Федот, да не тот: Порошенко возглавит список «Евросолидарности» на выборах в Киевраду (ВИДЕО)

Супруга экс-президента Украины и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко Марина возглавит список «Евросолидарности» на выборах в Киевраду. Об этом было объявлено 16 сентября в ходе презентации кандидатов в депутаты на очередные выборы в Киевский горсовет от партии Порошенко. «Сразу хочу сказать: не чувствую себя политиком, в первую очередь я гражданка своей страны, которую я очень люблю. И мне не все равно, что будет с Украиной и как будет развиваться наша столица», — говорила громкие слова бывшая первая леди, выступая на съезде киевской команды «Евросолидарности». Марина Порошенко по образованию — врач-кардиолог, возглавляет совет Благотворительного фонда П. Порошенко, в 2018–2019 гг. возглавляла Украинский культурный фонд. В список кандидатов от «Евросолидарности» в депутаты Киеврады вошли также секретарь горсовета Владимир Прокопив, юрист и правозащитник Леонид Емец, лидер молодежной «Евросолидарности» Динара Хабибулаева, «ветеран АТО» и пособник карателей Александр Погребинский. Читайте также: Огневой рубеж взят: анальные развлечения украинских военных (ВИДЕО 18+)

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“Через 30 лет дети будут петь о вас песни”.

Схема украинской коррупции с участием семейства Байденом.Вышла свежая серия "пленок Деркача" с записанными разговорами Байдена и Порошенко.Как уже ранее отмечалось, этот сериал будет идти до выборов президента США.Из интересного:1. Представлены документы указывающие на соучастие в коррупции на Украине экс-президента Польши Квасневского, получившего 1 млн. евро за "консультации".2. Деньги отмывались через "Бурисму". Деньги выводили через литовскую дочку "Приватбанка". Со счетов "Бурисмы" деньги выводились на счет кампании сына Байдена. Хантер Байден получил 3 млн. 400 тыс. долларов.3. Байден после победы Трампа заверял Порошенко, что "все будет как раньше" и называл Трампа собакой, над чем Порошенко смеялся. Также Байден заверял Порошенко, что через 30 лет дети будут петь песни о Порошенко, который является "отцом нации".4. Генпрокуратура Украины при Рябошапке разворовала 7 млн. долларов США, из них 1 млн. на отели и фуршеты. Разворовавшие деньги работники прокуратуры также сливали в посольство США материалы уголовных дел. Госдеп интересовался вопросами расхищения этих средств, но судя по всему не слишком активно.И так далее.UPD1: Вырезки с разговорами Байдена и Порошенко.UPD2: Полная запись интервью с непосредственными участниками коррупционной схемы.

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Соснуть тунца в Австрии

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Протестующие на Украине под землёй шахтёры обратились к Зеленскому

Фото: globallookpress.com

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что участвующие в подземном протесте шахтёры в Днепропетровской области обратились к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Пост с соответствующим видеообращением горняков он опубликовал в своём Facebook, передает RT.

«Владимир Александрович, вы наш президент… Мы очень сильно надеемся на вашу помощь и просим её. Раньше «шахтёр» звучало гордо, а теперь — так себе», — сказал один из представителей бастующих.

По словам обращавшегося, в настоящий момент около 200 шахтёров продолжают свой подземный протест уже более восьми суток.

«Руководство предприятия в лице Новака Сергея Борисовича оттягивает процесс о достойном повышении заработной платы и улучшении условий труда. Мы очень сильно на вас надеемся», — добавил шахтёр.

Ранее протестующие на Украине под землёй шахтёры обратились к Европарламенту.

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Что будет с нардепом, если он возьмет взятку?

