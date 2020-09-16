Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YvTlvGgtdsA
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Больший из вас да будет вам слуга:
ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится.
— Матфей
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