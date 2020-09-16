«Пить надо меньше»: Ефремов написал письмо из СИЗО
Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов написал журналисту RT письмо, в котором рассказал, о чем жалеет и что думает о своем бывшем адвокате Эльмане Пашаеве.
«Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба», — написал артист.
Он добавил, что ничего не помнит о событиях в день происшествия примерно с 13:00.
«Так что мораль проста — пить надо меньше», — написал Ефремов.
Отвечая на вопрос о Пашаеве, актер предположил, что тот либо не понял, что дело резонансное, либо, наоборот, осознавал это.
«Но, короче, ничего и, к сожалению, никого не вернешь. Это, конечно, ужасно», — заключил артист.
На прошлой неделе Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил к восьми годам колонии общего режима.
Резонансное ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном «Лада», за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. От полученных травм пострадавший скончался в больнице через несколько часов. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.
В ходе процесса Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Вскоре после вынесения приговора Минюст предложил «прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева».
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Источник: https://rusvesna.su/news/1600284223