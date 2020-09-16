Мать-пенсионерка Дениса Мантурова не только владеет поместьем от фирмы «Пагано», но и «дарит» сыну более скромные дома. Вот обещал же президент, что с увеличением пенсионного возраста уровень жизни пожилых людей поднимется. Он и поднялся. Да не у всех. Но ведь поднялся же. Весной этого года, например, на кадастровый учет Росреестр поставил новенький особняк в яхт-гольф-клубе «Пирогово» на Клязьминском водохранилище под Москвой. Площадь – больше четырех тысяч квадратных метров. Немало, но, чтобы себя совсем уже не стеснять, рядом на двух с половиной гектарах поставлены еще один свежепостроенный гостевой дом на полторы тысячи квадратов и шестисотметровый хозблок. И вся эта роскошь по документам принадлежит 84-летней пенсионерке Тамаре Федоровне Мантуровой, маме главы Минпромторга Дениса Мантурова. Масштабную стройку, правда, затеял еще ее муж, Валентин Иванович, но после его смерти в начале прошлого года пенсионерке пришлось вытягивать строительные работы самой. А удовольствие это не из дешевых. Семья Мантурова оказалась связана со строительством гостиниц от Прибалтики до Поволжья Согласно портфолио итальянской фирмы «Пагано», которая специализируется на возведении эксклюзивных деревянных особняков класса люкс, над проектом дома пироговских пенсионеров работал лично сын основателя компании – Энцо Пагано. Правда, в соответствии с пожеланиями заказчика площадь новостройки была увеличена со «скромных» 1500 м2 почти втрое. Вероятно, чтобы Тамаре Федоровне перед матерями других чиновников не позориться. Если учесть, что ценник «Пагано» начинается от 5 тысяч евро за квадратный метр, один только главный особняк Тамары Мантуровой должен стоить больше двух миллиардов рублей. При стоимости одного га земли в окрестностях «Пирогово» в районе миллиарда все поместье пенсионерки можно оценить миллиардиков в пять. Так что она все же работает, пенсионная реформа. Не для всех, но работает. Разумеется, одной Тамаре Федоровне в этом доме должно быть тоскливо. К счастью, сын ее живет неподалеку – в нескольких десятках метров. Так что вполне может заходить к маме на чай или чтобы просто поплавать в закрытом бассейне с панорамным видом на проплывающие мимо яхты. Не исключено даже, что в конечном счете этот дом уже официально перейдет в собственность министра. Во всяком случае, другой свой дом в «Пирогово», правда, менее роскошный, Тамара Мантурова сыну уже подарила. Буквально в этом году – 20 мая. Дом, кстати, тоже от фирмы «Пагано». Это чтоб вы не думали, что при взгляде на развитие российской промышленности только у вас подобное настроение. Небольшой одноэтажный коттедж расположен дальше от воды, зато ближе к местному клубному ресторану, в котором гостям предлагают отменные сигары и прекрасный пироговский самогон. В клубе этот участок даже прозвали «Гурман». Наверное, в честь хозяина. Но самое интересное: до Мантурова в этом доме хозяйничал глава администрации президента Антон Вайно, с которым министр дружит семьями. И как оказалось, домами. Вайно здесь больше не живет Что именно привлекло чиновников (сначала одного, затем другого) в этой скромной постройке, можно понять из описания резиденции на сайте «клуба для состоятельных любителей активного образа жизни» «Пирогово»: «Участок с трех сторон окружен густым лесом и не граничит с другими домовладениями. Он расположен в начале гольф-поля в непосредственной близости от клубного дома-ресторана и тренировочного поля. Небольшой перепад высот при спуске к воде позволит красиво обыграть природный ландшафт. Уникальное зонирование территории, созданное самой природой, позволит не только реализовать блестящий проект, но и сохранит право на полную приватность владельцев резиденции». Есть одно только «паганое» но: площадь этого подаренного мамой коттеджа для гурманов – всего 454 м2. Даже перед соседями должно быть неудобно. Впрочем, в жизни у Дениса Мантурова не все так «пагано». В марте мама чиновника переписала на сына еще один особняк, доставшийся ей в наследство от покойного супруга. Этот особняк выполнен уже в более классическом стиле и находится в самом центре курортного Геленджика. В нем почти 3076 м2. Не 4000, как у мамы, но все же. К тому же связанный с семьей Мантурова четырехзвездочный «Приморье Grand Resort Hotel» расположен буквально неподалеку. Удобно бизнес вести. Министерская «дача» в Геленджике Правда, формально все самые сложные семейные дела, как это часто бывает, выполняет именно мама. Хотя бы и на бумаге. Ведь по документам именно Тамаре Мантуровой от мужа досталась половина компании «ООО «Финансовые системы», которой она стала владеть на пару с сыном главы «Ростеха» Станиславом Чемезовым. У фирмы была куча «дочек», поэтому летом для удобства управления партнеры даже преобразовали холдинг в АО, так что работа идет. И прибыль тоже. Совокупный размер доли пенсионерки в уставном капитале всех «Систем» – около 4 миллиардов рублей. Сам Мантуров тут вроде как ни при чем, но этот год все равно оказался весьма удачным. Если не для отечественной промышленности и торговли, то хотя бы для их министра. Вот такое «Пирогово».

Источник: https://sobesednik.ru/politika/20200914-pagano-pagano-mama

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