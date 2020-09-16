Армия США меняет стратегию противостояния с российскими военными в Сирии. При проведении очередного патрулирования населенных пунктов провинции Хасеке силами Военной полиции ВС РФ американской стороной были совершены новые провокации.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской арабской республики.

Два американских боевых вертолета AH-64 Apache, нарушая договоренности о взаимодействии сторон, сопровождали колонну российских военнослужащих.

Видимо, командование Международной антитеррористической коалиции после серьезных физических и моральных травм своих военнослужащих не оставляет попыток контролировать передвижение российских патрулей, только теперь не создавая препятствий на земле.

Любопытно, что поведение американцев очень сильно изменилось: в последние недели после инцидента с тараном бронемашины International MaxxPro БТРом военной полиции армия США не показывается на пути наших патрулей. Теперь они решили задействовать ударные вертолёты.

Напомним, что вчера один американский «Апач» уже совершил аварийную посадку в этом же регионе.

Будет ли продолжение всем известного противостояния России и США в воздухе — неизвестно, но то, что Россия потеснила в Заевфратье американцев на земле — это факт.

При этом обещанные американским командованием скоординированные действия между подразделениями США и России по факту остаются лишь словами, а несогласованные и вызывающие действия США могут вновь привести к ненужным человеческим жертвам, за которые американская сторона в очередной раз не понесет никакой юридической ответственности.

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