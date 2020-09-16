В этом выпуске:- Минфин предложил не повышать налог с доходов от продажи недвижимости;- Росстат сообщает: задолженность по зарплатам в стране снизилась почти на 16 процентов;- Росстат фиксирует замедление спада промпроизводства;- В Минск прилетела военная делегация из России во главе с Шойгу;- Следственный комитет завершил расследование последнего уголовного дела, связанного с пожаром в «Зимней вишне»;- В России за сутки плюс 5670 новых заболевших ковидом, всего по стране выявлено более миллиона случаев;- Большинство экономик мира в 2021-м не вернутся к доковидному уровню, заявили в ОЭСР;- Германия продолжает спасать Северный Поток-2;- Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен предложила ввести во всем Евросоюзе минимальную гарантированную зарплату;- ВТО вступилась за Китай;- Китай усиливает влияние на частный бизнес;- Московский школьник победил на международной олимпиаде по экономике;- США к середине 20-х годов откажутся от российского ракетного двигателя РД-180;- В Дзержинском районе закрывается «Волгогазоаппарат»._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zC5BjOmyLSI