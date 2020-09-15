«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР.

По данным наблюдателей ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано одно нарушение первого пункта дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня со стороны противника.

В зоне ответственности 503 батальона 35 бригады в районе н. п. Шумы боевики проводили инженерные работы по дооборудованию занимаемых позиций. Факт нарушения дополнительных мер военнослужащими ВСУ своевременно доведен представителям украинской стороны в СЦКК в рамках координационного механизма.

Требуем от украинской стороны в СЦКК разобраться и принять соответствующие меры наказания к систематически нарушающим условия перемирия боевиками 503-го батальона 35-й бригады.

Военнослужащие Народной милиции ведут наблюдение за противником, строго выполняя требования дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня и по приказу командования готовы защитить граждан Республики от агрессивных действий противника.

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Наблюдателями Миссии ОБСЕ в отчете от 14 сентября 2020 года подтверждены очередные факты нарушений украинскими вооруженными формированиями третьего пункта дополнительных мер по перемирию.

За прошедшие сутки отмечено размещение боевиками 54-й, 56-й, 79-й и 35-й бригад 11 единиц вооружения и военной техники вблизи гражданских объектов в н. п. Калиново, Невельское, Славное, Березовое, Новоигнатовка, Тарамчук, Новомихайловка и Константиновка.

По данным наших источников, недавно назначенный на должность начальник штаба ОТГ «Восток» Лучников намерен активизировать деятельность по сокрытию от наблюдателей ОБСЕ незаконного размещения военной техники и проведение инженерных работ на передовых позициях.

Для этого им отданы указания по выделению дополнительных мобильных групп радиоэлектронной борьбы на горловском и мариупольском направлениях в зонах ответственности 53-й и 35-й бригад с целью подавления сигналов управления и навигации беспилотного летательного аппарата СММ ОБСЕ.

Также Лучников приказал командирам бригад, в связи с участившимися подрывами военнослужащих на собственных минных устройствах, запретить перемещения личного состава между позициями по неустановленным маршрутам.

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Украинские вооруженные формирования продолжают нарушать первый пункт дополнительных мер и беспорядочно минировать территорию вблизи линии соприкосновения.

Так, в отчете Миссии ОБСЕ указано, что на позициях в районе н. п. Новгородское боевики 46-го батальона «Донбасс» 54-й бригады продлили траншею на 60 метров.

В свою очередь боевики 1-го батальона 53-й бригады вблизи жилого дома в н. п. Чермалык отрыли новую 15-метровую траншею и заминировали дорогу, ведущую к кладбищу, установив знаки о минной опасности, чем лишили возможности местных жителей поминать своих родных по христианским обычаям.

По информации от местных жителей, в районе кладбища отмечались инженерные работы военнослужащих ВСУ по оборудованию позиций. Обращаем внимание наблюдателей Миссии ОБСЕ на фиксацию антигуманных действий со стороны ВСУ.

Вместе с этим, по полученной информации, в больницу г. Волновахи поступил гражданин 1976 года рождения с осколочными ранениями. Житель н. п. Гранитное намеревался пересечь линию соприкосновения и пройти на нашу территорию вне официального пункта пропуска, в результате чего подорвался на противопехотной мине вблизи позиций 1-го батальона 53-й бригады.

Более того, нашим источникам в штабе 36-й бригады стало известно о намерениях командира бригады Гнатова провести дополнительное минирование линии соприкосновения в зоне ответственности соединения в целях исключения перехода подчиненных военнослужащих на территорию ДНР, при этом им были отданы указания не обозначать места установки мин предупреждающими знаками о минной опасности.

В связи с этим обращаемся к жителям, проживающим на временно подконтрольной ВСУ территории. Для сохранения жизни и здоровья избегайте нахождения и передвижения вблизи линии соприкосновения. Пересекайте границу только через официальные пункты пропуска.

Призываем наблюдателей международных организаций обратить внимание на грубые нарушения Украиной гуманитарных норм и повлиять на военно-политическое руководство для принятия соответствующих мер с целью исключить гибель и ранения мирных жителей.

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Нашей разведкой установлены очередные факты небоевых потерь среди боевиков 36-й бригады.

Командование бригады проводит расследование по факту подрыва на собственном минном поле в районе н. п. Водяное трех военнослужащих батальона морской пехоты.

Так, в ходе уточнения границ минного поля произошел подрыв двух противопехотных мин, в результате чего двое, старший матрос Слободяник и матрос Швед, от полученных ранений скончались на месте, еще один ранен.

В связи с тем, что военнослужащие не являлись профильными специалистами в области минно-взрывного дела, командир бригады Гнатов принял решение доложить в штаб «ООС» о двух погибших военнослужащих, представив их как самовольно оставивших часть.

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