
- 21:24 Киев вновь отказался от совместной инспекции на Донбассе.
- 19:48 Украина срывает перемирие, — МИД ДНР.
- 16:45 Подрыв офицеров ВСУ на Донбассе: что произошло на передовой под Горловкой.
- 05:30 Киев начал на Луганщине жёсткую спецоперацию (ВИДЕО).
Киев вновь отказался от совместной инспекции на Донбассе
Полпред России в Трехсторонней контактной контактной группе Борис Грызлов, ранее возложивший на Украину ответственность за срыв инспекции в Шумах, заявил, что Киев во второй раз отказался от такой инспекции.
По его словам, тем самым украинские власти дезавуировали меры по усилению режима прекращения огня.
«Киев снова отказался от совместной инспекции. Заявленная позиция Украины только подтверждает наличие нарушений с ее стороны», — сказал Грызлов журналистам.
Он добавил, что украинская сторона не выполняет политический блок Минских соглашений и в результате продолжает отталкивать от себя Донбасс.
Также Грызлов сказал, что Киев отказывается от любого повышения открытости работы Контактной группы. По его словам, россияне предлагали, чтобы результаты каждого заседания Контактной группы и достигнутые договоренности четко фиксировались в протоколах заседания, и чтобы эти документы были доступны для СМИ.
«Если Украина действительно хочет информационной открытости, пришло время реализовать это предложение.
Представители Донбасса также предложили обсудить вопрос об аудио- и видеозаписи наших переговоров… Вопрос о повышении прозрачности работы Контактной группы можно было решить уже сегодня, но наше предложение было проигнорировано.
На данный момент Киев отказывается от любого повышения открытости работы Контактной группы», — констатировал представитель РФ в ТКГ.
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Украина срывает перемирие, — МИД ДНР
Украина на видеоконференции Контактной группы отказалась от координационного механизма в рамках дополнительных мер контроля перемирия. Об этом сегодня сообщили в МИД ДНР.
«Украина отказалась от задействования согласованного 22 июля в рамках мер по усилению режима прекращения огня координационного механизма реагирования на нарушения. Тем самым все дополнительные меры были разрушены украинской стороной.
Мы всегда исходили, и не скрывали этого, что взаимодействие в рамках координационного механизма должно осуществляться всеми доступными способами, включая совместное рассмотрение нарушений и совместные инспекции.
Сегодня Украина дезавуировала эту договоренность, разрушив тем самым весь набор дополнительных мер, превратив сами согласованные меры в чисто декларативный документ, без какого бы то ни было механизма контроля исполнения.
Мы внесли предложение о повторном согласовании мер по усилению режима прекращения огня. Сожалеем о позиции украинской стороны, из-за которой весь пакет мер придется согласовывать заново», — говорится в сообщении.
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Подрыв офицеров ВСУ на Донбассе: что произошло на передовой под Горловкой
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР.
По данным наблюдателей ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано три нарушения дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня со стороны противника.
В зоне ответственности 79-й бригады украинскими боевиками совершены две огневые провокации, которые являются нарушением 2-го пункта дополнительных мер по перемирию.
Так, на позициях 2-го батальона в районе н. п. Марьинка было зафиксировано пять выстрелов из стрелкового оружия, позже аналогичные действия осуществили боевики 1-го батальона 79-й бригады на позициях в районе н. п. Новомихайловка, где произвели двадцать выстрелов из стрелкового оружия.
Факты стрельбы были зафиксированы и сотрудниками военной службы правопорядка ВСУ, которые прибыли на позиции 2-го батальона в районе н. п. Марьинка для выяснения обстоятельств.
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По полученной информации, обстрелы на позициях 79-й бригады связаны с подготовкой пресс-центром штаба «ООС» постановочных видеоматериалов по обвинению Народной Республики в провокациях в период проведения видеоконференции рабочей группы по вопросам безопасности.
Также, по сообщениям от местных жителей, в данных населенных пунктах отмечена работа украинских СМИ: телеканалов «1+1» и ICTV.
Кроме этого, ВСУ продолжают нарушать 1-й пункт дополнительных мер перемирия. Так, в зоне ответственности 503-го батальона 35-й бригады в районе н. п. Шумы боевики вновь проводили инженерные работы по дооборудованию занимаемых позиций.
