Главная » Видео, Политика, События

Шойгу в Минске, Минус завод, Баста, Казаки! // Галопом по Европам #297

20:48. 16 сентября 2020 175 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Минфин предложил не повышать налог с доходов от продажи недвижимости;
- Росстат сообщает: задолженность по зарплатам в стране снизилась почти на 16 процентов;
- Росстат фиксирует замедление спада промпроизводства;
- В Минск прилетела военная делегация из России во главе с Шойгу;
- Следственный комитет завершил расследование последнего уголовного дела, связанного с пожаром в «Зимней вишне»;
- В России за сутки плюс 5670 новых заболевших ковидом, всего по стране выявлено более миллиона случаев;
- Большинство экономик мира в 2021-м не вернутся к доковидному уровню, заявили в ОЭСР;
- Германия продолжает спасать Северный Поток-2;
- Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен предложила ввести во всем Евросоюзе минимальную гарантированную зарплату;
- ВТО вступилась за Китай;
- Китай усиливает влияние на частный бизнес;
- Московский школьник победил на международной олимпиаде по экономике;
- США к середине 20-х годов откажутся от российского ракетного двигателя РД-180;
- В Дзержинском районе закрывается «Волгогазоаппарат».



_______________________________________________

Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/agitdonate/

_______________________________________________



Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com


Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zC5BjOmyLSI

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Славяне лежачих не бьют
... из-за границы.Ситуацию в Минске Лукашенко не считает катастрофой или... числа бастующих за последние 3 дня и сегодняшние протесты в Минске.Также...
Лукашенко намерен развивать в Белоруссии партизанское движение
Белорусская армия должна выработать эффективное противодействие военной угрозе исходя из новых форм ведения боевых действий и белорусского менталитета. Об этом 11 ноября заявил Александр Лукашенко на совещании с руководителями Минобороны, сообщает ...
Видеоблог: Беседы у русской печки
Концептуал СМИ Русский народ и его достижения Научные сведения о самых великих русских достижениях с древнейших времен до наших дней – в книге:Мировые приоритеты русского народа, Пецко А. А...
Мы не смогли выиграть выборы
Сидящий СИЗО (но как-то странно сидящий - некоторые утверждают, что искомое видео записано еще до посадки в СИЗО) банкир Бабарико заявил в своем обращении, что оппозиции не удалось победить на выборах (де-факто это выглядит как признание того, что ...
Фильм белорусского ТВ «Площадь. Железом по стеклу»
Источник http://via-midgard.info/
Путин УБИЛ Илюхина
Убийство Илюхина - Путин виновен!.mp4 В ночь с 19 на 20 марта 2011 в Подмосковье скоропостижно скончался главный обвинитель Путина на процессе военного трибунала Общероссийского офицерского собрания, депутат Госдумы, член ЦК КПРФ Виктор Иванович Илюхин. ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)