Шойгу в Минске, Минус завод, Баста, Казаки! // Галопом по Европам #297
20:48. 16 сентября 2020 175 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- Минфин предложил не повышать налог с доходов от продажи недвижимости;
- Росстат сообщает: задолженность по зарплатам в стране снизилась почти на 16 процентов;
- Росстат фиксирует замедление спада промпроизводства;
- В Минск прилетела военная делегация из России во главе с Шойгу;
- Следственный комитет завершил расследование последнего уголовного дела, связанного с пожаром в «Зимней вишне»;
- В России за сутки плюс 5670 новых заболевших ковидом, всего по стране выявлено более миллиона случаев;
- Большинство экономик мира в 2021-м не вернутся к доковидному уровню, заявили в ОЭСР;
- Германия продолжает спасать Северный Поток-2;
- Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен предложила ввести во всем Евросоюзе минимальную гарантированную зарплату;
- ВТО вступилась за Китай;
- Китай усиливает влияние на частный бизнес;
- Московский школьник победил на международной олимпиаде по экономике;
- США к середине 20-х годов откажутся от российского ракетного двигателя РД-180;
- В Дзержинском районе закрывается «Волгогазоаппарат».
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- Минфин предложил не повышать налог с доходов от продажи недвижимости;
- Росстат сообщает: задолженность по зарплатам в стране снизилась почти на 16 процентов;
- Росстат фиксирует замедление спада промпроизводства;
- В Минск прилетела военная делегация из России во главе с Шойгу;
- Следственный комитет завершил расследование последнего уголовного дела, связанного с пожаром в «Зимней вишне»;
- В России за сутки плюс 5670 новых заболевших ковидом, всего по стране выявлено более миллиона случаев;
- Большинство экономик мира в 2021-м не вернутся к доковидному уровню, заявили в ОЭСР;
- Германия продолжает спасать Северный Поток-2;
- Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен предложила ввести во всем Евросоюзе минимальную гарантированную зарплату;
- ВТО вступилась за Китай;
- Китай усиливает влияние на частный бизнес;
- Московский школьник победил на международной олимпиаде по экономике;
- США к середине 20-х годов откажутся от российского ракетного двигателя РД-180;
- В Дзержинском районе закрывается «Волгогазоаппарат».
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам