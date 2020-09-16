Еще один альбом на тему.01. Колонна с двуглавым орлом на парижской улице02. Колонна с двуглавым орлом в парковой аллее03. Улица 4 сентября04. Празднично украшенная ратуша05. Ратуша08. Временная лестница во дворе ратуши09. Porte Monumentale13. Сундук14. Празднично украшенная набережная16. Трибуна на берегу Сены18. Трибуна для официальных лиц19. Триумфальная арка20. Императорский кортеж на улицах Парижа21. Императорский кортеж на улицах Парижа

Источник: https://humus.livejournal.com/7394640.html