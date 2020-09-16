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Партия Прилепина: мы защищаем русских, там, где они есть

14:30. 16 сентября 2020 41 просмотр 2 коммент. Опубликовал:
Источник: riafan.ru

Российская политическая партия «За правду», которая показала неплохой результат для молодых непарламентских партий на прошедших выборах, призвала Россию активно защищать русских людей не только в сопредельных государствах, таких как Латвия и Украина, но и во всех остальных странах мира.

«В нашей программе прописано, что мы защищаем русских, там, где они есть. Наша экспансионистская программа гораздо шире чем Советский Союз, нам и нужно больше», — заявил в эфире медиацентра «Патриот» первый заместитель председателя партии «За правду», координатор движения «За правду» Александр Казаков.

По словам политика, партия «За правду» хоть и молодая, но она объединяет людей, имеющих большой политический и военный опыт, которые своей кровью доказали, что могут добиваться достижения своих программных положений и идеалов.

«Да, мы официально зарегистрировались 1 февраля этого года, но мы в политике десятки лет. Наша партия — это сумма наших биографий: Захара Прилепина, Ивана Охлобыстина, моя и многих других. Мы за наши идеалы реально проливали кровь. В наших рядах много полевых командиров ДНР, которые имеют по 5 ранений и 20 контузий. Наш командир Александр Захарченко был убит в результате теракта, мы часть его идей несем в российскую политику», — рассказал Александр Казаков.

Среди приоритетных задач партии — скорейшее завершение войны в Донбассе и свержение пронацистского режима в Украине.

«Мы должны ликвидировать «пронацистский» режим на Украине. Мы — должны это сделать. Мы должны активно участвовать в политике в сопредельных странах, а не исходить из пораженческой позиции, что мы там с кем-то сотрудничаем. В Донбассе сейчас есть возможность закончить войну быстро», — уверен политик.

Гражданская война на юго-востоке Украины, по его мнению, будет продолжаться до тех пор, пока кто-то из вовлеченных в нее игроков не примет волевое решение.

«Сейчас ситуация парадоксальна: горит Донбасс, там гибнут люди, а вокруг донбасского костра сидят индейцы — Россия, Франция, Германия, США, Китай, Турция и курят трубку. Все боятся сделать первый шаг, поскольку понимают, что ситуация в политическом и военном плане находится в глубоком тупике. Чтобы выйти из тупика, надо сделать решительный шаг», — считает Александр Казаков.

Первое, что сделает партия «За правду», если пройдет в Госдуму — будет настаивать на введение жестких экономических санкций против украинских олигархов.

«В Украине нет украинского народа, там есть русские люди. Нам нужно «валить» этих олигархов — экономически, и у нас есть такая возможность, поскольку они живут на наших ресурсах», — напомнил политик.

По мнению эксперта, России надо возбудить уголовные дела против украинских олигархов и объявить их розыск по всему миру за то, что они продолжают убивать людей и выкачивают ресурсы из Донбасса.

«Если мы пройдем в Госдуму, то сможем сформировать сильные фракции, и таким образом заставим исполнительную власть принимать волевые решения», — заключил Казаков.

Автор: Алексей Соколов

Обложка: Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Источник: https://nstarikov.ru/partija-prilepina-my-zashhishhaem-russkih-tam-gde-oni-est-119361

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 12518 10260
    марина 16 сентября 2020 в 14:49

    ну вот еще один гусский еврей Прилепа-Лавлинский наряду с ВОВ и НОД будут защищать гусских от русских на их же деньги.И в этом точно участвовал Путин и его АП ,всё превратили в фейк и подставу.
    П.С быстренько повоевали вместе с женами на Донбассе и пристроились в Москве,а вот настоящие русские как-то незаметно поисчезали ,ушли в небо там же.Вот таких же скоро и РБ наштампует ,типа Гайдукевича либерала ,они еще скромничают у Соловьева ,но привыкнут

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