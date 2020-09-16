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1896. Официальный визит императора Николая II во Францию с 5 по 9 октября

09:59. 16 сентября 2020 126 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Еще один альбом на тему.
01. Колонна с двуглавым орлом на улице
01. Колонна с двуглавым орлом на парижской улице

02. Колонна с двуглавым орлом в парковой аллее
02. Колонна с двуглавым орлом в парковой аллее

03. Улица 4 сентября
03. Улица 4 сентября

04. Празднично украшенная ратуша
04. Празднично украшенная ратуша

05. Ратуша
05. Ратуша

06. Ратуша

07. Ратуша

08. Временная лестница во дворе ратуши
08. Временная лестница во дворе ратуши

09. Porte Monumentale
09. Porte Monumentale

10. Porte Monumentale

11. Porte Monumentale

12. Porte Monumentale

13. Сундук
13. Сундук

14. Празднично украшенная набережная
14. Празднично украшенная набережная

15. Празднично украшенная набережная

16. Трибуна на берегу Сены
16. Трибуна на берегу Сены

17. Трибуна на берегу Сены

18. Трибуна для официальных лиц
18. Трибуна для официальных лиц

19. Триумфальная арка
19. Триумфальная арка

20. Императорский кортеж на улицах Парижа
20. Императорский кортеж на улицах Парижа

21. Императорский кортеж на улицах Парижа
21. Императорский кортеж на улицах Парижа

22. Императорский кортеж на улицах Парижа

23. Императорский кортеж на улицах Парижа

24. Императорский кортеж на улицах Парижа

25. Императорский кортеж на улицах Парижа

26. Императорский кортеж на улицах Парижа

27. Императорский кортеж на улицах Парижа

28. Императорский кортеж на улицах Парижа

Источник: https://humus.livejournal.com/7394640.html

Метки: история, Россия, фото, Франция

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