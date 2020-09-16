Миром правит биология. Что происходит в мозгу протестующего? Сергей Савельев
Доктор биологических наук, профессор Сергей Савельев рассказывает о биологических законах, по которым живёт мир. Что не учитывают неудачливые элиты, почему экономического процветания недостаточно.
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Биология правит серыми… А славянами и ариями правит любовь…
ЛЮ – БО – ВЬ – ЛЮДИ БОГОВ ВЕДАЮТ – вот что такое Любовь!