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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 16 сентября 2020

21:49. 16 сентября 2020 77 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Противостояние в Сирии: армия России вытеснила военных США, и те отправили боевые вертолёты (ФОТО, ВИДЕО)

Противостояние в Сирии: армия России вытеснила военных США, и те отправили боевые вертолёты (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Армия США меняет стратегию противостояния с российскими военными в Сирии. При проведении очередного патрулирования населенных пунктов провинции Хасеке силами Военной полиции ВС РФ американской стороной были совершены новые провокации.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской арабской республики.

Два американских боевых вертолета AH-64 Apache, нарушая договоренности о взаимодействии сторон, сопровождали колонну российских военнослужащих.

Видимо, командование Международной антитеррористической коалиции после серьезных физических и моральных травм своих военнослужащих не оставляет попыток контролировать передвижение российских патрулей, только теперь не создавая препятствий на земле.

Любопытно, что поведение американцев очень сильно изменилось: в последние недели после инцидента с тараном бронемашины International MaxxPro БТРом военной полиции армия США не показывается на пути наших патрулей. Теперь они решили задействовать ударные вертолёты.

Напомним, что вчера один американский «Апач» уже совершил аварийную посадку в этом же регионе.

Будет ли продолжение всем известного противостояния России и США в воздухе — неизвестно, но то, что Россия потеснила в Заевфратье американцев на земле — это факт.

При этом обещанные американским командованием скоординированные действия между подразделениями США и России по факту остаются лишь словами, а несогласованные и вызывающие действия США могут вновь привести к ненужным человеческим жертвам, за которые американская сторона в очередной раз не понесет никакой юридической ответственности.

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Противостояние в Сирии: армия России вытеснила военных США, и те отправили боевые вертолёты (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Противостояние в Сирии: армия России вытеснила военных США, и те отправили боевые вертолёты (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Противостояние в Сирии: армия России вытеснила военных США, и те отправили боевые вертолёты (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В Луганске увековечили память героя Русской весны, первого главы Республики (ФОТО, ВИДЕО)

В Луганске увековечили память героя Русской весны, первого главы Республики (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В Луганске состоялось торжественное открытие памятника первому главе ЛНР Валерию Болотову. Бюст установлен на площади Героев Великой Отечественной войны в столице. 

Болотов — один из героев Русской весны, организатор и лидер луганского сопротивления киевской клике весной 2014 года. Он первым сформулировал требования захватившим власть в Киеве, а в мае, пользуясь всенародной поддержкой, стал первым главой ЛНР.

На торжественной церемонии присутствовал глава Республики Леонид Пасечник, руководство Республики, а также отец Болотова Дмитрий Васильевич.

Валерий Болотов родился 13 февраля 1970 года в Таганроге. В 1974 году вместе с родителями переехал в Стаханов Луганской области. Учился в школе № 18. В 1988 году был призван в армию, службу проходил в воздушно-десантном подразделении, имел боевой опыт. После службы получил два высших образования — экономическое и инженерно-техническое. Скоропостижно скончался 27 января 2017 года в Москве от острой сердечной недостаточности. 

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Видео «Русской Весне» предоставлено пресс-службой УНМ ЛНР

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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