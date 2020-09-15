Сводки от ополчения Новороссии 15 сентября 2020
- 18:17 Откуда растяжка? — на Донбассе подорвались офицеры ВСУ (ВИДЕО).
- 17:35 Серия взрывов на линии фронта: ранен мирный житель, у карателей потери.
- 05:30 Мастер-класс от боевиков ВСУ: польские военные едут на Донбасс, где попадут под удар.
Откуда растяжка? — на Донбассе подорвались офицеры ВСУ (ВИДЕО)
На Донбассе ВСУ, несмотря на перемирие, продолжают нести потери. В штабе Операции оккупационных сил («ООС») сообщили о подрыве сразу двух офицеров и одного боевика из рядового состава.
Примечательно, что полковник Аполлонов и пресс-секретарь одной из бригад ВСУ Залевский подорвались на растяжке у населённого пункта Шумы под Горловкой. Именно здесь находятся позиции украинской армии, незаконно возведенные и оборудованные уже в перемирие. Напомним, что вопрос о сорванной инспекции данных позиций представителями СЦКК ДНР и ОБСЕ не был снят с повестки.
В штабе оккупантов уточнили, что офицеры были ранены взрывом гранаты «РГД-5», установленной в виде растяжки.
В данный момент они в стабильном состоянии находятся в больнице Торецка, состояние их здоровья врачи оценивают как стабильное. Штаб «ООС» начал расследование для выяснения обстоятельств специальной установки растяжки на позициях ВСУ.
Кроме того, в пресс-службе оперативно-тактической группировки «Восток» признали потери в результате взрыва в районе населённого пункта Водяное (оккупированная Киевом территория ДНР). Однако там заявили о ранении всего одного боевика ВС Украины, получившего ранения средней тяжести. В то же время, по данным разведки Армии ДНР, на собственном минном подорвалась группа, при этом, кроме одного раненого, на месте от полученных ранений скончались старший матрос Слободяник и матрос Швед.
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Серия взрывов на линии фронта: ранен мирный житель, у карателей потери
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР.
По данным наблюдателей ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано одно нарушение первого пункта дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня со стороны противника.
В зоне ответственности 503 батальона 35 бригады в районе н. п. Шумы боевики проводили инженерные работы по дооборудованию занимаемых позиций. Факт нарушения дополнительных мер военнослужащими ВСУ своевременно доведен представителям украинской стороны в СЦКК в рамках координационного механизма.
Требуем от украинской стороны в СЦКК разобраться и принять соответствующие меры наказания к систематически нарушающим условия перемирия боевиками 503-го батальона 35-й бригады.
Военнослужащие Народной милиции ведут наблюдение за противником, строго выполняя требования дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня и по приказу командования готовы защитить граждан Республики от агрессивных действий противника.
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Наблюдателями Миссии ОБСЕ в отчете от 14 сентября 2020 года подтверждены очередные факты нарушений украинскими вооруженными формированиями третьего пункта дополнительных мер по перемирию.
За прошедшие сутки отмечено размещение боевиками 54-й, 56-й, 79-й и 35-й бригад 11 единиц вооружения и военной техники вблизи гражданских объектов в н. п. Калиново, Невельское, Славное, Березовое, Новоигнатовка, Тарамчук, Новомихайловка и Константиновка.
По данным наших источников, недавно назначенный на должность начальник штаба ОТГ «Восток» Лучников намерен активизировать деятельность по сокрытию от наблюдателей ОБСЕ незаконного размещения военной техники и проведение инженерных работ на передовых позициях.
Для этого им отданы указания по выделению дополнительных мобильных групп радиоэлектронной борьбы на горловском и мариупольском направлениях в зонах ответственности 53-й и 35-й бригад с целью подавления сигналов управления и навигации беспилотного летательного аппарата СММ ОБСЕ.
