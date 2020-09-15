Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 15 сентября 2020

18:52. 15 сентября 2020 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Откуда растяжка? — на Донбассе подорвались офицеры ВСУ (ВИДЕО)

Откуда растяжка? — на Донбассе подорвались офицеры ВСУ (ВИДЕО) | Русская весна

На Донбассе ВСУ, несмотря на перемирие, продолжают нести потери. В штабе Операции оккупационных сил («ООС») сообщили о подрыве сразу двух офицеров и одного боевика из рядового состава. 

Примечательно, что полковник Аполлонов и пресс-секретарь одной из бригад ВСУ Залевский подорвались на растяжке у населённого пункта Шумы под Горловкой. Именно здесь находятся позиции украинской армии, незаконно возведенные и оборудованные уже в перемирие. Напомним, что вопрос о сорванной инспекции данных позиций представителями СЦКК ДНР и ОБСЕ не был снят с повестки. 

В штабе оккупантов уточнили, что офицеры были ранены взрывом гранаты «РГД-5», установленной в виде растяжки.

В данный момент они в стабильном состоянии находятся в больнице Торецка, состояние их здоровья врачи оценивают как стабильное. Штаб «ООС» начал расследование для выяснения обстоятельств специальной установки растяжки на позициях ВСУ. 

Кроме того, в пресс-службе оперативно-тактической группировки «Восток» признали потери в результате взрыва в районе населённого пункта Водяное (оккупированная Киевом территория ДНР). Однако там заявили о ранении всего одного боевика ВС Украины, получившего ранения средней тяжести. В то же время, по данным разведки Армии ДНР, на собственном минном подорвалась группа, при этом, кроме одного раненого, на месте от полученных ранений скончались старший матрос Слободяник и матрос Швед.

Читайте также: Спецоперация под Могилёвом: нейтрализованы «лесные партизаны» с украинской символикой (+ФОТО, ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Серия взрывов на линии фронта: ранен мирный житель, у карателей потери

Серия взрывов на линии фронта: ранен мирный житель, у карателей потери | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР.

По данным наблюдателей ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано одно нарушение первого пункта дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня со стороны противника.

В зоне ответственности 503 батальона 35 бригады в районе н. п. Шумы боевики проводили инженерные работы по дооборудованию занимаемых позиций. Факт нарушения дополнительных мер военнослужащими ВСУ своевременно доведен представителям украинской стороны в СЦКК в рамках координационного механизма.

Требуем от украинской стороны в СЦКК разобраться и принять соответствующие меры наказания к систематически нарушающим условия перемирия боевиками 503-го батальона 35-й бригады.

Военнослужащие Народной милиции ведут наблюдение за противником, строго выполняя требования дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня и по приказу командования готовы защитить граждан Республики от агрессивных действий противника.

Читайте также: Вице-премьер Украины назвал сообщения об инспекции на позициях ВСУ «мифом» (+ВИДЕО)

Наблюдателями Миссии ОБСЕ в отчете от 14 сентября 2020 года подтверждены очередные факты нарушений украинскими вооруженными формированиями третьего пункта дополнительных мер по перемирию.

За прошедшие сутки отмечено размещение боевиками 54-й, 56-й, 79-й и 35-й бригад 11 единиц вооружения и военной техники вблизи гражданских объектов в н. п. Калиново, Невельское, Славное, Березовое, Новоигнатовка, Тарамчук, Новомихайловка и Константиновка. 

По данным наших источников, недавно назначенный на должность начальник штаба ОТГ «Восток» Лучников намерен активизировать деятельность по сокрытию от наблюдателей ОБСЕ незаконного размещения военной техники и проведение инженерных работ на передовых позициях.

Для этого им отданы указания по выделению дополнительных мобильных групп радиоэлектронной борьбы на горловском и мариупольском направлениях в зонах ответственности 53-й и 35-й бригад с целью подавления сигналов управления и навигации беспилотного летательного аппарата СММ ОБСЕ.

Также Лучников приказал командирам бригад, в связи с участившимися подрывами военнослужащих на собственных минных устройствах, запретить перемещения личного состава между позициями по неустановленным маршрутам.

Читайте также: Скандал: Как внучка-красотка устроила своего дедушку на переговоры по Донбассу в Минске (ФОТО)

Украинские вооруженные формирования продолжают нарушать первый пункт дополнительных мер и беспорядочно минировать территорию вблизи линии соприкосновения.

Так, в отчете Миссии ОБСЕ указано, что на позициях в районе н. п. Новгородское боевики 46-го батальона «Донбасс» 54-й бригады продлили траншею на 60 метров.

В свою очередь боевики 1-го батальона 53-й бригады вблизи жилого дома в н. п. Чермалык отрыли новую 15-метровую траншею и заминировали дорогу, ведущую к кладбищу, установив знаки о минной опасности, чем лишили возможности местных жителей поминать своих родных по христианским обычаям.