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Украина рассказала, сколько Россия должна ей за транзит газа

Украина озвучила, сколько Россия должна ей за использование газотранспортной системы в 2020 году: сумма составляет около двух миллиардов долларов. Её назвал председатель правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев. Он пояснил, что российский «Газпром» платит по принципу «качай или плати» — за забронированные мощности, а не за объемы прокачанного газа, что является хорошей прибылью для украинской ГТС. Он также коснулся острой сегодня темы окончания строительства газопровода «Северный поток — 2», отметив, что окончательное решение Германии будет зависеть от санкций США. Как сообщала «Русская Весна», вчера на газопроводе «Уренгой — Помары — Ужгород», на той самой «трубе», произошла крупная утечка газа. Напомним, к месту постройки «Северного потока — 2» сегодня выдвинулось спецсудно. Читайте также: Минск резко ответил на заявление Евросоюза о нелегитимности Лукашенко (ВИДЕО)

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Государственный спирт — «больше не украинская реальность»

Председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко объявил о начале приватизации государственных предприятий по производству спирта на Украине. «Фонд госимущества объявляет о проведении приватизационного аукциона по ГП „Немировский спиртовой завод“. И этим сообщением начинается масштабная приватизация госпредприятий спиртовой отрасли. Государственная монополия на производство спирта — больше не украинская реальность», — написал он в своем аккаунте в Facebook. По его словам, к этому готовят более 40 заводов. Первым будем Немировский спиртзавод, а вскоре эта участь постигнет «Укрспирт» и другие предприятия. Приватизация на Украине — это уничтожение страны. Украинские предприятия покупают, как правило, иностранные бизнесмены. Да что там, МВФ даже поставил украинским властям условие — или приватизация, или отказ по кредиту. Иностранные «партнеры» из ЕС регулярно давили на Киев в этом вопросе, и Порошенко, разумеется, не отказал. Официально он продавал имущество за гроши. Но по договоренности сумма была больше. Разница шла ему в карман. Как будет реализовывать программу приватизации Зеленский, пока неизвестно. Но если он, по примеру своего старшего товарища, начнет продавать госпредприятия иностранным предпринимателям, то позитивно на экономике и развитии Украины не это точно не скажется. Более того, теперь спирт на Украине сможет производить кто угодно. Лишь бы была лицензия. Об этом говорится в законе об отмене госмонополии на производство спирта. Ограничение на строительство таких заводов будут сняты, планируется реализовать лицензирование производств и оптовой торговли этого продукта. Так что новоиспеченные производители смогут позволить себе очень многое. И насколько тщательно будет контролироваться их деятельность, также пока неизвестно, тем более для Украины это — новшество. Сколько потребуется времени, чтобы наладить эту схему? Как бы в «незалежной» не увеличилось количество контрафактного алкоголя и отравлений вследствие этого. Читайте также: Скандал: Как внучка-красотка устроила своего дедушку на переговоры по Донбассу в Минске (ФОТО) Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»

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У Зеленского обсудили генную инженерию на Украине

Замглавы Администрации президента Украины Юлия Соколовская провела совещание по вопросам развития системы биологической безопасности Украины. В частности, на совещании обсуждалось «создание условий для научных исследований и производства иммунобиологических препаратов с применением генно-инженерных технологий» в стране. Президент Владимир Зеленский поставил задачу по созданию центра, который будет координировать сотрудничество между научно-исследовательскими учреждениями и производственными мощностями страны в направлении создания условий для обеспечения государства отечественными вакцинами. В перспективе это позволит преодолеть зависимость Украины от импорта вакцин и иммунобиологических препаратов, а также противодействовать негативному влиянию биологических факторов и биоугрозами для государства. Представители Минздрава представили свое видение направлений локализации производства вакцин, осуществление научно-исследовательских и научно-технологических разработок с применением генно-инженерных технологий. Также ученые подчеркнули необходимость предоставления приоритета генно-инженерным технологиям при производстве иммунобиологических препаратов. «По результатам совещания будут подготовлены соответствующие предложения», — туманно отметили в Администрации президента. Читайте также: «Грязные игры»: Глава ДНР прокомментировал слова Зеленского о ситуации на Донбассе

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