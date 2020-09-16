Мать-пенсионерка Дениса Мантурова не только владеет поместьем от фирмы «Пагано», но и «дарит» сыну более скромные дома. Вот обещал же президент, что с увеличением пенсионного возраста уровень жизни пожилых людей поднимется. Он и поднялся. Да не у всех. Но ведь поднялся же. Весной этого года, например, на кадастровый учет Росреестр поставил новенький особняк в яхт-гольф-клубе «Пирогово» на Клязьминском водохранилище под Москвой. Площадь – больше четырех тысяч квадратных метров. Немало, но, чтобы себя совсем уже не стеснять, рядом на двух с половиной гектарах поставлены еще один свежепостроенный гостевой дом на полторы тысячи квадратов и шестисотметровый хозблок. И вся эта роскошь по документам принадлежит 84-летней пенсионерке Тамаре Федоровне Мантуровой, маме главы Минпромторга Дениса Мантурова. Масштабную стройку, правда, затеял еще ее муж, Валентин Иванович, но после его смерти в начале прошлого года пенсионерке пришлось вытягивать строительные работы самой. А удовольствие это не из дешевых. Семья Мантурова оказалась связана со строительством гостиниц от Прибалтики до Поволжья Согласно портфолио итальянской фирмы «Пагано», которая специализируется на возведении эксклюзивных деревянных особняков класса люкс, над проектом дома пироговских пенсионеров работал лично сын основателя компании – Энцо Пагано. Правда, в соответствии с пожеланиями заказчика площадь новостройки была увеличена со «скромных» 1500 м2 почти втрое. Вероятно, чтобы Тамаре Федоровне перед матерями других чиновников не позориться. Если учесть, что ценник «Пагано» начинается от 5 тысяч евро за квадратный метр, один только главный особняк Тамары Мантуровой должен стоить больше двух миллиардов рублей. При стоимости одного га земли в окрестностях «Пирогово» в районе миллиарда все поместье пенсионерки можно оценить миллиардиков в пять. Так что она все же работает, пенсионная реформа. Не для всех, но работает. Разумеется, одной Тамаре Федоровне в этом доме должно быть тоскливо. К счастью, сын ее живет неподалеку – в нескольких десятках метров. Так что вполне может заходить к маме на чай или чтобы просто поплавать в закрытом бассейне с панорамным видом на проплывающие мимо яхты. Не исключено даже, что в конечном счете этот дом уже официально перейдет в собственность министра. Во всяком случае, другой свой дом в «Пирогово», правда, менее роскошный, Тамара Мантурова сыну уже подарила. Буквально в этом году – 20 мая. Дом, кстати, тоже от фирмы «Пагано». Это чтоб вы не думали, что при взгляде на развитие российской промышленности только у вас подобное настроение. Небольшой одноэтажный коттедж расположен дальше от воды, зато ближе к местному клубному ресторану, в котором гостям предлагают отменные сигары и прекрасный пироговский самогон. В клубе этот участок даже прозвали «Гурман». Наверное, в честь хозяина. Но самое интересное: до Мантурова в этом доме хозяйничал глава администрации президента Антон Вайно, с которым министр дружит семьями. И как оказалось, домами. Вайно здесь больше не живет Что именно привлекло чиновников (сначала одного, затем другого) в этой скромной постройке, можно понять из описания резиденции на сайте «клуба для состоятельных любителей активного образа жизни» «Пирогово»: «Участок с трех сторон окружен густым лесом и не граничит с другими домовладениями. Он расположен в начале гольф-поля в непосредственной близости от клубного дома-ресторана и тренировочного поля. Небольшой перепад высот при спуске к воде позволит красиво обыграть природный ландшафт. Уникальное зонирование территории, созданное самой природой, позволит не только реализовать блестящий проект, но и сохранит право на полную приватность владельцев резиденции». Есть одно только «паганое» но: площадь этого подаренного мамой коттеджа для гурманов – всего 454 м2. Даже перед соседями должно быть неудобно. Впрочем, в жизни у Дениса Мантурова не все так «пагано». В марте мама чиновника переписала на сына еще один особняк, доставшийся ей в наследство от покойного супруга. Этот особняк выполнен уже в более классическом стиле и находится в самом центре курортного Геленджика. В нем почти 3076 м2. Не 4000, как у мамы, но все же. К тому же связанный с семьей Мантурова четырехзвездочный «Приморье Grand Resort Hotel» расположен буквально неподалеку. Удобно бизнес вести. Министерская «дача» в Геленджике Правда, формально все самые сложные семейные дела, как это часто бывает, выполняет именно мама. Хотя бы и на бумаге. Ведь по документам именно Тамаре Мантуровой от мужа досталась половина компании «ООО «Финансовые системы», которой она стала владеть на пару с сыном главы «Ростеха» Станиславом Чемезовым. У фирмы была куча «дочек», поэтому летом для удобства управления партнеры даже преобразовали холдинг в АО, так что работа идет. И прибыль тоже. Совокупный размер доли пенсионерки в уставном капитале всех «Систем» – около 4 миллиардов рублей. Сам Мантуров тут вроде как ни при чем, но этот год все равно оказался весьма удачным. Если не для отечественной промышленности и торговли, то хотя бы для их министра. Вот такое «Пирогово».
