Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов написал журналисту RT письмо, в котором рассказал, о чем жалеет и что думает о своем бывшем адвокате Эльмане Пашаеве.

«Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба», — написал артист.

Он добавил, что ничего не помнит о событиях в день происшествия примерно с 13:00.

«Так что мораль проста — пить надо меньше», — написал Ефремов.

Отвечая на вопрос о Пашаеве, актер предположил, что тот либо не понял, что дело резонансное, либо, наоборот, осознавал это.

«Но, короче, ничего и, к сожалению, никого не вернешь. Это, конечно, ужасно», — заключил артист.

На прошлой неделе Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил к восьми годам колонии общего режима.

Резонансное ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном «Лада», за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. От полученных травм пострадавший скончался в больнице через несколько часов. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.

В ходе процесса Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Вскоре после вынесения приговора Минюст предложил «прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева».

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