С целью подготовки постановочного фотовидеоотчета о якобы проведении украинскими боевиками инженерных работ по демонтажу своих позиций в районе н. п. Шумы, туда прибыли заместитель руководителя украинской стороны в СЦКК полковник Апполонов и пресс-секретарь 35-й бригады прапорщик Залевский.
Передвигаясь в направлении позиций 35-й бригады и не доходя до них 50 метров, Апполонов и Залевский подорвались на ранее установленном украинскими боевиками минно-взрывном устройстве.
Подорвавшиеся военнослужащие ВСУ с тяжелыми ранениями доставлены в ВМГ н. п. Часов Яр.
По уточненным данным, в ходе разбирательства штабом «ООС» установлено, что подрыв произошел в результате срабатывания противопехотной мины по причине отклонения Апполоновым и Залевским от заранее установленного для них маршрута.
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Отметим, что случаи небоевых потерь на минно-взрывных устройствах свидетельствуют о незнании командирами ВСУ реальной обстановки в своих зонах ответственности и отсутствии учетных документов о ранее заминированных участках местности убывшими по ротации подразделениями ВСУ.
Указанные факты нарушений дополнительных мер по перемирию военнослужащими ВСУ своевременно доведены представителям украинской стороны в СЦКК в рамках координационного механизма.
Военнослужащие Народной милиции ведут наблюдение за противником, строго выполняя требования дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня.
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Наблюдателями Миссии ОБСЕ в отчете от 15 сентября 2020 года подтверждены очередные факты нарушений украинскими вооруженными формированиями 3-го пункта дополнительных мер по перемирию.
За прошедшие сутки отмечено размещение боевиками 54-й и 56-й бригад четырех единиц вооружения и военной техники — ЗРК «Оса» и трех БМП в жилых районах н. п. Калиново и Новоселовка.
В соответствии с указаниями недавно назначенного на должность начальника штаба ОТГ «Восток» Лучникова, мобильной группой из состава 305-го отдельного батальона РЭБ дважды подавлялись каналы управления и навигации мини-БПЛА ОБСЕ в зоне ответственности 53-й бригады ВСУ в районе н. п. Гранитное.
Ранее нами отмечалось, что в районе данного населенного пункта боевики 1-го батальона проводили минирование местности без установки предупреждающих знаков о минной опасности, вследствие чего при попытке пересечь линии соприкосновения вне установленных пунктов пропусков произошел подрыв на противопехотной мине жителя н. п. Гранитное.
Кроме этого, боевики 24-го батальона «Айдар» 53-й бригады перекрыли дорогу местного назначения вблизи н. п. Старогнатовка, установив поперек нее четыре противотанковые мины.
В очередной раз просим жителей, проживающих на временно-подконтрольной ВСУ территории: избегайте нахождения и передвижения вблизи линии соприкосновения и позиций ВСУ, пересекайте границу исключительно через официальные пункты пропуска.
Обращаем внимание наблюдателей международных организаций на антигуманные действия украинских боевиков и призываем принять действенные меры в отношении военно-политического руководства Украины.
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В рядах украинских формирований отмечены очередные факты небоевых потерь.
По поступившей нам информации из городской больницы г. Константиновка, в приемную негласно обратился начальник штаба 46-го батальона «Донбасс» 54-й бригады майор Гетман с просьбой оказать медицинскую помощь его сослуживцу, товарищу по службе прапорщику Гарилюку.
При обследовании в крови больного обнаружен высокий уровень содержания наркотических веществ.
Предварительно был поставлен диагноз «Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных препаратов». Однако спустя непродолжительное время Гарилюк умер от остановки сердца.
Следующие факты небоевых потерь зафиксированы на позициях 501-го батальона 36-й бригады.
Так, в блиндаже, оборудованном на позициях ВСУ в районе н. п. Широкино, произошел взрыв газового баллона.
По данным от источников в мариупольском госпитале, в результате взрыва матрос Осиченко находится в нейрохирургическом отделении с ожогами и переломами, двое других находящихся вместе с ним матросов Байталюк и Вахнован до настоящего времени не найдены. Ведется разбор завалов и поиск военнослужащих.
Кроме этого, из-за постоянных побоев и издевательств со стороны командира взвода и роты с позиций 23-го батальона 56-й бригады в районе н. п. Пески дезертировал рядовой Сирба. В настоящее время ведутся оперативно-разыскные мероприятия по поиску военнослужащего и закрепленного за ним автомата АК-74, № 61374823, и трех магазинов с патронами.
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Киев начал на Луганщине жёсткую спецоперацию (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Александра Мазейкина.
