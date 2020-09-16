Сегодня попалась новость о том, что в Екатеринбурге «Агентством молодёжных инициатив» совместно с Музеем истории Екатеринбурга на средства Фонда президентских грантов реализуется проект «Молчать нельзя рассказывать.

Суть проекта (дословно) – позволить молодым людям в возрасте от 14 до 19 лет осмыслить советское тоталитарное наследие, используя при этом разные средства выражения – от новых медиа и журналистики до современной драмы и графических романов.

Всего несколько работ этого проекта:

«Дети умирали от тифа, живые их хоронили»: шестиклассник из Екатеринбурга — о сталинских репрессиях.

«Раньше я защищала Сталина »: школьница — о том, почему нельзя избегать ужасов Большого террора.

Чтобы понять смысл этого «проекта» до конца, прочитайте выдержку из эссе ещё одного молодого человека:

«30-годы XX века, Свердловск.

В Нижне-Исетском детском доме «Специального назначения» на завтрак, обед и ужин давали овсяный кисель – пресный, без сахара и без соли. Однажды один воспитанник не вытерпел и не стал пить кисель , тогда пришел воспитатель и сказал: «Если ты его сейчас не выпьешь, то я тебе его на голову вылью!».

Тогда мальчик схватил стакан с киселем и бросил назад через плечо . На стене висел портрет Сталина… Все остальные воспитанники мгновенно нагнулись , буквально легли на столы и закрыли головы руками.

На следующий день мальчика повезли на Ленина 17…..

Я прослушал этот рассказ два раза. И что-то я узнал новое, но история с овсяным киселем поразила меня вновь. В первый раз я думал: «Как же так, но ведь из-за какого-то киселя можно увести человека на расстрел???!!!»…»

Стакан киселя… Портрет Сталина… Детский дом… Мальчик… Расстрел… Да.

Скажу больше. На заданную тему дети ещё и комиксы рисуют. Видимо, потому что таким способом неокрепшая психика лучше усваивает информацию.

При этом, организаторы и партнеры проекта, который, кстати, «опекают» Музей ГУЛАГа и Ельцин-центр, считают, что делают очень правильную и полезную вещь. Более того, они свято верят в то, что «исследовать наследие советского тоталитаризма» крайне важно для подростков. Видимо, чтоб впоследствии ребята спокойно воспринимали такие «праздники», как «Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма», который отмечается 23 августа, «в день подписания договора о ненападении между Германией и Советским Союзом». Кстати, эта дата отмечена в календарике «проекта», о чем свидетельствует соответствующая запись на их страничке в Фейсбуке.

На самом деле возмущаться на эту тему можно долго. Но я просто спрошу: а почему это дерьмо вкладывают в голову детям? Да ещё и за президентские гранты?

На фоне катастрофической ситуации с изучением истории в школе и при огромном количестве информационного шлака на эту тему в инфопространстве, мы своими руками усугубляем ситуацию, позволяя крайне заангажированным людям воспитывать наших детей согласно их представлениям об истории страны.

Я не знаю, что делать в данном конкретном случае. Но если продолжать закрывать глаза на подобное, мы через поколение потеряем страну.

Юлия Витязева

Источник: http://voicesevas.ru/news/54292-skaz-o-tom-kak-na-prezidentskie-granty-rastyat-kol-s-urengoya.html