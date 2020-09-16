Кубинские разведчики Херардо Эрнандес, Рамон Лабанино, Антонио Герреро Родригес, Фернандо Гонсалес и Рене Гонсалес были арестованы ФБР в сентябре 1998 года и приговорены к пожизненному заключению и долгим срокам тюремного заключения.Позже приговор в отношении них был пересмотрен. В 2011-2014 годах кубинцы были освобождены. Будучи внедренными в контролируемые ЦРУ эмигрантские организации в США, кубинские разведчики срывали подготовку терактов на Кубе.Документальный фильм рассказывает об их истории.Аннотация:12 сентября исполнилось 22 года с даты ареста в США пятерых кубинских патриотов, работавших в этой стране на предотвращение террористических актов на Кубе.Сегодня весь мир их знает как Кубинскую Пятерку. О причинах ареста и судьбах героев в фильме Александры Фидаровой.Этот фильм в 2010 году стал первым на русском языке, рассказывающем о Пятерке, их подвиге и героическом поведении на суде..

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6174540.html