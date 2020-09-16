1896. Официальный визит императора Николая II во Францию с 5 по 9 октября
09:59. 16 сентября 2020 126 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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01. Колонна с двуглавым орлом на парижской улице
02. Колонна с двуглавым орлом в парковой аллее
03. Улица 4 сентября
04. Празднично украшенная ратуша
05. Ратуша
08. Временная лестница во дворе ратуши
09. Porte Monumentale
13. Сундук
14. Празднично украшенная набережная
16. Трибуна на берегу Сены
18. Трибуна для официальных лиц
19. Триумфальная арка
20. Императорский кортеж на улицах Парижа
21. Императорский кортеж на улицах Парижа