Источник: https://sobesednik.ru/politika/20200914-pagano-pagano-mama
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Источник: https://sobesednik.ru/politika/20200914-pagano-pagano-mama
Чё Серый завидуешь?
Но при этом живёшь в трёшке которая от деда-палача досталась.
Заметь бабушкО не твоё дедушкО.
Из пулемёта с вышки на Колыме заключённых не расстреливала
Из донесения.
Агент №S678XYZ в МО передал копию приказа о жестоком наказании военнослужащих ВСУ в/ч… ст. лейтенанта Хохленко Х.З. и ст. прапорщика Наливайко С.Г.
Проанализировав имеющиеся данные на обоих военнослужащих, а также составленные по полученным в приватном порядке сведениям, аналитики составили их психологические портреты, выдав заключении о перспективности вербовки.
Наш агент Д.Флойд, представившись Абрамом Николаевичем Свунадзе – потомком членов судовой команды греческого авантюриста Язона, провёл вербовочный подход к Наливайко С.Г.
Примечание: Язон – капитан судна каботажного плавания «Арго». Тип судна, порт приписки, водоизмещение, наличие вооружения и средств разведки, список и количество членов экипажа установить не удалось. Сведения о судне в РУМО и у Ллойда отсутствуют. На наш запрос русские по обыкновению сумничали и заявили, что такие шаланды на вооружении ВМФ РФ не состоят, но посоветовали запросить информацию у Герострата и в мифах Древней Греции, обозначив Герострата ценителем архивов библиотек, чем существенно сузили направление поиска.
Местонахождение Герострата и мифов в настоящее время устанавливается.
P.S. По непроверенным данным часть экипажа судна дезертировала с судна на территории Грузинской ССР, ныне независимого государства Georgia (это совсем другое, а не наш штат Джорджия).
P.P.S. Уточнить причину выбранного оперативного имени у Д.Флойда не представляется возможным по указанным ниже обстоятельствам.
Несмотря на значительный опыт, Флойд не смог использовать ничего из своего арсенала подходов и элементов шантажа.
Наливайко С.Г. сразу же заявил, что он принимал первую присягу ещё в СССР и в гробу видел всех пиндосов в белых тапках вместе с их общечеловеческими и материальными ценностями (чем очень встревожил Д.Флойда, предположившего катастрофу в США), что три звёздочки на его погонах расположены вдоль и такое бывает только у генерал-полковников, что он начальник склада и Форт-Нокс, если бы был предложен под его начало, просто лавка старьевщика, где ему потребовалось бы слишком много времени и рота солдат для наведения порядка, затем он предложил агенту убраться по адресу с индексом из трёх букв, которые впоследствии были расшифрованы как название мужского полового органа, для выполнения минета почему-то дохлому дромадеру этой бесхвостой макакой и дрессированным чернопопым павианом.
Агент не знал, кто такой дромадер и переспросил, на что получил ответ, что такой глупой мартышке не место на такой службе и ему был предложен ёж в крыжовнике.
Потом Наливайко С.Г. пообещал совершить половой акт с агентом и повесить его сушиться, предварительно начистив рожу, видимо, в гигиенических или эстетических целях, сделать из него нового М.Джексона, но альт из баритона, что члена гей-клуба агента ввело в немалое смущение.
Предположительно в виде утешительного сувенира Наливайко С.Г. предложил А.Н.Свунадзе уши от дохлого осла, от которых агент отказался из-за опасения заражения трупным ядом или «Новичком».
Испуганный Флойд в тот же день убыл в Болгарию, куда после инцидента с Су-24 зашёл наш эсминец «Д.Кук».
По результатам работы с агентом судовой психолог выразил возмущение сверхнормативной загрузкой и посоветовал Флойду приенять настойки боярышника и валерьянки.
В связи с выводом из штата агента Флойда по признакам депрессии, маниакального страха перед дромадерами и запоя на базе рекомендованных психологом ВМФ настоек, замену ему удалось найти только через три месяца.
После увольнения агент Флойд последовал рекомендациям врача одновременно начав принимать наркотики и в состоянии опьянения оглашать государственные тайны. Через некоторое время он был устранён ликвидатором в форме полицейского, имитировавшего задержание. Огласки избежать не удалось и это вызвало известные массовые выступления и бунты афроамериканцев.
Запущенная через прессу информация о причастности к событиям Москвы была проигнорирована.
Из справки службы наружного наблюдения СБУ.
Примечание:
Объект: Старший лейтенант ВСУ Хохленко Х.З.
Установщик: Капитан Дотошный И.В.
Продолжительнсть наблюдения: 48 часов.
Исполнители: Старший разведчик капитан Зоркий В.П., разведчик прапорщик Ухенко П.В.