За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Украины не отмечено.
Несмотря на отсутствие нарушений дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, украинские военнослужащие продолжают подвергать опасности жизни мирного населения, размещая запрещенную военную технику вблизи жилых домов.
В нарушение третьего пункта дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня боевики 14 бригады ВСУ разместили одну БМП и четыре боевые бронированные машины в жилых районах н.п. Трехизбенка, Причепиловка и Новотошковское.
В населенных пунктах Орехово и Катериновка отмечается наличие трех БМП и одной боевой бронированной машины, расположенных на территории частных домовладений.
Аналогичные факты, свидетельствующие о нарушениях прав человека и оккупационном характере деятельности войск ВСУ на подконтрольной территории, регулярно отмечаются в отчетах СММ ОБСЕ.
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В связи с этим, с целью недопущения обнаружения размещенной в населенных пунктах на территории частных домовладений военной техники, а также в нарушение линий отвода, командующим «ООС» Кравченко на совещании 14 сентября поставлена задача командирам соединений на противодействие беспилотным летательным аппаратам Миссии международных наблюдателей.
Силами и средствами ПВО 14 бригады проведена тренировка по управлению огнем с отработкой вопросов обнаружения, сопровождения и уничтожения воздушных целей.
Командирам подразделений отданы указания на захват и сопровождение БПЛА СММ среднего и дальнего радиуса действия, к готовности их уничтожения по приказу командующего ОТГ «Север» Шандара.
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В зоне проведения операции оккупационных сил завершилась ротация военнослужащих военной службы правопорядка.
С целью демонстрации властных полномочий и проверки личного состава 2 механизированного батальона 14 бригады на предмет употребления спиртных напитков и наркотических веществ, в расположение батальона прибыли сотрудники «Луганского зонального отдела» ВСП и военной комендатуры н. п. Счастье.
В ходе ночного рейда правоохранители выявили одиннадцать солдат в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также незаконное отсутствие четырех военнослужащих, нахождение которых удалось установить лишь спустя 10 часов, по их приходу после праздного времяпрепровождения. Нарушители были задержаны.
Вместе с тем вскрыт факт коррупционного сговора комбата Кучера и представителей правопорядка об урегулировании инцидента путем откупа в размере двух тысяч гривен за каждого провинившегося бойца.
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В рамках предстоящей ротации подразделений 25 бригады ВСУ продолжаются работы по дооборудованию и восстановлению занимаемых позиций.
Вчера, с целью контроля подготовки подразделений 25 бригады ВСУ к ротации из зоны «ООС», на командный пункт бригады н. п. Войтово прибыла комиссия офицеров ОТГ «Север» во главе с командующим Шандаром.
В ходе работы комиссии установлено необоснованное отсутствие топлива в технике боевой группы и вскрыт факт ликвидации части позиций 3 батальона в районе н. п. Счастье.
Командир батальона Ишкулов доложил, что в связи с отсутствием стройматериалов для надлежащего оборудования дополнительной системы траншей взводного опорного пункта, с целью сохранения жизни и здоровья личного состава принял решение ликвидировать ряд ходов сообщений.
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Управление СБУ по «Донецкой» и «Луганской области» под прикрытием антитеррористической деятельности в н. п. Рубежное в период подготовки к ротации 25 бригады проводит спецоперацию по выявлению и задержанию граждан с антиукраинскими настроениями, при этом нарушая основополагающие конституционные гарантии о неприкосновенности частной жизни и жилища.
У местного населения проверяются смартфоны на предмет фото- и видеофиксации техники ВСУ и установки мобильных приложений российских разработчиков.
При нахождении данной информации следует обыск жилища и изучение ПЭВМ. Все подозрительные факты фиксируются протоколом с последующим вызовом на допрос.
Граждане, заявившие о нарушении своих прав или оказавшие сопротивление, задерживаются с предъявлением обвинения по ч. 1 ст. 110 УК Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и другим правовым нормам.
На данный момент известно о задержании сотрудниками СБУ бывшего работника железнодорожной станции Иннокентия Дьяченко, на мобильном телефоне которого найдены старые фотографии погрузки подразделений 92 бригады ВСУ.
Члены семьи задержанного опубликовали данный факт в социальной сети и написали жалобу в СБУ, однако обращение осталось без ответа.
После задержания Дьяченко особое внимание обращено на сотрудников железнодорожной станции и близлежащие дома. Террор мирных жителей Рубежного продолжается.
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