Также Лучников приказал командирам бригад, в связи с участившимися подрывами военнослужащих на собственных минных устройствах, запретить перемещения личного состава между позициями по неустановленным маршрутам.
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Украинские вооруженные формирования продолжают нарушать первый пункт дополнительных мер и беспорядочно минировать территорию вблизи линии соприкосновения.
Так, в отчете Миссии ОБСЕ указано, что на позициях в районе н. п. Новгородское боевики 46-го батальона «Донбасс» 54-й бригады продлили траншею на 60 метров.
В свою очередь боевики 1-го батальона 53-й бригады вблизи жилого дома в н. п. Чермалык отрыли новую 15-метровую траншею и заминировали дорогу, ведущую к кладбищу, установив знаки о минной опасности, чем лишили возможности местных жителей поминать своих родных по христианским обычаям.
По информации от местных жителей, в районе кладбища отмечались инженерные работы военнослужащих ВСУ по оборудованию позиций. Обращаем внимание наблюдателей Миссии ОБСЕ на фиксацию антигуманных действий со стороны ВСУ.
Вместе с этим, по полученной информации, в больницу г. Волновахи поступил гражданин 1976 года рождения с осколочными ранениями. Житель н. п. Гранитное намеревался пересечь линию соприкосновения и пройти на нашу территорию вне официального пункта пропуска, в результате чего подорвался на противопехотной мине вблизи позиций 1-го батальона 53-й бригады.
Более того, нашим источникам в штабе 36-й бригады стало известно о намерениях командира бригады Гнатова провести дополнительное минирование линии соприкосновения в зоне ответственности соединения в целях исключения перехода подчиненных военнослужащих на территорию ДНР, при этом им были отданы указания не обозначать места установки мин предупреждающими знаками о минной опасности.
В связи с этим обращаемся к жителям, проживающим на временно подконтрольной ВСУ территории. Для сохранения жизни и здоровья избегайте нахождения и передвижения вблизи линии соприкосновения. Пересекайте границу только через официальные пункты пропуска.
Призываем наблюдателей международных организаций обратить внимание на грубые нарушения Украиной гуманитарных норм и повлиять на военно-политическое руководство для принятия соответствующих мер с целью исключить гибель и ранения мирных жителей.
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Нашей разведкой установлены очередные факты небоевых потерь среди боевиков 36-й бригады.
Командование бригады проводит расследование по факту подрыва на собственном минном поле в районе н. п. Водяное трех военнослужащих батальона морской пехоты.
Так, в ходе уточнения границ минного поля произошел подрыв двух противопехотных мин, в результате чего двое, старший матрос Слободяник и матрос Швед, от полученных ранений скончались на месте, еще один ранен.
В связи с тем, что военнослужащие не являлись профильными специалистами в области минно-взрывного дела, командир бригады Гнатов принял решение доложить в штаб «ООС» о двух погибших военнослужащих, представив их как самовольно оставивших часть.
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Мастер-класс от боевиков ВСУ: польские военные едут на Донбасс, где попадут под удар
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР Александра Мазейкина.
По данным наблюдателей ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано одно нарушение дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня.
Вчера боевики 3 батальона 14 бригады открыли огонь из АГС-17, произведя три выстрела в направлении н. п. Желобок. Выстрелы были неприцельными и не угрожали жизни наших военнослужащих и мирных граждан Республики.
Защитники ЛНР вели наблюдение за противником, строго придерживаясь условий перемирия, огонь не открывали.
В рамках координационного механизма, а также для недопущения обвинений в провокации украинская сторона в СЦКК оперативно уведомлена о данном факте.
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Подразделения 24 бригады ВСУ продолжают нести небоевые потери в связи с низким контролем командиров подразделений за личным составом.
Так, на полигоне бригады в районе н. п. Троицкое солдат Тимченко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил показать сослуживцам свое знание материальной части, демонстрируя навыки обращения с различными видами вооружения.
В результате неформального «урока» Тимченко получил множественные осколочные ранения при попытке вскрытия гранаты от СПГ-9.