Техника: автомобиль ВАЗ-21015, фотоаппарат «Смена» с телеобъективом, микрофон направленного действия Huawei-344, радиомикрофон РМ-123, магнитофон «Днiпро», радиостанции бортовая и скрытого ношения у каждого разведчика ф. «Авак и Ко», а также спецсредства из бортового комплекта.
Примечание: Кратковременно использовавшийся радиомикрофон РМ-123 был обнаружен контактом объекта и уничтожен одним из них.
Объект находился под контролем до окончания топлива в баках автомобиля. Двигатель работал постоянно в связи с низкой температурой за бортом и необходимости подзаряда аккумуляторов.
Экипаж в отдельном рапорте выразил неудовольствие отсутствием воды и продуктов, а также удобств рядом с точкой.
Объект передвигался между местами службы и проживания строго по одному маршруту. На территории в/ч наблюдение не велось, т.к. разведчики были в штатском и, в связи с немногочисленностью личного состава части, переодевание их могло вызвать подозрения.
В 20.00. вторых суток наблюдения объект прибыл домой. В 20.28. к нему прибыла журналист издания «The woman in white» Анджела Бандера (настоящее имя устанавливается), гражданка Каймановых островов, Верхней Вольты, Либерии и Литвы.
Прослушивание велось через предварительно установленный радиомикрофон, затем журналистка обнаружила его и был включен микрофон направленного действия.
Разговор вёлся в течение 28 минут на русском языке. Наиболее содержательные фразы на 14.30. и 18.02 минутах.
Журналистка выразила понимание недовольством ст. л-нта выговором в приказе, угрозами гр-ки Бастинды М.К. и непризнанием его национальной самоидентификации как финно-угра или хотя бы угра.
На соболезнования Хохленко Х.З. ответил, что не понимает за каким хреном припёрлась эта расписная индейка.
Журналистка решительно отвергла свою принадлежность к краснокожим и потребность в овощах и напрямую предложила сотрудничество на правительство США на платной основе, пообещав содействие в переезде в Россию и трудоустройстве в Северодвинске.
Хохленко сказал, что южный берег Белого моря его не интересует, хотя там и находится его малая родина, он предпочёл бы северный Черного, т.к. после дайвинга около БТР хочется тёплой водички.
А.Бандера, не зная термина «малая родина», уточнила его значение. На что получила разъяснение, что её малая родина находится на берегу реки Амазонки в стране диких обезьян. Уточнять название страны А.Бандера не стала, видимо, из опасения появления новых страниц в её биографии.
Назвав журналистку Женей объект поинтересовался сколько сребреников она может предложить за его услуги. А.Бандера ответила, что может оплачивать только долларами или гривнами, т.к. денежной единицей «сребреники» она не располагает.
Торг здесь неуместен, – сказал объект и пообещал, что в случае его обмана и при безусловном уважении женщин и всей своей любви к женскому полу, всё же жестоко совершить с ней половой акт и развесить сушиться на соседском заборе, т.к. на свой не может из-за опасения насмешек сослуживцев вследствие неразборчивости в контактах и вопросов типа «где отхватил такую чучундру». Принадлежащая по некоторым данным к клубу активных лесбиянок «Лесбос» А.Бандера была испугана и предложила обсудить условия Хохленко Х.З., но предварительно повторила о своей принадлежности к белой расе, а не индейскому племени чучундр.
Да, подготовочка у тебя хромает, – сказал Хохленко Х.З.
Далее он заявил, что планирует уволиться из рядов ВСУ и переехать в Россию. При этом он назвал обязательным местом проживания район Сочи. Оплата – в фантиках с портретами президентов США (что такое фантики А.С., вряд ли знала, но не переспросила).
Поставил также свои условия: Получение российского гражданства, установление режима лёгкого труда, выдача подъёмных (разъяснил, что это такое), компенсация расходов на переезд, выдача 15 танковых шлемофонов советского производства, из них 8 зимних, сумма регулярных выплат, премиальных и других менее значимых сумм.
При выборе оперативного псевдонима объект заявил, что ему нравится греческое слово φίλος (филос – друг). На «Филос» и остановились.
При оформлении подписки о вербовке объект заставил находившуюся в лёгкой прострации от перспективы сушки на заборе журналистку расписаться первой, затем собственноручно вписал, что в его круг обязанностей входит единственная – троллить на форумах в интернете.
В связи с тем, что результатом деятельности А.Бандеры стали значительные траты средств госдепартамента, (по некоторым данным) она была уволена со службы без выходного пособия и последующего пенсионного обеспечения.
После убытия журналистки Хохленко Х.З. позвонил своему другу Наливайко С.Г. и пригласил на чай.
Во время чаепития из 3-литровой банки друзья поссорились, т.к. Наливайко С.Г. назвал друга меркантильным 3,14..ром и сказав, что тот ему больше не филос, хлопнул дверью и ушёл.
От хлопка двери и завибрировавших стёкол микрофон направленного действия вышел из строя.
В связи с этим и критическим остатком топлива в баках наблюдение было снято.