По информации от местных жителей, в районе кладбища отмечались инженерные работы военнослужащих ВСУ по оборудованию позиций. Обращаем внимание наблюдателей Миссии ОБСЕ на фиксацию антигуманных действий со стороны ВСУ.

Вместе с этим, по полученной информации, в больницу г. Волновахи поступил гражданин 1976 года рождения с осколочными ранениями. Житель н. п. Гранитное намеревался пересечь линию соприкосновения и пройти на нашу территорию вне официального пункта пропуска, в результате чего подорвался на противопехотной мине вблизи позиций 1-го батальона 53-й бригады. 

Более того, нашим источникам в штабе 36-й бригады стало известно о намерениях командира бригады Гнатова провести дополнительное минирование линии соприкосновения в зоне ответственности соединения в целях исключения перехода подчиненных военнослужащих на территорию ДНР, при этом им были отданы указания не обозначать места установки мин предупреждающими знаками о минной опасности.

В связи с этим обращаемся к жителям, проживающим на временно подконтрольной ВСУ территории. Для сохранения жизни и здоровья избегайте нахождения и передвижения вблизи линии соприкосновения. Пересекайте границу только через официальные пункты пропуска.

Призываем наблюдателей международных организаций обратить внимание на грубые нарушения Украиной гуманитарных норм и повлиять на военно-политическое руководство для принятия соответствующих мер с целью исключить гибель и ранения мирных жителей.

Читайте также: «Бешеный спрос»: вице-премьер Украины рассказала, что страну ждут в НАТО

Нашей разведкой установлены очередные факты небоевых потерь среди боевиков 36-й бригады.

Командование бригады проводит расследование по факту подрыва на собственном минном поле в районе н. п. Водяное трех военнослужащих батальона морской пехоты.

Так, в ходе уточнения границ минного поля произошел подрыв двух противопехотных мин, в результате чего двое, старший матрос Слободяник и матрос Швед, от полученных ранений скончались на месте, еще один ранен.

В связи с тем, что военнослужащие не являлись профильными специалистами в области минно-взрывного дела, командир бригады Гнатов принял решение доложить в штаб «ООС» о двух погибших военнослужащих, представив их как самовольно оставивших часть.

Читайте также: Спецоперация под Могилёвом: нейтрализованы «лесные партизаны» с украинской символикой (+ФОТО, ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Мастер-класс от боевиков ВСУ: польские военные едут на Донбасс, где попадут под удар

Мастер-класс от боевиков ВСУ: польские военные едут на Донбасс, где попадут под удар | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР Александра Мазейкина.

По данным наблюдателей ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано одно нарушение дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня.

Вчера боевики 3 батальона 14 бригады открыли огонь из АГС-17, произведя три выстрела в направлении н. п. Желобок. Выстрелы были неприцельными и не угрожали жизни наших военнослужащих и мирных граждан Республики.

Защитники ЛНР вели наблюдение за противником, строго придерживаясь условий перемирия, огонь не открывали.

В рамках координационного механизма, а также для недопущения обвинений в провокации украинская сторона в СЦКК оперативно уведомлена о данном факте.

Читайте также: На Украине продавщица выгнала посетителя из-за мовы и назвала ВСУ «убийцами» (ВИДЕО)

Подразделения 24 бригады ВСУ продолжают нести небоевые потери в связи с низким контролем командиров подразделений за личным составом.

Так, на полигоне бригады в районе н. п. Троицкое солдат Тимченко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил показать сослуживцам свое знание материальной части, демонстрируя навыки обращения с различными видами вооружения.

В результате неформального «урока» Тимченко получил множественные осколочные ранения при попытке вскрытия гранаты от СПГ-9.

Пострадавший доставлен в 65 военно-медицинский госпиталь н. п. Часов Яр в тяжелом состоянии. Еще трое военнослужащих направлены в санитарную часть с легкими ранениями.

Ослабление контроля за личным составом на полигоне 24 бригады связано с подготовкой командования к прибытию 15 сентября на командный пункт н. п. Бахмут командующего объединенными силами ВСУ Наева и делегации ВС Польши.

С целью демонстрации польским офицерам якобы высокого уровня подготовки украинских боевиков, в зону ответственности бригады прибыла группа офицеров сводного отряда ИПсО ССО ВСУ при ОТГ «Север» под руководством капитана Цхалова.

Пропагандисты совместно с группой обозначения подготавливают позиции на переднем крае обороны 3 механизированного батальона и инструктируют военнослужащих для предстоящего общения с иностранной делегацией.

Читайте также: Российские спецслужбы «передали привет» коллегам с Украины (ВИДЕО)

По имеющейся у нас информации, Цхалов предложил на утверждение план постановочной огневой провокации якобы со стороны подразделений НМ ЛНР в период нахождения польской делегации и представителей СМИ на взводном опорном пункте в районе н. п. Мироновский.

