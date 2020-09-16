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К месту постройки «Северного потока — 2» выдвинулось спецсудно

07:00. 16 сентября 2020 175 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
К месту постройки «Северного потока — 2» выдвинулось спецсудно | Русская весна

Судно снабжения «Иван Сидоренко» направилось в немецкий порт Мукран, который является логистической базой проекта «Северный поток — 2». Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Marinetraffic.

Порт Мукран значится местом назначения судна в автоматической идентификационной системе (АИС). «Иван Сидоренко» вышел из порта Санкт-Петербурга 15 сентября, ожидаемое время прибытия в Мукран — 17 сентября.

В конце прошлого года власти США приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке трубопровода. Это вынудило отказаться от работ швейцарскую Allseas. В «Газпроме» ранее заявляли, что смогут самостоятельно завершить прокладку газопровода.

Один из возможных вариантов предусматривает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить «Фортуна», принадлежащая компании МРТС, и «Академик Черский».

На данный момент «Академик Черский» находится в порту Мукран. Он шел в Германию длинным маршрутом из Находки через Африку (весь путь занял почти три месяца) и многократно менял пункт назначения. Трубоукладчик «Фортуна» прибыл в Германию в июле, он находится в порту Ростока.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

В России неоднократно заявляли, что «Северный поток — 2» строят в интересах энергетической безопасности всей Европы.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1600228540

Метки: Новости

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