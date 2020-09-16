Во вторник блогер всея Руси Алексей Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы. В Либеростане зааплодировали, нормальные люди с недоверием отнеслись к этому снимку. Все точки над «i» смог расставить доктор Александр Сосновский.

По его мнению, фотография полностью постановочная, и на это указывают пять признаков. Итак, мониторы были замазаны и не работали. Почему? Что скрывает Навальный?

Все же так переживают за его здоровье и хотели хотя бы по крупицам получать информацию. Потом, подушки и постельное белье выглядели так, как будто на них вообще никто не лежал. То есть там даже следов измятости нет. Блогер будто бы присел на кровать для фото.

Но самое интересное, что на руке блогера есть канюля, но нет следов в области подключичной артерии, шеи. Словом, все, что как-то могло бы подтвердить оперативное вмешательство.

К тому же блогер хоть и похудел, но выглядит свежим. Волосы чистые и уложенные.

По мнению Сосновского, человек, вышедший из комы, выглядит иначе. Он более изможден.

Доктор задался вопросом: был ли блогер в коме, а если и был, то на протяжении какого времени? Он посоветовал российским властям попросить выписку из истории болезни Навального. Она прояснит очень многие вещи. Если, конечно, немцы и блогер ничего не скрывают.

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Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»