Мы предостерегаем должностных лиц ВСУ от совершения необдуманных действий и нарушений условий перемирия.

Подразделения 25 бригады продолжают подготовку к ротации из зоны «ООС».

Начальником штаба бригады Качаном отдано распоряжение командирам батальонов на уточнение рабочих карт с целью передачи их сменяющим подразделениям.

При этом комбриг Зенченко обратил внимание на уточнение карт в соответствии с фактическим наличием позиций, а также их образцовое оборудование с целью последующей продажи. Невыполнение указаний комбрига грозит командирам батальонов применением мер дисциплинарного воздействия.

Вместе с тем, низкий уровень тылового обеспечения, выраженный в нехватке стройматериалов для восстановления поврежденных пожарами позиций 25 бригады, не позволяет командирам батальонов выполнить приказ по приведению позиций в надлежащее состояние.

В связи с этим командиры подразделений по совету командира 2 батальона Сущенко ликвидируют часть системы траншей в районах н. п. Станица Луганская и Счастье и удаляют их с рабочих карт.

Читайте также: Лоза рассказал о последствиях разграбления Крыма Украиной

В подразделениях бригадной артиллерийской группы 25 бригады проводится подготовка техники для совершения марша на станцию погрузки. При этом отмечается нехватка механиков водителей, в связи с чем производится закрепление одного специалиста за пятью и более единицами военной техники.

Кроме того, 20% бронетехники находится в неудовлетворительном состоянии и не способны совершить марш для погрузки. В связи с этим командир бригады приказал изыскать транспортные средства для перевозки техники в гражданских организациях на безвозмездной основе.

По поступившей от источников в 14 бригаде ВСУ информации, вчера командир бригады Войченко провел награждение военнослужащих танкового батальона и в своей речи подчеркнул выдающиеся заслуги бронетанковых войск СССР в разгроме фашистской Германии в годы Великой Отечественной Войны с особым акцентом на вклад танкистов в успех Восточно-Карпатской операции, в результате которой была освобождена территория нынешней Закарпатской области.

На мероприятии присутствовал командующий ОТГ «Север» Шандар, который счел содержание выступления провокационным и предупредил комбрига о недопустимости упоминания подвигов советского народа.

Народной милицией совместно с Министерством культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики, при поддержке Министерства связи продолжается прием работ в рамках конкурса журналистов «Твоя Республика».

Коллективом пресс-службы Народной милиции принято решение о допуске наиболее отличившихся авторов к прохождению стажировки в пресс-службе ведомства. Помимо возможности получения денежных призов, участники смогут воочию ознакомиться с работой подразделения.

Напоминаем, конкурс проводится с 1 по 30 сентября в номинациях «Публицистика», «Фоторепортаж» и «Видеорепортаж». Подробности смотрите в специальном разделе на сайте Народной милиции.

Читайте также: Концерт Лепса в Донецке — что это было?

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: компиляция

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 29 ноября 2015
...действия якобы готовящимся наступлением ополчения.Из группы "Сводки ополчения Новороссии"."Горловка. Выйдя на ...очередное перемирие. В конце сентября было подписано соглашение об отводе... устным договоренностям, с 1 сентября на линии соприкосновения в Донбассе...
Сводки от ополчения Новороссии 16 ноября 2015
... переговорах в Минске, с 1 сентября на линии соприкосновения в Донбассе.... Из вчерашних сводок. Из группы "Сводки ополчения Новороссии" "Этим вечером укры снова активизировали..., что ситуация по сравнению с сентябрем 2015 года значительно изменилась. Недавнее...
Сводки от ополчения Новороссии 04 декабря 2015
...необходимые контакты в группе "Сводки ополчения Новороссии".Плюс его комментарий на тему... прекращение огня с 1 сентября 2015 года, украинские оккупанты... может поехать прямо в ополчение со мной. Это братва... Эртугрул Апакан."С начала сентября мы могли видеть на...
Сводки от ополчения Новороссии 15 сентября 2015
... Минске договоренностью, с 1 сентября на линии соприкосновения установлено полное...Луганского СБУ и записывались в ополчение.Затем, когда кристаллизовались различные ... rusvesna.su Сводка новостей Новороссии 14.09.2015 (ВИДЕО) Сводка новостей Новороссии за 14...
Сводки от ополчения Новороссии 28 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Ополченцы «Джордж» и «... Украины на период до 30 сентября 2016 года». В документе подчеркивается.... На Донбассе бразилец появился в сентябре 2014 г. и сражается в...
Сводки от ополчения Новороссии 20 сентября 2015
...-front.info Обстановка накалена: командиры ополчения рассказали о военной ситуации на....su Сводка МО ДНР за 20 сентября Сводка МО ДНР за 20 сентября К...-front.info Сводка новостей Новороссии 19.09.2015 (ВИДЕО) Сводка новостей Новороссии за 19...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)