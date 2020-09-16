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Миром правит биология. Что происходит в мозгу протестующего? Сергей Савельев

09:19. 16 сентября 2020 198 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Доктор биологических наук, профессор Сергей Савельев рассказывает о биологических законах, по которым живёт мир. Что не учитывают неудачливые элиты, почему экономического процветания недостаточно.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ro6Wx_e_p6U

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