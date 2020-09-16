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Первый тюремный театр

20:25. 16 сентября 2020 67 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Получивший срок Ефремов предложил создать в России первый "Тюремный Театр".
Считаю, эту идею надо поддержать и обеспечить отправку в первый Тюремный Театр дополнительных творцов, начав с режиссера Серебренникова. Театру без режиссера никак нельзя.
Ну и актеров надо будет подыскать. Нельзя тюремному театру без профессиональных актеров. В качестве художников-постановщиков можно привлечь к работе с тюремным театром авторов выставки имени Гельмана в Третьяковской галерее.
Только новые посадки помогут первому тюремному театру достигнуть творческих высот лагерного искусства.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6174022.html

Метки: Ефремов, идиоты, Россия, творцы, юмор

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