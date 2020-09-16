Получивший срок Ефремов предложил создать в России первый "Тюремный Театр".Считаю, эту идею надо поддержать и обеспечить отправку в первый Тюремный Театр дополнительных творцов, начав с режиссера Серебренникова. Театру без режиссера никак нельзя.Ну и актеров надо будет подыскать. Нельзя тюремному театру без профессиональных актеров. В качестве художников-постановщиков можно привлечь к работе с тюремным театром авторов выставки имени Гельмана в Третьяковской галерее.Только новые посадки помогут первому тюремному театру достигнуть творческих высот лагерного искусства.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6174022.html