Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

“Варшавский Синдром”

10:58. 15 сентября 2020 52 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Белорусское ТВ вовсю разоблачает роль Польши в организации протестов в Белоруссии.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6170609.html

Метки: белоруссия, восточная европа, лукашенко, польша, Россия, тихановская, Украина, цветные сценарии

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
6 движений любви. 3 часть. Системный анализ.
... цифрами - 4:09, 7. Карта Варшавского договора - 4:40, 8. Путана... % по странам. 3. Синдром "Наташа", википедия. 4. Синдром «Наташа» в Турции. 5...
Бэкграунд, выпуск-306 за 1 июня 2013
.... В расчете на этот антироссийский синдром запада можно пойти на многое..., когда американцы хотели отторгнуть от варшавского договора Чехословакию, было принято решение... были способствовать отторжению Чехословакии от варшавского договора. Мы знали, где склады...
За что польская элита ненавидит любую Россию — белую или красную?
...землях Пруссии зависимое от Франции Варшавское княжество, большая часть которого ... году создал на землях Пруссии Варшавское княжество, "по решению Венского...заболевание нервной системы, получившее название «синдром Хантингтона». Эффект «бутылочного горлышка» ...
Бэкграунд, выпуск-259 за 2 июня 2012
..., особенно после развала СССР и Варшавского договора. И период этот будет... каждый должен преодолеть в себе синдром «последнего человека», научиться жертвовать своим...
Бэкграунд, выпуск-319 за 28 сентября 2013
... нет, сколько запусками ракет. Обычный синдром дряхлеющей сверхдержавы, стремящейся, как говорится... и гласности» поразившие все страны варшавского договора - от ГДР до Румынии...
О заговоре военных перед Великой Отечественной войной-2
... прямо из Москвы.— Почему на варшавском вокзале его встречал помощник германского... того, она пронизала весь «фланговый синдром» Тухачевского, затем легла в его...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)