Пострадавший доставлен в 65 военно-медицинский госпиталь н. п. Часов Яр в тяжелом состоянии. Еще трое военнослужащих направлены в санитарную часть с легкими ранениями.
Ослабление контроля за личным составом на полигоне 24 бригады связано с подготовкой командования к прибытию 15 сентября на командный пункт н. п. Бахмут командующего объединенными силами ВСУ Наева и делегации ВС Польши.
С целью демонстрации польским офицерам якобы высокого уровня подготовки украинских боевиков, в зону ответственности бригады прибыла группа офицеров сводного отряда ИПсО ССО ВСУ при ОТГ «Север» под руководством капитана Цхалова.
Пропагандисты совместно с группой обозначения подготавливают позиции на переднем крае обороны 3 механизированного батальона и инструктируют военнослужащих для предстоящего общения с иностранной делегацией.
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По имеющейся у нас информации, Цхалов предложил на утверждение план постановочной огневой провокации якобы со стороны подразделений НМ ЛНР в период нахождения польской делегации и представителей СМИ на взводном опорном пункте в районе н. п. Мироновский.
Мы предостерегаем должностных лиц ВСУ от совершения необдуманных действий и нарушений условий перемирия.
Подразделения 25 бригады продолжают подготовку к ротации из зоны «ООС».
Начальником штаба бригады Качаном отдано распоряжение командирам батальонов на уточнение рабочих карт с целью передачи их сменяющим подразделениям.
При этом комбриг Зенченко обратил внимание на уточнение карт в соответствии с фактическим наличием позиций, а также их образцовое оборудование с целью последующей продажи. Невыполнение указаний комбрига грозит командирам батальонов применением мер дисциплинарного воздействия.
Вместе с тем, низкий уровень тылового обеспечения, выраженный в нехватке стройматериалов для восстановления поврежденных пожарами позиций 25 бригады, не позволяет командирам батальонов выполнить приказ по приведению позиций в надлежащее состояние.
В связи с этим командиры подразделений по совету командира 2 батальона Сущенко ликвидируют часть системы траншей в районах н. п. Станица Луганская и Счастье и удаляют их с рабочих карт.
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В подразделениях бригадной артиллерийской группы 25 бригады проводится подготовка техники для совершения марша на станцию погрузки. При этом отмечается нехватка механиков водителей, в связи с чем производится закрепление одного специалиста за пятью и более единицами военной техники.
Кроме того, 20% бронетехники находится в неудовлетворительном состоянии и не способны совершить марш для погрузки. В связи с этим командир бригады приказал изыскать транспортные средства для перевозки техники в гражданских организациях на безвозмездной основе.
По поступившей от источников в 14 бригаде ВСУ информации, вчера командир бригады Войченко провел награждение военнослужащих танкового батальона и в своей речи подчеркнул выдающиеся заслуги бронетанковых войск СССР в разгроме фашистской Германии в годы Великой Отечественной Войны с особым акцентом на вклад танкистов в успех Восточно-Карпатской операции, в результате которой была освобождена территория нынешней Закарпатской области.
На мероприятии присутствовал командующий ОТГ «Север» Шандар, который счел содержание выступления провокационным и предупредил комбрига о недопустимости упоминания подвигов советского народа.
Народной милицией совместно с Министерством культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики, при поддержке Министерства связи продолжается прием работ в рамках конкурса журналистов «Твоя Республика».
Коллективом пресс-службы Народной милиции принято решение о допуске наиболее отличившихся авторов к прохождению стажировки в пресс-службе ведомства. Помимо возможности получения денежных призов, участники смогут воочию ознакомиться с работой подразделения.
Напоминаем, конкурс проводится с 1 по 30 сентября в номинациях «Публицистика», «Фоторепортаж» и «Видеорепортаж». Подробности смотрите в специальном разделе на сайте Народной милиции.
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